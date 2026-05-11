Arsenal thắng kịch tính West Ham 1-0: Bước ngoặt VAR và giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh Pha lập công duy nhất của Leandro Trossard cùng quyết định từ chối bàn thắng gây tranh cãi từ VAR ở phút 94 giúp Arsenal tiến sát ngôi vương Ngoại hạng Anh.

Arsenal đã tiến thêm một bước dài trên hành trình chinh phục danh hiệu Ngoại hạng Anh sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước West Ham tại sân vận động London. Trong một ngày thi đấu đầy cảm xúc, bản lĩnh của "Pháo thủ" được thử thách cực độ bởi sự kiên cường của đội chủ nhà và một kịch bản không tưởng vào những phút bù giờ cuối cùng.

Kịch tính VAR và quyết định định đoạt trận đấu

Tâm điểm của cuộc đối đầu không chỉ nằm ở diễn biến chuyên môn mà tập trung vào quyết định gây tranh cãi bậc nhất lịch sử giải đấu ở phút 94. Khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, Callum Wilson dứt điểm tung lưới David Raya, tưởng chừng đã giữ lại 1 điểm quý giá cho West Ham trong cuộc đua trụ hạng.

Tuy nhiên, sau hơn 4 phút kiểm tra kỹ lưỡng qua màn hình VAR, trọng tài Chris Kavanagh đã quyết định từ chối bàn thắng. Vị vua áo đen xác định thủ thành David Raya đã bị phạm lỗi trong khu vực 5m50 trước đó. Quyết định này ngay lập tức thổi bùng cơn thịnh nộ từ phía West Ham.

Tình huống khiến Arsenal thót tim.

HLV Mikel Arteta thừa nhận áp lực khủng khiếp mà trọng tài phải đối mặt khi đưa ra quyết định có thể thay đổi lộ trình của cả hai đội bóng. Ngược lại, HLV Nuno Espirito Santo của West Ham bày tỏ sự phẫn nộ về sự thiếu nhất quán trong các quyết định của tổ trọng tài VAR mùa này.

Bản lĩnh của nhà vô địch và khoảnh khắc Trossard

Dù tranh cãi nổ ra ở cuối trận, không thể phủ nhận sự lì lợm của Arsenal. Trước khi VAR lên tiếng, David Raya đã sắm vai người hùng với pha cản phá xuất thần cú dứt điểm của Mateus Fernandes. Nếu không có phản xạ cực nhanh của thủ môn người Tây Ban Nha, cục diện trận đấu có lẽ đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Arsenal bước vào trận đấu với tổn thất nhân sự khi hậu vệ Ben White sớm phải rời sân do chấn thương. Sự bế tắc chỉ được khai thông khi đội trưởng Martin Odegaard thực hiện đường kiến tạo đẳng cấp cho Leandro Trossard dứt điểm gọn gàng. Một lần nữa, tiền đạo người Bỉ chứng minh anh là "nhân tố X" luôn biết cách tỏa sáng trong những thời điểm ngặt nghèo nhất của đội bóng.

Trossard giúp Arsenal giành 3 điểm quý hơn vàng.

Cục diện cuộc đua ngôi vương

Chiến thắng này mang ý nghĩa vượt xa giá trị của 3 điểm thông thường. Đối với Arsenal, đây là cú hích tinh thần cực lớn để họ tiến gần hơn bao giờ hết đến chức vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi. Hiện tại, thầy trò HLV Arteta chỉ còn cách ngôi vương đúng hai trận thắng nữa.

Trái ngược với niềm vui của đội khách, thất bại đẩy West Ham vào tình thế hiểm nghèo trong cuộc chiến trụ hạng. Dù Konstantin Mavropanos và các đồng đội đã thể hiện tinh thần chiến đấu quả cảm đến phút cuối, họ vẫn phải rời sân tay trắng. Trong bóng đá, đôi khi định mệnh được quyết định bởi những khoảnh khắc mong manh và đầy tranh cãi như vậy.