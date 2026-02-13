Arsenal sẩy chân trước Brentford, Man City áp sát ngôi đầu Ngoại hạng Anh Vòng 26 Ngoại hạng Anh chứng kiến bước ngoặt lớn khi Arsenal bị cầm hòa, tạo cơ hội cho Man City rút ngắn cách biệt xuống còn 4 điểm trong cuộc đua vô địch đầy kịch tính.

Vòng 26 Ngoại hạng Anh đã khép lại với những diễn biến đầy bất ngờ, trực tiếp làm thay đổi cục diện ở cả hai đầu bảng xếp hạng. Trong khi các đại diện London như Arsenal và Chelsea tự đánh mất lợi thế, thì hai gã khổng lồ vùng Tây Bắc là Manchester City và Liverpool lại biết cách chắt chiu cơ hội để tạo ra sức ép nghẹt thở lên nhóm dẫn đầu.

Arsenal có phong độ bất ổn khi không thắng 3/5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Arsenal và bài toán nhân sự tại Gtech Community

Tâm điểm của vòng đấu đổ dồn về sân vận động Gtech Community, nơi đội đầu bảng Arsenal có chuyến làm khách đầy giông bão trước Brentford. Trận hòa 1-1 không chỉ khiến thầy trò HLV Mikel Arteta đánh mất 2 điểm quý giá mà còn phơi bày những lỗ hổng chiến thuật đáng báo động trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Dù kiểm soát bóng áp đảo lên tới 80% trong hiệp hai, Arsenal lại cho thấy sự bế tắc trong khâu dứt điểm. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của "Pháo thủ" cả trận chỉ dừng lại ở con số 0.6. Quyết định cất bộ đôi trụ cột Bukayo Saka và Martin Odegaard trên băng ghế dự bị trong hiệp một đã khiến lối chơi của Arsenal trở nên thiếu đột biến. Dù Noni Madueke đã nỗ lực mang về bàn mở tỷ số, nhưng sự thiếu kết nối giữa các tuyến đã khiến họ không thể bảo toàn lợi thế.

HLV Mikel Arteta còn nhiều vấn đề cần xử lý sau trận hòa Brentford.

Đáng chú ý, sự vắng mặt của trung vệ William Saliba đã để lại khoảng trống lớn nơi hàng phòng ngự. Tân binh trẻ Cristhian Mosquera dù rất nỗ lực nhưng không thể chỉ huy hệ thống chống lại các tình huống bóng chết của Brentford. Bàn thua ở phút 71 xuất phát từ một quả ném biên là minh chứng cho sự thiếu tập trung của hàng thủ Arsenal khi thiếu vắng thủ lĩnh thực sự.

Sức mạnh tuyệt đối của Manchester City

Trái ngược hoàn toàn với sự lúng túng của đối thủ cạnh tranh, Manchester City đã thể hiện một bộ mặt lạnh lùng và hiệu quả trong chiến thắng 3-0 trước Fulham. HLV Pep Guardiola tiếp tục chứng minh khả năng biến hóa chiến thuật khi sử dụng tân binh Antoine Semenyo một cách hiệu quả. Cầu thủ người Ghana đóng góp một bàn thắng và một đường kiến tạo, mang lại luồng gió mới cho hàng công The Citizens.

Manchester City đang gây sức ép đáng kể lên Arsenal.

Việc giải quyết trận đấu ngay trong hiệp một giúp Pep Guardiola có thể rút Erling Haaland ra nghỉ sớm, bảo toàn lực lượng cho những vòng đấu kế tiếp. Với khoảng cách hiện tại chỉ còn là 4 điểm, Man City đang tạo ra áp lực vô cùng lớn lên đôi chân của các cầu thủ trẻ Arsenal.

Manchester United và Chelsea: Những nỗi lo tồn đọng

Tại London Stadium, Manchester United đã phải nhờ đến sự tỏa sáng cá nhân của Benjamin Sesko ở phút 90+6 mới có thể rời sân với 1 điểm. Dưới thời HLV Michael Carrick, Quỷ đỏ đang gặp vấn đề lớn trong việc chuyển hóa quyền kiểm soát bóng thành bàn thắng. Dù cầm bóng 65% và chuyền bóng nhiều gấp đôi West Ham, nhưng chỉ số xG của MU lại thấp hơn đối thủ (0.62 so với 1.08).

Chuỗi trận thăng hoa với 4 chiến thắng liên tiếp của HLV Michael Carrick đã bị chặn đứng bởi West Ham.

Trong khi đó, Chelsea lại tự ném đi cơ hội của mình khi để Leeds United cầm hòa 2-2 dù đã dẫn trước 2 bàn. Những sai lầm cá nhân của các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Moises Caicedo hay thủ môn Robert Sanchez đã khiến đội hình non trẻ của HLV Liam Rosenior phải trả giá đắt. Chelsea cho thấy họ vẫn thiếu đi bản lĩnh của một đội bóng lớn để kết liễu trận đấu.

Bản lĩnh của Liverpool tại Stadium of Light

Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẩy chân, Liverpool đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 vô cùng quan trọng trước Sunderland. Kinh nghiệm của những ngôi sao lớn như Virgil van Dijk (ghi bàn) và Mohamed Salah (kiến tạo) đã giúp The Kop giành trọn 3 điểm tại nơi vốn được coi là "pháo đài" chưa bị đánh bại của Sunderland mùa này.

Liverpool có chiến thắng quan trọng trước Sunderland.

Chiến thắng này đưa Liverpool vươn lên áp sát vị trí Top 4, chỉ còn kém Chelsea 2 điểm và MU 3 điểm. Sự trở lại của The Kop báo hiệu một cuộc đua giành vé dự Champions League cực kỳ khốc liệt trong phần còn lại của mùa giải.

Cập nhật bảng xếp hạng sau vòng 26

Vị trí Câu lạc bộ Điểm số Trạng thái 1 Arsenal 57 Bị cầm hòa 2 Manchester City 53 Thắng 3 Manchester United 45 Hòa 4 Chelsea 44 Hòa 5 Liverpool 42 Thắng

Ở nhóm cuối bảng, Wolves (9 điểm) và Burnley (18 điểm) đang dần cạn kiệt hy vọng trụ hạng. Trong khi đó, cuộc chiến giành sự sống đang diễn ra vô cùng căng thẳng giữa các đội bóng như West Ham, Nottingham Forest và Leeds United.

Lịch thi đấu sắp tới sẽ là thử thách cực đại cho Arsenal khi họ phải đối mặt với hai trận derby London liên tiếp trước Tottenham và Chelsea. Ngược lại, Manchester City có lịch thi đấu tương đối thuận lợi khi không phải gặp đối thủ nào trong nhóm Big Six cho đến tận tháng 4, mở ra cơ hội lớn để chiếm lấy ngôi đầu bảng.