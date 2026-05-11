Arsenal thắng nhọc West Ham 1-0: Raya và Trossard hóa người hùng Bàn thắng muộn của Leandro Trossard cùng màn trình diễn xuất thần của thủ thành David Raya giúp Arsenal vượt qua West Ham, củng cố hy vọng vô địch Ngoại hạng Anh.

Arsenal vừa trải qua một trận đấu đầy quả cảm và kịch tính trước West Ham United. Trong bối cảnh đội hình chịu nhiều tổn thất về nhân sự, bản lĩnh của các ngôi sao đã lên tiếng đúng lúc để mang về 3 điểm trọn vẹn, giúp Pháo thủ tiến sát ngôi vương nước Anh.

Hàng thủ kiên cường và "siêu nhân" David Raya

Trận đấu chứng kiến sự áp đảo của hàng công đối phương, nhưng David Raya đã chứng minh tại sao anh là lựa chọn số một trong khung gỗ của Mikel Arteta. Thủ thành người Tây Ban Nha nhận điểm số cao nhất trận (8.1) nhờ những pha phản xạ không tưởng.

Bên cạnh Raya, trung vệ Gabriel Magalhaes cũng có một ngày thi đấu đầy quả cảm. Cầu thủ người Brazil (7.7 điểm) đã có tình huống chặn bóng mang tính sống còn trong thời gian bù giờ, bảo toàn thành quả cho đội nhà trước sức ép nghẹt thở từ phía West Ham.

Biến động nhân sự và sự ứng biến của Arteta

Arsenal gặp tổn thất lớn khi cả Ben White và Riccardo Calafiori đều phải rời sân sớm do chấn thương. Ben White buộc phải nghỉ từ phút 28 sau va chạm mạnh ở đầu gối, trong khi Calafiori rời sân ngay sau hiệp một.

Sự vắng mặt của các hậu vệ trụ cột buộc Declan Rice phải lùi về đá hậu vệ phải trước khi trở lại vị trí tiền vệ trung tâm trong hiệp hai. Trong khi đó, tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly (7.1 điểm) đã hoàn thành tốt vai trò hậu vệ trái đóng thế, duy trì sự tập trung và khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng.

Khoảnh khắc định đoạt từ băng ghế dự bị

Khi trận đấu dần trôi về những phút cuối trong sự bế tắc, Martin Odegaard được tung vào sân và lập tức để lại dấu ấn. Đường kiến tạo tinh tế của đội trưởng người Na Uy ở phút 83 đã đặt Leandro Trossard vào vị trí thuận lợi để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chiến thắng 1-0 không chỉ mang lại 3 điểm mà còn cho thấy chiều sâu đội hình và tinh thần chiến đấu của Arsenal. Dù Bukayo Saka có một ngày thi đấu dưới sức (6.3 điểm), sự tỏa sáng kịp thời của các nhân tố dự bị đã giúp đội bóng thành London vượt qua thử thách cực đại tại London Stadium.