Arsenal thắng nghẹt thở West Ham: Niềm vui chưa trọn vì Declan Rice Bàn thắng muộn của Trossard giúp Arsenal nới rộng cách biệt với Man City lên 5 điểm, nhưng hình ảnh Declan Rice nén đau thi đấu đang trở thành bài toán hóc búa cho Mikel Arteta.

Pháo thủ vừa tiến một bước dài đến ngôi vô địch Ngoại hạng Anh sau chiến thắng 1-0 đầy kịch tính trước West Ham United. Tuy nhiên, đằng sau 3 điểm quý giá là nỗi lo về tình trạng thể lực của các trụ cột, đặc biệt là tiền vệ Declan Rice.

Declan Rice là cầu thủ xuất sắc bậc nhất của Arsenal mùa này.

Khoảnh khắc bùng nổ tại London Stadium

Trận derby thành London diễn ra với sự thận trọng từ cả hai phía. Phải đến phút 83, thế bế tắc mới được phá vỡ khi Leandro Trossard lập công, đem về bàn thắng duy nhất cho đội khách. Dù VAR đã tạo ra những phút bù giờ đầy tranh cãi, đoàn quân của HLV Mikel Arteta vẫn đứng vững để bảo toàn thành quả.

Với chiến thắng này, Arsenal tạm thời nới rộng khoảng cách với Manchester City lên thành 5 điểm. Trong bối cảnh mùa giải đang đi vào giai đoạn nước rút, Pháo thủ chỉ cần vượt qua Burnley và Crystal Palace là sẽ chính thức đăng quang, bất chấp nỗ lực bám đuổi của nhà đương kim vô địch.

Nỗi lo từ vết gợn mang tên Declan Rice

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, trong khi các đồng đội ăn mừng cuồng nhiệt, Declan Rice lại để lộ những dấu hiệu đáng ngại. Tiền vệ người Anh chậm rãi bước quanh sân vỗ tay tri ân khán giả, nhưng hình ảnh anh liên tục đưa tay ôm vùng lưng dưới đã lọt vào ống kính truyền hình.

Rice được cho là đang phải nén đau để ra sân.

Theo các báo cáo từ Football London, Rice đã phải nén đau thi đấu với một chấn thương lưng nhẹ trong những tuần gần đây. Sự kiệt sức hiện rõ trên khuôn mặt của trụ cột này khi trận đấu khép lại. Việc liên tục cày ải trong tình trạng thể lực không đảm bảo đang gióng lên hồi chuông báo động cho ban huấn luyện Arsenal, bởi Rice là mắt xích không thể thay thế trong việc kiểm soát tuyến giữa.

Khủng hoảng nhân sự bủa vây hàng thủ

Bên cạnh Rice, HLV Mikel Arteta còn phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải ở hàng phòng ngự. Ben White đã phải tập tễnh rời sân ngay trong hiệp một với một chấn thương được đánh giá là nghiêm trọng. Ngay sau giờ nghỉ, đến lượt Riccardo Calafiori phải nhường chỗ cho Cristhian Mosquera.

Dù Calafiori được cho là chỉ gặp vấn đề nhẹ và vẫn có thể tham gia ăn mừng bàn thắng, nhưng việc mất cùng lúc nhiều lựa chọn ở hàng thủ là thử thách cực đại. Đội ngũ y tế tại London Colney sẽ phải làm việc hết công suất trong tuần này để đánh giá chính xác mức độ tổn thương của các cầu thủ trước khi bước vào những trận đánh cuối cùng của mùa giải.