Arsenal tái khởi động thương vụ Nico Williams, Barca định đoạt tương lai Ferran Torres Arsenal sẵn sàng chi đậm cho Nico Williams sau chức vô địch World Cup, trong khi Barcelona nỗ lực đàm phán giữ chân Ferran Torres trước sự quan tâm từ PSG.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những chuyển động quyết liệt từ các ông lớn châu Âu. Trong khi Arsenal nỗ lực gia cố hành lang cánh bằng một nhà vô địch thế giới, Barcelona lại đối mặt với bài toán giữ chân trụ cột khi hợp đồng dần đi vào năm cuối.

Arsenal và tham vọng nâng cấp hành lang biên với Nico Williams

Arsenal đã chính thức tái khởi động kế hoạch chiêu mộ Nico Williams, ngôi sao vừa tỏa sáng rực rỡ trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup. Đội chủ sân Emirates đánh giá cầu thủ chạy cánh của Athletic Club là mảnh ghép hoàn hảo để hoàn thiện sức mạnh tấn công biên, tạo ra sự cạnh tranh và đột biến cần thiết cho tham vọng chinh phục danh hiệu.

Arsenal quan tâm Nico Williams. Ảnh: Getty.

Thách thức lớn nhất đối với HLV Mikel Arteta và các cộng sự chính là mức phí giải phóng hợp đồng lên tới 77 triệu bảng. Tuy nhiên, với màn trình diễn đẳng cấp thế giới của Williams, Pháo thủ dường như sẵn sàng kích hoạt thương vụ này để đảm bảo chiều sâu đội hình cho mùa giải mới.

Cuộc đua giành chữ ký Manu Kone và nút thắt Crysencio Summerville

Bên cạnh Nico Williams, Arsenal cũng đã gia nhập cuộc đua giành tiền vệ Manu Kone của Roma. Hiện tại, Manchester United đang được cho là đội dẫn đầu, nhưng sự xuất hiện của Arsenal với một lời đề nghị chính thức có thể thay đổi hoàn toàn cục diện. Kone, với sự đa năng và phong độ ổn định tại Serie A, đang trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu của các đội bóng Premier League.

Ở một diễn biến khác, West Ham vẫn đang tỏ ra cứng rắn trong thương vụ Crysencio Summerville. Đội bóng thành London vừa từ chối lời đề nghị thứ hai trị giá 39 triệu bảng từ Roma. Trong khi đó, Aston Villa cũng đang đưa Summerville vào tầm ngắm như một phương án thay thế trực tiếp cho Morgan Rogers, người được cho là sắp chuyển đến Chelsea.

Barcelona và nỗ lực giữ chân người hùng World Cup

Tại Tây Ban Nha, tương lai của Ferran Torres đang trở thành chủ đề nóng tại sân Nou Camp. Dù là người ghi bàn thắng quyết định giúp La Roja lên ngôi vô địch thế giới, tiền đạo 26 tuổi này hiện chỉ còn một năm hợp đồng với Barcelona.

Ferran Torres là người hùng của Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup. Ảnh: Getty.

Ban lãnh đạo Barca dự kiến sẽ có cuộc gặp trực tiếp với Torres để làm rõ kế hoạch tương lai. Sự chần chừ trong việc gia hạn có thể khiến đội bóng xứ Catalan mất trắng ngôi sao này, nhất là khi Paris Saint-Germain đang theo dõi sát sao và sẵn sàng đưa anh về Ligue 1.

Những chuyển động đáng chú ý khác tại châu Âu

Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận những toan tính táo bạo từ các câu lạc bộ khác:

Newcastle & Leeds: Cả hai đang cạnh tranh quyết liệt cho chữ ký của tiền đạo trẻ Franculino Dju từ FC Midtjylland. Mức giá để sở hữu chân sút 22 tuổi này được ấn định không dưới 21 triệu bảng.

Cả hai đang cạnh tranh quyết liệt cho chữ ký của tiền đạo trẻ Franculino Dju từ FC Midtjylland. Mức giá để sở hữu chân sút 22 tuổi này được ấn định không dưới 21 triệu bảng. AC Milan: Đội bóng Italia đang cân nhắc một quyết định gây sốc khi có thể bán ngôi sao số một Rafael Leao. Mục đích của việc này là tạo nguồn ngân sách để chiêu mộ tài năng trẻ 18 tuổi Konstantinos Karetsas từ Genk, người đang được đánh giá là thần đồng bóng đá Bỉ.

Những động thái này cho thấy một mùa hè đầy biến động, nơi các đội bóng không chỉ chạy đua về tiền bạc mà còn về chiến lược nhân sự dài hạn để duy trì vị thế tại các giải đấu hàng đầu.