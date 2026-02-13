Arsenal sẩy chân trước Brentford: Khoảng cách với Man City thu hẹp và nỗi lo bản lĩnh Trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối tại phía Tây London khiến Arsenal chỉ còn hơn Man City 4 điểm, đặt ra thách thức lớn cho thầy trò Mikel Arteta trong cuộc đua vô địch.

Arsenal vừa trải qua một đêm đáng quên tại sân Gtech Community khi bị Brentford cầm hòa 1-1 trong trận đấu muộn của Ngoại hạng Anh. Kết quả này không chỉ khiến Pháo thủ đánh rơi 2 điểm quý giá mà còn khiến lợi thế dẫn điểm trước Manchester City bị thu hẹp xuống còn 4 điểm, khi mùa giải chỉ còn 12 vòng đấu.

Đoàn quân của Arteta đã không cho thấy được bản lĩnh của nhà vô địch.

Bức tranh toàn cảnh về cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/2026 đã thay đổi sắc thái một cách chóng mặt. Pha lập công ở phút 71 của Keane Lewis-Potter đã buộc Arsenal phải chia điểm, đồng thời thắp lại hy vọng cho Man City - đội bóng vừa có chiến thắng dễ dàng trước Fulham. Sự tương phản về mặt tâm lý giữa hai ứng cử viên đang trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Sự bế tắc và nỗ lực từ băng ghế dự bị

Trong hiệp một, đoàn quân của Mikel Arteta hoàn toàn làm chủ thế trận về mặt kiểm soát bóng nhưng lại thiếu đi những ý tưởng sáng tạo để xuyên thủng hàng phòng ngự kỷ luật của Brentford. Nhận thấy sự bế tắc, Arteta đã quyết định tung Martin Odegaard vào sân thay cho Eberechi Eze ngay sau giờ nghỉ. Sự thay đổi này ngay lập tức mang lại hiệu quả về lối chơi.

Phút 61, từ một tình huống tấn công bên cánh, Piero Hincapie tận dụng pha phá bóng lỗi của hậu vệ đối phương để thực hiện quả tạt chuẩn xác. Noni Madueke đã chọn vị trí thông minh, thực hiện cú đánh đầu dũng mãnh hạ gục thủ thành Caoimhin Kelleher, mở tỷ số cho Arsenal. Đây tưởng chừng là bước ngoặt để Pháo thủ giành trọn 3 điểm trên sân khách.

Pháo thủ không biết cách giữ lợi thế.

Sai lầm hệ thống và dấu hỏi về bản lĩnh

Bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ nằm ở khả năng bảo toàn lợi thế, nhưng Arsenal đã thất bại ở bài kiểm tra này. Phút 71, từ một quả phạt góc của Mathias Jensen, hàng thủ Arsenal đã bỏ quên Keane Lewis-Potter. Cầu thủ của Brentford thoải mái thực hiện cú đánh đầu lái bóng vào góc xa, giữ lại 1 điểm cho đội chủ nhà.

Đáng chú ý, hàng thủ của Pháo thủ đã bộc lộ nhiều dấu hiệu bất ổn trong suốt trận đấu. Trung vệ Gabriel có tình huống chuyền về bất cẩn, trong khi thủ môn David Raya cũng gặp áp lực tâm lý khi đối đầu đội bóng cũ. Raya đã có pha chuyền hỏng trực tiếp vào chân đối phương, suýt chút nữa khiến Arsenal phải nhận bàn thua sớm nếu không kịp thời cứu thua xuất sắc sau đó.

Thống kê đáng chú ý sau trận đấu

Thông số Brentford Arsenal Kiểm soát bóng 35% 65% Số cú sút 8 14 Sút trúng đích 3 5 Phạt góc 4 7

Trận hòa này là hồi chuông cảnh báo cho tham vọng của Arsenal. Trong khi Man City đang thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc, việc Arsenal liên tục đánh rơi điểm số trước các đối thủ dưới tầm sẽ là rào cản lớn nhất trên con đường chinh phục danh hiệu Ngoại hạng Anh sau nhiều năm chờ đợi.