Arsenal tạo khoảng cách 6 điểm trước Man City: Khúc cua định mệnh của Ngoại hạng Anh Chiến thắng 3-0 trước Fulham giúp Arsenal củng cố ngôi đầu, tạo áp lực cực lớn lên Man City. Dù nắm quyền tự quyết, Pep Guardiola đối mặt bài toán thể lực với 6 trận trong 20 ngày.

Cuộc đua song mã đến ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/2026 đang bước vào giai đoạn kịch tính nhất. Sau chiến thắng thuyết phục 3-0 của Arsenal trước Fulham tại Emirates, khoảng cách giữa hai đội đã được nới rộng thành 6 điểm. Dù Manchester City vẫn còn hai trận chưa đấu trong tay, nhưng áp lực tâm lý và lịch thi đấu dày đặc đang biến chặng nước rút trở nên nghẹt thở hơn bao giờ hết.

Man City đua vô địch với Arsenal.

Màn phô diễn sức mạnh tại Emirates

Arsenal đã gửi một thông điệp đanh thép tới nửa xanh thành Manchester bằng màn hủy diệt Fulham. Điểm sáng lớn nhất của Pháo thủ chính là sự hòa nhập thần tốc của tân binh Viktor Gyokeres. Tiền đạo này đã lập một cú đúp đẳng cấp, kết hợp cùng pha lập công của ngôi sao Bukayo Saka để mang về 3 điểm trọn vẹn.

Thống kê cho thấy Arsenal dưới thời Mikel Arteta đang đạt được sự cân bằng đáng kinh ngạc giữa tấn công và phòng ngự. Việc ghi 3 bàn vào lưới Fulham mà vẫn giữ sạch lưới là minh chứng rõ nét cho hệ thống phòng ngự lùi sâu và khả năng pressing tầm cao hiệu quả. Lợi thế về điểm số hiện tại không chỉ là những con số trên bảng xếp hạng, mà còn là đòn bẩy tâm lý cực lớn cho các cầu thủ trẻ thành London.

Bài toán thể lực của Manchester City

Dù quyền tự quyết về mặt lý thuyết vẫn nằm trong tay thầy trò Pep Guardiola, nhưng thực tế lại khắc nghiệt hơn rất nhiều. Để đòi lại ngôi vương, Man City buộc phải duy trì sự tập trung tối đa trong 5 trận đấu còn lại tại giải quốc nội, đồng thời phải phân phối sức cho trận chung kết FA Cup kịch tính với Chelsea tại Wembley vào cuối tháng.

Lịch thi đấu của Manchester City trong giai đoạn cuối mùa được đánh giá là rất khó khăn với mật độ thi đấu dày đặc. Cụ thể, The Citizens sẽ phải chơi 6 trận (tính cả FA Cup) trong vòng vỏn vẹn 20 ngày. Đây là một bài toán hóc búa về quản trị nhân sự đối với Pep Guardiola, nhất là khi đội hình của ông từng chịu tổn thất do chấn thương ở những giai đoạn trước.

Arsenal dẫn trước Man City 6 điểm.

Lịch trình thi đấu chi tiết của Man City:

Làm khách tại sân Hill Dickinson của Everton.

Trở về sân nhà Etihad tiếp đón Brentford và Crystal Palace.

Chung kết FA Cup với Chelsea tại Wembley.

Hành quân tới sân Vitality của Bournemouth.

Khép lại chiến dịch bằng trận đấu với Aston Villa tại Etihad.

Biến số từ Champions League

Trong khi Man City dồn sức cho FA Cup, Arsenal lại phải đối mặt với thử thách tại đấu trường châu lục. Trận lượt về với Atletico Madrid tại Emirates trong khuôn khổ Champions League sẽ tiêu tốn không ít thể lực của các trụ cột. Nếu Arsenal tiến sâu và lọt vào trận chung kết tại Puskas Arena, mùa giải của họ sẽ kéo dài hơn Man City gần một tuần.

Tuy nhiên, đội hình Arsenal hiện tại đã có chiều sâu tốt hơn nhiều so với các mùa giải trước. Marc Guehi, một trung vệ đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh, từng bày tỏ sự ngưỡng mộ với cách cả hai đội bóng dẫn đầu duy trì phong độ ổn định ở mọi đấu trường. Lợi thế của Arteta là ông có thể toan tính xoay tua nhân sự linh hoạt nhờ khoảng cách 6 điểm an toàn trước các đối thủ dưới cơ như Burnley hay West Ham.

Nhìn chung, Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay đang chuẩn bị cho một cái kết không thể kịch tính hơn. Arsenal có lợi thế về điểm số và sự hưng phấn, trong khi Man City sở hữu kinh nghiệm dày dặn trong những cuộc đua đường trường và quyền tự quyết về số trận đấu. Trong bối cảnh này, mỗi sai lầm nhỏ nhất đều có thể định đoạt cả một mùa giải lịch sử.