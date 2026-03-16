Arsenal tái đấu Leverkusen tại Emirates: Màn thư hùng quyết định tấm vé tứ kết Champions League Sau kết quả hòa 1-1 ở lượt đi, Arsenal trở về thánh địa Emirates với mục tiêu khuất phục Bayer Leverkusen để tiến sâu hơn trong hành trình chinh phục cú ăn bốn lịch sử.

Cuộc đối đầu giữa Arsenal và Bayer Leverkusen tại vòng 16 đội lượt về Champions League đang trở thành tâm điểm của bóng đá châu Âu. Tỉ số hòa 1-1 ở trận lượt đi đã biến 90 phút sắp tới tại sân vận động Emirates thành một trận cầu sinh tử, nơi sai lầm nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến việc bị loại. Đối với thầy trò HLV Mikel Arteta, đây không chỉ là một trận đấu, mà là bài kiểm tra bản lĩnh cho tham vọng thống trị mùa giải năm nay.

Havertz tỏa sáng ở lượt đi.

Pháo đài Emirates và phong độ hủy diệt của Arsenal

Arsenal bước vào trận đấu này với sự tự tin cực lớn nhờ chuỗi 13 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có tới 10 chiến thắng. Sân Emirates đang thực sự trở thành một "pháo đài" bất khả xâm phạm. Thống kê chỉ ra rằng trong 16 trận sân nhà gần nhất tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, Pháo thủ đã giành tới 13 chiến thắng và chỉ để hòa 2 trận.

Chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Everton tại Ngoại hạng Anh vừa qua không chỉ giúp Arsenal xây chắc ngôi đầu bảng mà còn giúp các trụ cột duy trì được trạng thái thể lực và tinh thần hưng phấn. Sự ổn định trong hệ thống phòng ngự kết hợp với khả năng kiểm soát bóng vượt trội là chìa khóa giúp đội bóng London áp đặt lối chơi lên bất kỳ đối thủ nào khi được thi đấu tại thủ đô.

Bayer Leverkusen: Những chuyên gia chia điểm khó chịu

Ngược lại với sự bùng nổ của chủ nhà, Bayer Leverkusen dưới sự dẫn dắt của HLV Kasper Hjulmand lại đang cho thấy một bộ mặt đầy lỳ lợm. Đại diện từ Bundesliga được mệnh danh là những "chuyên gia chia điểm" khi đã hòa tới 5 trong 6 trận gần nhất. Đáng chú ý là trận hòa 1-1 quả cảm trước gã khổng lồ Bayern Munich, minh chứng cho khả năng chịu áp lực cực tốt của đội bóng này.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía Arsenal khi họ vẫn giữ thành tích bất bại trước Leverkusen tại Champions League. Tuy nhiên, đội khách từng gây sốc khi đánh bại Manchester City 2-0 trên sân khách hồi đầu mùa, một lời cảnh báo đanh thép rằng họ hoàn toàn có khả năng tạo nên bất ngờ trước các đội bóng Anh.

Timber bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến

Arsenal đang đối mặt với một vài tổn thất nhân sự quan trọng ở khu vực trung tuyến khi Mikel Merino vắng mặt do chấn thương bàn chân. Những cái tên quan trọng như Jurrien Timber, Martin Odegaard và Leandro Trossard vẫn đang trong quá trình đánh giá thể lực và bỏ ngỏ khả năng đá chính.

Phía bên kia chiến tuyến, danh sách bệnh binh của Leverkusen kéo dài hơn đáng kể với sự vắng mặt của Mark Flekken, Loic Bade và Aleix Garcia. Tuy nhiên, sự trở lại của hậu vệ cánh Alejandro Grimaldo sẽ là cú hích lớn cho hành lang biên của đại diện nước Đức.

Thông tin Arsenal (4-2-3-1) Bayer Leverkusen (3-4-2-1) Thủ môn Raya Blaswich Hậu vệ Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie Andrich, Quansah, Tapsoba Tiền vệ Zubimendi, Rice Poku, Fernandez, Palacios, Grimaldo Tiền đạo Madueke, Saka, Martinelli, Gyokeres Maza, Terrier, Kofane

Phân tích chiến thuật: Kiểm soát đối đầu thực dụng

Dự kiến Arsenal sẽ chủ động áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. HLV Arteta có thể sẽ thực hiện những điều chỉnh chiến thuật linh hoạt bằng cách kéo Bukayo Saka vào trung lộ để tận dụng nhãn quan chiến thuật, đồng thời nhường hành lang phải cho Noni Madueke nhằm tăng tính trực diện trong các pha đột phá.

Leverkusen sẽ tạo ra khó khăn cho Pháo thủ.

Leverkusen nhiều khả năng sẽ vận hành với khối đội hình lùi sâu, ưu tiên sự kỷ luật để bảo vệ cầu môn. Thống kê không để thủng lưới từ bóng sống trong 4 trận gần nhất tại Champions League là điểm tựa để họ tin vào một kết quả khả quan. Những pha phản công nhanh dọc hai biên dựa vào tốc độ của Grimaldo sẽ là vũ khí mà Arsenal cần đặc biệt cảnh giác.

Trọng tâm của trận đấu sẽ nằm ở cuộc chiến giữa sân giữa Declan Rice và Exequiel Palacios. Khả năng thoát pressing của các tiền vệ Leverkusen sẽ quyết định việc họ có thể đứng vững trước sức ép khủng khiếp tại Emirates hay không. Dù được dự báo là một trận đấu chặt chẽ, bản lĩnh của Arsenal cùng lợi thế sân nhà nhiều khả năng sẽ giúp họ định đoạt tấm vé đi tiếp với một chiến thắng tối thiểu.