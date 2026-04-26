Arsenal tái chiếm ngôi đầu, Liverpool đánh chiếm Top 4 Ngoại hạng Anh đầy kịch tính Chiến thắng nhọc nhằn trước Newcastle đưa Arsenal trở lại vị trí số 1, tạo áp lực cực lớn lên Man City trong bối cảnh cuộc đua Champions League và trụ hạng xoay chuyển bất ngờ.

Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/2026 đang bước vào 5 vòng đấu cuối cùng với kịch bản không thể nghẹt thở hơn. Những diễn biến mới nhất từ loạt trận cuối tuần qua đã tạo ra sự xáo trộn mạnh mẽ ở cả hai đầu bảng xếp hạng, từ cuộc đua song mã đến ngôi vô địch cho đến nỗ lực thoát khỏi lưỡi hái tử thần của các đội nhóm dưới.

Arsenal khẳng định bản lĩnh: Lời lời cảnh báo đanh thép gửi Man City

Tâm điểm của vòng đấu đổ dồn về sân Emirates, nơi Arsenal bước vào trận đấu với áp lực buộc phải thắng để đòi lại vị thế. Sau khi bị đẩy xuống vị trí thứ hai lần đầu tiên kể từ tháng 9, đoàn quân của HLV Mikel Arteta đã thể hiện một bộ mặt lì lợm trước một Newcastle United đầy khó chịu.

Bàn thắng duy nhất của Eberechi Eze là đủ để cụ thể hóa ưu thế cho "Pháo thủ". Dù đội khách Newcastle sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng không hề tệ, họ lại thiếu đi sự sắc bén cần thiết ở 1/3 cuối sân. Tình huống đáng chú ý nhất của đội khách diễn ra ở phút 80, khi Nick Woltemade có đường kiến tạo xé toang hàng phòng ngự Arsenal, nhưng Yoane Wissa lại dứt điểm vọt xà trong sự tiếc nuối của người hâm mộ "Chích chòe".

Điểm sáng lớn nhất với CĐV Arsenal, bên cạnh 3 điểm trọn vẹn, chính là sự trở lại của Bukayo Saka trong những phút cuối. Việc ngôi sao quan trọng nhất tái xuất vào thời điểm nước rút sẽ là cú hích tinh thần cực lớn cho tham vọng xưng vương của đội bóng phía Bắc London.

Cuộc đua Champions League: Liverpool bứt phá, Aston Villa sẩy chân

Ở cuộc đua giành vé dự Champions League, cán cân quyền lực đã thay đổi chỉ sau một vòng đấu. Aston Villa đã tự bắn vào chân mình khi để thua 0-1 trên sân của Fulham, một kết quả đầy bất ngờ so với phong độ trước đó của thầy trò Unai Emery.

Ngay lập tức, Liverpool đã tận dụng triệt để sai lầm này. Trong cuộc tiếp đón Crystal Palace, đoàn quân vùng Merseyside đã có màn trình diễn áp đảo để giành chiến thắng 3-1. Đáng chú ý, cả hai bản hợp đồng bom tấn Alexander Isak và Florian Wirtz đều tỏa sáng rực rỡ với những bàn thắng quan trọng. Chiến thắng này chính thức đưa Liverpool trở lại vị trí thứ 4, chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành suất tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa tới.

Nỗi ám ảnh trụ hạng bủa vây Tottenham

Dưới đáy bảng xếp hạng, kịch bản trụ hạng đang trở nên bi thảm với Tottenham. Dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto De Zerbi, "Gà trống" cuối cùng đã tìm thấy chiến thắng đầu tiên trong năm 2026 khi đánh bại Wolves với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi các đối thủ trực tiếp của họ cũng chơi đầy nỗ lực.

Tại một diễn biến khác, West Ham United đã lội ngược dòng hạ gục Everton 2-1 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Callum Wilson ở những phút bù giờ. Kết quả này trực tiếp khiến chiến thắng của Spurs trở nên vô nghĩa trong việc thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Với quỹ thời gian đang cạn dần, đội bóng thành London đang đứng trước nguy cơ thực sự về một thảm họa xuống hạng.

Bản lĩnh Man City tại đấu trường Cup

Trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại giải quốc nội đang căng sức, Manchester City lại cho thấy DNA của nhà vô địch tại sân Wembley trong khuôn khổ bán kết FA Cup. Dù bất ngờ để Southampton dẫn trước sau cú dứt điểm của Finn Azaz, đội bóng của Pep Guardiola vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc.

Lần lượt Jeremy Doku và Nico Gonzalez đã lên tiếng đúng lúc để lật ngược thế cờ, ấn định chiến thắng 2-1. Tấm vé vào chơi trận chung kết FA Cup là minh chứng cho chiều sâu đội hình và khả năng chịu áp lực cực tốt của "The Citizens" trước khi họ quay trở lại cuộc đua khốc liệt tại Ngoại hạng Anh.

Có thể thấy, Ngoại hạng Anh đang hướng tới một trong những cái kết kịch tính nhất lịch sử. Arsenal đã ném quả bóng áp lực về phía Man City, trong khi cuộc chiến sinh tồn ở nhóm cuối bảng vẫn đang diễn ra đầy khốc liệt. Mọi sai lầm vào lúc này đều phải trả giá bằng cả mùa giải.