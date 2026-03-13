Arsenal thăng hoa nhờ di sản thực dụng của David Moyes: Sự lột xác dưới thời Mikel Arteta Mikel Arteta đang dẫn dắt Arsenal chiếm ưu thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa sự hào hoa của Arsenal và chất thép thực dụng từ David Moyes.

Cuộc đối đầu sắp tới giữa Arsenal và Everton tại Emirates không chỉ mang ý nghĩa quan trọng trong hành trình chinh phục ngôi vương Ngoại hạng Anh của "Pháo thủ", mà còn là ngày Mikel Arteta tái ngộ người thầy cũ David Moyes. Đáng chú ý, Arsenal hiện tại đang cho thấy những dấu ấn đậm nét từ phong cách bóng đá của Moyes, thay vì chỉ thuần túy thừa hưởng triết lý từ Pep Guardiola hay Arsene Wenger.

Triết lý Arteta theo đuổi được xem là giao thoa của sự hoa mỹ và thực dụng.

Bản sắc được nhào nặn từ Goodison Park

Mikel Arteta đã dành 6 năm rưỡi tại Everton dưới thời Moyes, quãng thời gian dài nhất ông gắn bó với một câu lạc bộ khi còn là cầu thủ. Dù xuất thân từ lò La Masia và chịu ảnh hưởng của những tư duy chiến thuật đỉnh cao từ Tây Ban Nha, thực tế tại Goodison Park đã nhào nặn nên một Arteta thực dụng và quyết liệt hơn.

Everton những năm 2000 vốn là biểu tượng của tầng lớp lao động tại Ngoại hạng Anh với lối chơi cứng rắn, trực diện và ngoan cường. David Moyes cũng thừa nhận sự thông minh trong tư duy của Arteta từ khi còn thi đấu. Ông mô tả cậu học trò cũ là một người luôn đòi hỏi mọi thứ phải được thực hiện đúng đắn và hoàn hảo. Arteta từng chia sẻ rằng chính Moyes đã dạy ông về tình yêu bóng đá và sự chính trực cần có bằng mọi giá.

Arteta từng là học trò của Moyes.

Sự chuyển mình của cỗ máy chiến thắng

Sự lột xác của Arsenal trong mùa giải 2025/2026 là minh chứng rõ nét cho tầm ảnh hưởng này. Khi Ngoại hạng Anh ngày càng trở nên giàu thể lực và phụ thuộc nhiều vào các tình huống cố định, Arteta đã thích nghi một cách tài tình. Với sự hỗ trợ của chuyên gia Nicolas Jover, Arsenal đã biến những pha bóng chết thành vũ khí hủy diệt hàng đầu giải đấu.

"Pháo thủ" hiện tại không còn chỉ biết chơi bóng ngắn hào hoa theo kiểu Wenger hay kiểm soát tuyệt đối như Pep. Họ là một tập thể gồm những cầu thủ cao lớn, giỏi tranh chấp và cực kỳ lỳ lợm trong các cuộc đấu tay đôi. Sự thực dụng giúp họ kiểm soát trận đấu chặt chẽ đến mức đối thủ rất khó tìm thấy kẽ hở.

Sự khác biệt lớn nhất có lẽ nằm ở chất lượng nhân sự. Nếu Moyes xây dựng một Everton "khó chịu" với ngân sách eo hẹp, thì Arteta đang làm điều tương tự với một đội hình tinh nhuệ và đắt giá. Arsenal mùa này mới chỉ để thua 3 trận tại Ngoại hạng Anh, và tất cả đều với cách biệt tối thiểu.

Giấc mơ ăn bốn vẫn đang hiện hữu trước mắt đội chủ sân Emirates. Tuy nhiên, David Moyes – người từng khiến Arsenal sảy chân trong quá khứ – chắc chắn sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh cho chính "người học trò" đã hoàn thiện mình theo hình bóng thực dụng của ông năm nào.