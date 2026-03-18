Arsenal thắng Leverkusen 2-0: Tuyệt phẩm của Eze và Rice đưa Pháo thủ vào tứ kết Champions League Với hai siêu phẩm từ Eze và Rice, Arsenal vượt qua Leverkusen để giành vé vào tứ kết Champions League, trở thành niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Anh tại châu Âu.

Arsenal vừa chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết Champions League sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Bayer Leverkusen tại sân Emirates. Trong một đêm mà những cá nhân kiệt xuất lên tiếng đúng lúc, đoàn quân của Mikel Arteta không chỉ thể hiện bản lĩnh của một ứng viên vô địch mà còn cứu vãn thể diện cho bóng đá Anh sau những thất bại liên tiếp của Chelsea và Manchester City.

Khoảnh khắc thiên tài của Eberechi Eze

Ngôi sao sáng nhất trong hiệp thi đấu thứ nhất chính là Eberechi Eze. Phút 36, sau đường chuyền của Leandro Trossard, Eze thực hiện pha xoay người bắt volley một chạm đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành. Pha lập công này không cho thủ môn Janis Blaswich bất kỳ cơ hội cản phá nào và ngay lập tức được giới chuyên môn ca ngợi là một tác phẩm nghệ thuật.

Bàn thắng này giúp Eze trở thành cầu thủ người Anh thứ hai trong lịch sử Arsenal, sau Theo Walcott mùa 2012/13, ghi bàn ở cả 4 đấu trường trong cùng một mùa giải. Tuy nhiên, niềm vui của người hâm mộ Arsenal không trọn vẹn khi Eze phải rời sân ở phút 70 do chuột rút. Dù cầu thủ này đã trấn an rằng mình ổn, HLV Mikel Arteta vẫn có lý do để lo lắng khi trận chung kết Carabao Cup với Manchester City đang đến gần.

Sự tiến hóa của Declan Rice và vũ khí sút xa

Bước sang hiệp hai, Arsenal tiếp tục duy trì áp lực và có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 63. Tận dụng sai lầm phá bóng của hàng thủ Leverkusen, Declan Rice thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc từ sát mép vòng cấm địa. Đây là minh chứng cho sự hoàn thiện đáng kinh ngạc của tiền vệ người Anh trong khả năng hỗ trợ tấn công.

Rice xé lưới Leverkusen.

Thống kê cho thấy 8 trong số 21 bàn thắng của Rice cho Arsenal đến từ những cú dứt điểm ngoài vòng cấm. Đặc biệt, cả 3 pha lập công gần nhất của anh tại sân chơi Champions League đều được thực hiện theo kịch bản này, biến sút xa trở thành vũ khí hạng nặng của Pháo thủ.

Nghịch lý xG và hệ thống bóp nghẹt của Arteta

Một điểm đáng lưu ý trong trận đấu này là chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG). Mặc dù Arsenal áp đảo với 21 cú sút (12 trúng đích), nhưng tổng chỉ số xG của hai bàn thắng siêu phẩm chỉ ở mức 0.09. Điều này khẳng định chiến thắng của Arsenal mang đậm dấu ấn cá nhân trong những tình thế dứt điểm cực khó. Ngược lại, chỉ số xG tổng của toàn trận lên tới 1.75, và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Janis Blaswich, Leverkusen có lẽ đã phải nhận một trận thua đậm hơn.

Bên cạnh mặt trận tấn công, hệ thống pressing của Arteta đã hoàn toàn bóp nghẹt đối thủ. Từ phút thứ 10 đến phút 30, đại diện Bundesliga không thể tung ra nổi một cú sút. Cặp trung vệ William Saliba và Gabriel Magalhaes đã phong tỏa hoàn toàn các ngòi nổ bên phía đội khách, trong khi David Raya có pha phản xạ xuất thần ở phút 87 để giữ sạch mành lưới.

Ngọn cờ đầu của Ngoại hạng Anh

Trong bối cảnh bóng đá Anh đang trải qua một mùa giải châu Âu đầy sóng gió, Arsenal đang là niềm hy vọng duy nhất còn sót lại. Với chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp (9 thắng, 1 hòa), Pháo thủ tiến vào tứ kết để đối đầu với Sporting Lisbon với sự tự tin cao độ.

Chiến thắng này không chỉ giúp Arsenal đi tiếp tại Champions League mà còn tạo đà tâm lý cực tốt trước trận đại chiến với Manchester City tại Wembley sắp tới. Như HLV Mikel Arteta đã chia sẻ, toàn đội sẽ tận hưởng niềm vui này nhưng phải ngay lập tức chuẩn bị cho mục tiêu giành những danh hiệu lớn trong mùa giải năm nay.