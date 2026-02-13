Arsenal sẩy chân trước Brentford: Sai lầm của Arteta và tử huyệt bóng bổng Arsenal lỡ cơ hội bứt phá trong cuộc đua vô địch sau trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối trước Brentford. Những sai lầm về nhân sự đã khiến Pháo thủ phải trả giá đắt.

Arsenal bước vào trận đấu muộn vòng 26 Ngoại hạng Anh với tâm thế của một kẻ nắm quyền tự quyết vận mệnh. Một chiến thắng tại Gtech Community sẽ giúp họ tái lập khoảng cách 6 điểm với Man City, tạo ra lợi thế tâm lý cực lớn. Tuy nhiên, trong một đêm đông tê tái, đoàn quân của Mikel Arteta đã để lộ những vết nứt chí mạng trước lối chơi giàu thể lực của đội chủ nhà.

Canh bạc thất bại với Eberechi Eze

Quyết định để Eberechi Eze đá chính của Arteta đã không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Suốt hiệp một, cầu thủ này thi đấu thụ động, thiếu sức sống và hoàn toàn bị cô lập trong hệ thống tấn công của "Pháo thủ". Eze trở thành mắt xích yếu nhất, khiến các đợt lên bóng của Arsenal mất đi sự kết nối cần thiết.

Eze đã chơi không tốt trong bối cảnh Arsenal rất cần 3 điểm.

Thống kê từ Fotmob chỉ ra rằng tuyển thủ Anh chỉ tung ra được 12 đường chuyền trong 45 phút có mặt trên sân, nhận mức điểm thấp nhất trận (6.0). Sự lép vế của Arsenal trong hiệp một rõ rệt đến mức họ phải nhờ đến tài năng xuất thần của thủ thành David Raya sau cú đánh đầu hiểm hóc của Igor Thiago mới có thể giữ sạch lưới trước khi bước vào giờ nghỉ.

Bước ngoặt từ Martin Odegaard và Noni Madueke

Nhận thấy sai lầm, Mikel Arteta buộc phải hành động ngay đầu hiệp hai bằng việc tung Martin Odegaard vào sân thay thế Eze. Sự thay đổi này lập tức thổi một luồng sinh khí mới vào lối chơi của Arsenal. Với sự hiện diện của nhạc trưởng người Na Uy, đội khách nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát và gia tăng áp lực lên phần sân đối phương.

Thành quả đến không lâu sau đó khi Noni Madueke cụ thể hóa ưu thế bằng cú đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số cho Arsenal. Bàn thắng này tưởng chừng sẽ giúp đội khách định đoạt trận đấu, nhưng thực tế nó lại là khởi đầu cho một kịch bản nghiệt ngã hơn.

Tử huyệt từ những tình huống cố định

Điều tréo ngoe nhất trong trận đấu này chính là việc Arsenal nếm trải chính thứ "thuốc đắng" mà họ thường gieo rắc cho đối thủ: các tình huống cố định. Vốn là vũ khí lợi hại nhất của Arteta mùa này, nhưng trước Brentford, phạt góc và ném biên lại trở thành tử huyệt của họ.

Keane Lewis-Potter trừng phạt sai lầm của hàng thủ Arsenal.

Hàng phòng ngự Arsenal liên tục bị "bắt nạt" trong những pha không chiến. Phút 74, Keane Lewis-Potter đã trừng phạt sự lơi lỏng của hàng thủ đội khách bằng cú đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1. Sai lầm trong việc kèm người và phán đoán điểm rơi đã khiến Arsenal đánh mất tất cả nỗ lực trước đó.

Trận hòa này khiến khoảng cách giữa Arsenal và Man City trên bảng xếp hạng chỉ còn là 4 điểm. Trong bối cảnh cuộc đua vô địch đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, một sai lầm về nhân sự hay sự thiếu tập trung trong các tình huống chống bóng bổng có thể sẽ khiến giấc mơ vô địch của thầy trò Arteta tan thành mây khói.