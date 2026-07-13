Arsenal tham vọng chiêu mộ Vinicius Junior nhằm nâng cấp hàng công Pháo thủ Đội chủ sân Emirates đang theo dõi sát sao tình hình của Vinicius Junior tại Real Madrid khi hợp đồng sắp đáo hạn, sẵn sàng cạnh tranh với các đại gia Ngoại hạng Anh.

Arsenal đang chuẩn bị cho một kế hoạch chuyển nhượng đầy táo bạo khi đưa ngôi sao chạy cánh Vinicius Junior của Real Madrid vào tầm ngắm. Theo báo cáo từ phóng viên Graeme Bailey, đội bóng thành London đang theo dõi sát sao những diễn biến mới nhất về tình hình hợp đồng của tuyển thủ Brazil tại sân Santiago Bernabeu.

Vinicius đang được nhiều đại gia ở Ngoại hạng Anh theo đuổi. Ảnh: Getty.

Động thái này của Pháo thủ xuất phát từ việc hợp đồng hiện tại của Vinicius với Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ còn thời hạn đến hết mùa giải tới. Arsenal hy vọng có thể tận dụng lợi thế về thời gian đàm phán để thuyết phục Real Madrid nhượng lại ngôi sao 26 tuổi với một mức phí hợp lý, trước khi cầu thủ này bước vào năm cuối của bản giao kèo.

Hiệu suất ấn tượng và sự đa năng của ngôi sao xứ Samba

Vinicius Junior vừa khép lại một mùa giải bùng nổ, khẳng định vị thế của một trong những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Thống kê cho thấy sự đóng góp khổng lồ của anh vào lối chơi chung của Real Madrid:

Số lần ra sân: 53 trận trên mọi đấu trường.

53 trận trên mọi đấu trường. Bàn thắng: 22 pha lập công.

22 pha lập công. Kiến tạo: 14 đường chuyền dọn cỗ.

Bên cạnh các con số thống kê, điểm mạnh nhất của chân sút sinh năm 1998 chính là sự đa năng. Anh có thể vận hành trơn tru ở hành lang cánh trái sở trường hoặc bó vào trung lộ để đảm nhận vai trò tiền đạo trung tâm khi cần thiết. Khả năng rê dắt tốc độ và đột phá cá nhân của Vinicius được đánh giá là chìa khóa để mở toang những hàng phòng ngự lùi sâu.

Mảnh ghép hoàn hảo cho triết lý của Mikel Arteta

Chiến lược gia Mikel Arteta đang nỗ lực tìm kiếm một gương mặt đẳng cấp thế giới để nâng tầm sức mạnh hàng công của Arsenal. Sự xuất hiện của Vinicius được kỳ vọng sẽ mang lại "làn gió mới", tạo ra sự cạnh tranh và chia sẻ gánh nặng ghi bàn với các trụ cột hiện tại như Bukayo Saka hay Martin Odegaard.

Lối chơi giàu đột biến và khả năng dứt điểm sắc bén của ngôi sao người Brazil được cho là hoàn toàn tương thích với hệ thống pressing tầm cao và tấn công trực diện mà Arteta đang xây dựng tại Emirates. Việc sở hữu một cầu thủ có kinh nghiệm chinh chiến dày dặn tại Champions League như Vinicius sẽ giúp Pháo thủ tự tin hơn trong tham vọng chinh phục các danh hiệu lớn.

Cuộc chiến khốc liệt giữa các ông lớn Ngoại hạng Anh

Dù thể hiện quyết tâm cao, Arsenal chắc chắn sẽ không dễ dàng đạt được mục đích. Thị trường chuyển nhượng mùa hè dự kiến sẽ chứng kiến một cuộc chạy đua vũ trang kịch tính khi hàng loạt đội bóng lớn tại xứ sở sương mù cũng đang "trải thảm đỏ" chờ đợi cái gật đầu của cựu sao Flamengo.

Chelsea, Manchester United, Manchester City và Liverpool đều được cho là đang theo dõi sát sao mọi động thái từ phía Real Madrid. Nếu đội bóng Tây Ban Nha không thể thuyết phục Vinicius gia hạn hợp đồng trong thời gian tới, một cuộc tháo chạy hàng loạt của các ngôi sao từ La Liga sang Ngoại hạng Anh là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.

Thương vụ này hứa hẹn sẽ tốn nhiều giấy mực của báo giới khi kỳ chuyển nhượng bước vào giai đoạn tăng tốc. Arsenal sẽ cần một lời đề nghị đủ sức nặng và một dự án thể thao hấp dẫn để có thể vượt qua các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua giành chữ ký của siêu sao người Brazil.