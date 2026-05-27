Arsenal tái thiết hàng công: Bốn mũi khoan mới giúp Pháo thủ bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh Sau chức vô địch Ngoại hạng Anh, Mikel Arteta dự kiến chi đậm cho Anthony Gordon và Eli Junior Kroupi để xây dựng bộ khung tấn công thiện chiến nhất cho mùa giải tới.

Arsenal vừa khép lại một chiến dịch quốc nội đầy thăng hoa với chức vô địch Ngoại hạng Anh thuyết phục. Tuy nhiên, thay vì tự mãn với vinh quang hiện tại, Mikel Arteta cùng các cộng sự đang bắt tay vào một cuộc cải tổ triệt để. Tại North London, một tiêu chuẩn mới đang được thiết lập: không có chỗ cho sự trì trệ nếu muốn duy trì vị thế thống trị trước sức ép khủng khiếp từ các đối thủ cạnh tranh.

Chiến dịch thanh lọc đội hình tại North London

Dù đang đứng trước cơ hội hoàn tất cú đúp danh hiệu tại Champions League, ban lãnh đạo Arsenal hiểu rằng đội hình hiện tại vẫn bộc lộ những điểm yếu về độ dày và khả năng bùng nổ trong các giai đoạn căng thẳng. Sự hụt hơi của các mũi nhọn vào giai đoạn giữa mùa là minh chứng rõ nhất cho việc cần phải làm mới nhân sự.

Arsenal vẫn sẽ cần bổ sung lực lượng sau chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Quá trình "dọn dẹp" tại Emirates đã bắt đầu với việc Jakub Kiwior và Karl Hein rời đi sau khi hết hạn cho mượn. Đáng chú ý hơn, tương lai của Gabriel Jesus đang bị đặt dấu hỏi lớn dù anh vừa lập công trước Crystal Palace. Cả Gabriel Martinelli và Leandro Trossard cũng không nằm ngoài vòng nguy hiểm khi ban huấn luyện sẵn sàng để ít nhất một trong hai ra đi nhằm cân bằng ngân sách. Thậm chí, tài năng trẻ Ethan Nwaneri có thể được đem bán để gây quỹ tái đầu tư vào các mục tiêu chất lượng hơn.

Chuyển hướng chiến lược: Từ Julian Alvarez đến Anthony Gordon

Kế hoạch chiêu mộ các siêu sao hàng đầu thế giới đang vấp phải những rào cản tài chính và thái độ cứng rắn từ phía đối tác. Khi Julian Alvarez bị Atletico Madrid hét giá lên tới chín chữ số và Paris Saint-Germain kiên quyết giữ chân Khvicha Kvaratskhelia, Arsenal đã nhanh chóng chuyển trọng tâm sang các mục tiêu khả thi hơn nhưng không kém phần hiệu quả tại giải quốc nội.

Ở vị trí trung phong, Eli Junior Kroupi của Bournemouth đang là ưu tiên hàng đầu. Với mức giá khoảng 80 triệu bảng, chân sút trẻ này mang đến sự khát khao và khả năng lùi sâu chơi như một hộ công, một phương án xoay tua lý tưởng khi Viktor Gyokeres sa sút còn Kai Havertz nhạy cảm với chấn thương. Trong khi đó, Anthony Gordon của Newcastle được định giá 75 triệu bảng, được xem là mảnh ghép hoàn hảo để tăng cường sức mạnh hành lang cánh trái, bất chấp sự cạnh tranh quyết liệt từ Bayern Munich.

Sơ đồ tối ưu cho hàng công trong mơ

Trong khi cánh trái dự kiến có nhiều biến động, hành lang cánh phải của Pháo thủ mang lại sự yên tâm tuyệt đối với Bukayo Saka. Sự bùng nổ của Saka ở giai đoạn cuối mùa giải đã khẳng định vị thế không thể thay thế của anh. Phía sau ngôi sao người Anh, Noni Madueke cũng đang trưởng thành vượt bậc trong vai trò dự phòng chiến lược cho cả hai biên.

Tonali có thể chia sẻ gánh nặng của Rice ở khu vực giữa sân.

Bên cạnh việc nâng cấp hỏa lực, Arsenal cũng không quên gia cố tuyến giữa. Nguồn tiền thu về từ việc thanh lý các ngôi sao tấn công sẽ được dùng để tái khởi động thương vụ Sandro Tonali. Sự xuất hiện của tiền vệ người Italy được kỳ vọng sẽ chia sẻ gánh nặng phòng ngự và điều tiết cùng Declan Rice, tạo nền tảng vững chắc cho bộ tứ tấn công phía trên.

Nhìn chung, sơ đồ trong mơ mà Mikel Arteta hướng tới cho mùa giải tới sẽ xoay quanh bốn cái tên trọng yếu: Bukayo Saka, Eli Junior Kroupi, Anthony Gordon và Kai Havertz. Đây không chỉ là một hàng công giàu tốc độ, kỹ thuật mà còn sở hữu sự linh hoạt cần thiết để phá vỡ mọi hệ thống phòng ngự tại Ngoại hạng Anh.