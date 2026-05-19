Arsenal thắng Burnley 1-0: Khi William Saliba là quái vật và Kai Havertz lên tiếng đúng lúc Pháo thủ giành 3 điểm quan trọng nhờ pha đánh đầu của Kai Havertz, trong khi William Saliba một lần nữa khẳng định đẳng cấp thế giới để bảo vệ mành lưới của David Raya.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Burnley không đơn thuần chỉ mang về 3 điểm cho Arsenal, mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đầy khốc liệt. Trong một ngày mà hàng công gặp nhiều khó khăn trước lối chơi tử thủ của đối phương, sự tỏa sáng của các cá nhân ở cả hai đầu sân đã giúp đội bóng thành London ca khúc khải hoàn.

Hàng thủ thép: Saliba và Gabriel thống trị không trung

William Saliba tiếp tục chứng minh tại sao anh được coi là trung vệ hàng đầu giải đấu hiện nay. Với số điểm 8.1, cầu thủ người Pháp là hạt nhân giúp Arsenal duy trì sự điềm tĩnh tuyệt đối trước các đợt phản công hiếm hoi của Burnley.

William Saliba (8.1): Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Saliba thể hiện sự điềm tĩnh tuyệt vời khi chiến thắng hầu hết các pha tranh chấp tay đôi với tiền đạo đối phương.

Bên cạnh Saliba, Gabriel Magalhaes cũng có một ngày thi đấu ấn tượng không kém. Không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ phòng ngự, Gabriel còn thường xuyên dâng cao như một tiền vệ ảo, tạo áp lực liên tục lên phần sân đối phương.

Gabriel Magalhaes (7.6): Một hòn đá tảng thực sự nơi trung tâm hàng thủ. Gabriel không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự mà còn tích cực dâng cao để hỗ trợ triển khai bóng.

Khoảnh khắc quyết định: Havertz giải cứu Pháo thủ

Dù thi đấu có phần bế tắc trong phần lớn thời gian hiệp một, bước ngoặt đã đến từ một tình huống cố định. Bukayo Saka tiếp tục cho thấy nhãn quan sắc bén với pha treo bóng chuẩn xác từ chấm phạt góc để Kai Havertz băng vào dứt điểm.

Bukayo Saka (7.5): Một lần nữa Saka cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của mình với pha kiến tạo từ chấm phạt góc.

Kai Havertz, dù vấp phải nhiều hoài nghi, đã chứng minh giá trị của mình bằng bàn thắng duy nhất của trận đấu. Khả năng chọn vị trí thông minh giúp tiền đạo người Đức đánh bại hàng thủ Burnley trong pha không chiến.

Kai Havertz (7.7): Người hùng mang về 3 điểm quý giá với pha chọn vị trí và đánh đầu dũng mãnh.

Sự ổn định từ các nhân tố hỗ trợ

Ở khu vực trung tuyến, Declan Rice tiếp tục là máy quét hoạt động không mệt mỏi. Anh có ít nhất một tình huống can thiệp cứu thua ngay trong vòng cấm địa, bảo toàn tỷ số mong manh cho Pháo thủ.

Declan Rice (7.7): Rice thực hiện nhiều pha đánh chặn quan trọng và có một tình huống can thiệp xuất sắc ngay trong vòng cấm địa.

Bên cạnh đó, tân binh Riccardo Calafiori và Cristhian Mosquera cũng để lại dấu ấn đậm nét ở hai hành lang cánh. Nếu Calafiori mang lại sự kỷ luật thì Mosquera lại tạo ra sự đột biến bằng những pha chồng biên cùng Saka.

Cristhian Mosquera (7.7): Đảm nhiệm vai trò hậu vệ phải, Mosquera gây ấn tượng mạnh với khả năng phòng ngự tỉnh táo.

Nhìn chung, dù Burnley đã phản kháng đầy nỗ lực, đặc biệt là thông qua sự sáng tạo của Eberechi Eze, nhưng bản lĩnh của các ngôi sao Arsenal đã lên tiếng đúng lúc để giữ lại 3 điểm trọn vẹn tại Emirates.

Thống kê điểm số nổi bật của Arsenal