Arsenal thắng áp đảo Girona 4-1: Màn ra mắt của Tzolis và dấu ấn thần đồng Dowman Tân binh Christos Tzolis lập công cùng sự tỏa sáng của thần đồng 16 tuổi Max Dowman giúp Arsenal đè bẹp Girona 4-1 trong trận giao hữu tiền mùa giải.

Arsenal đã bắt đầu chiến dịch tiền mùa giải một cách không thể ấn tượng hơn bằng chiến thắng thuyết phục 4-1 trước đại diện La Liga, Girona. Trận đấu không chỉ mang lại kết quả thuận lợi mà còn khai quật những điểm sáng chiến thuật quan trọng, nổi bật là màn chào sân hứa hẹn của tân binh Christos Tzolis cùng phong độ chói sáng đến từ tài năng trẻ 16 tuổi Max Dowman.

Cú húc từ tân binh 34 triệu bảng Christos Tzolis

Chuyển đến sân Emirates từ Club Brugge với mức giá 34 triệu bảng, Christos Tzolis sớm phải chịu áp lực kỳ vọng về khả năng hòa nhập với triết lý khắt khe của HLV Mikel Arteta. Thi đấu ở hành lang cánh trái, tuyển thủ người Hy Lạp nhanh chóng chứng minh giá trị nhờ tư duy di chuyển thông minh cùng sự nhiệt huyết trong các tình huống hỗ trợ phòng ngự.

Tzolis đã có màn ra mắt ấn tượng cho Arsenal. Ảnh: Getty.

Thành quả đến với Tzolis khi anh trực tiếp nâng tỷ số lên 2-0 cho Pháo thủ. Xuất phát từ pha vây ráp tầm cao quyết liệt, cựu sao Club Brugge cướp bóng ngay trên phần sân Girona, tự tin đi bóng vào trung lộ trước khi tung cú sút chìm bằng chân phải sở trường. Dù bóng khẽ chạm chân hậu vệ đối phương đổi hướng đi vào lưới, đó vẫn là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần chủ động của anh.

Thống kê trong 62 phút hiện diện trên sân phản ánh rõ nét tác động của Tzolis: tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 83%, sở hữu 6 lần chạm bóng trong vùng cấm đối phương (nhiều nhất trận) và tạo ra 1 cơ hội ăn bàn rõ rệt.

Max Dowman và lời khẳng định từ học viện Hale End

Dù Tzolis gây chú ý lớn, Max Dowman mới là cái tên khiến giới chuyên môn phải trầm trồ. Ở tuổi 16, "viên ngọc quý" của học viện Hale End thi đấu với sự chững chạc vượt tuổi.

Arsenal đang cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể. Ảnh: Getty.

Chính Dowman là người châm ngòi cho bàn mở tỷ số của Kai Havertz bằng pha xoay người thoát áp lực đẳng cấp trước khi tung đường kiến tạo thuận lợi. Ngay đầu hiệp hai, thời điểm Girona vừa có bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của Arnau Martinez, tiền vệ trẻ này lập tức dập tắt hy vọng của đối thủ. Một pha đột phá từ cánh phải, ngoặt bóng vào trong và dứt điểm quyết đoán đã tái lập khoảng cách hai bàn cho đại diện nước Anh.

Chiều sâu đội hình và tính toán cho mùa giải mới

Chiến thắng của Arsenal được ấn định khi Gabriel Jesus đệm bóng cận thành chính xác từ đường căng ngang chuẩn xác của Ben White. Bàn thắng này có ý nghĩa giải tỏa tâm lý lớn cho chân sút người Brazil trong bối cảnh tương lai của anh tại CLB đang nhận được nhiều sự chú ý.

Trận đấu cũng là cơ hội để HLV Mikel Arteta thử nghiệm các nhân tố trẻ như Marli Salmon hay Andre Harriman-Annous, đồng thời giúp dàn trụ cột tìm lại cảm giác thi đấu đỉnh cao. Theo lịch trình, Arsenal sẽ tiếp tục loạt trận giao hữu gặp Real Betis vào ngày 6/8, trước khi đụng độ Borussia Dortmund, Como và bước vào trận tranh Siêu cúp Anh với Manchester City vào ngày 16/8.