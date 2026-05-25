Arsenal thắng sát nút Crystal Palace 2-1 trong ngày hạ màn Ngoại hạng Anh Dù tung ra đội hình dự bị, tân vương Arsenal vẫn giành trọn 3 điểm tại Selhurst Park để tạo bước chạy đà tâm lý quan trọng cho chung kết Champions League.

Trận đấu cuối cùng tại Ngoại hạng Anh của Arsenal đã khép lại bằng một kịch bản không thể kịch tính hơn. Tại thánh địa Selhurst Park, đoàn quân của Mikel Arteta đã bảo vệ thành công chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace, dù phải đối mặt với sức ép nghẹt thở và một tình huống VAR gây tranh cãi ở những phút bù giờ cuối cùng.

Sự xuất hiện của kỷ lục gia Max Dowman

Bước vào trận đấu với tâm thế của một tân vương đã sớm lên ngôi, HLV Mikel Arteta thực hiện hàng loạt thay đổi trong đội hình xuất phát. Ưu tiên hàng đầu của chiến lược gia người Tây Ban Nha là bảo toàn lực lượng cho trận đại chiến với Paris Saint-Germain tại chung kết Champions League sắp tới. Đáng chú ý nhất chính là sự góp mặt của Max Dowman, cầu thủ trẻ nhất lịch sử từng được đá chính tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

Dù sử dụng đội hình xoay tua, Arsenal vẫn thể hiện bản sắc của nhà vô địch với khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, Crystal Palace không hề dễ bị bắt nạt. Đội chủ nhà suýt chút nữa đã mở tỷ số nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Kepa Arrizabalaga. Cựu thủ môn Chelsea đã có pha đổ người không tưởng để cản phá cú đánh đầu cận thành của Daniel Munoz, giữ vững bảng tỷ số cho Pháo thủ.

Jesus đã khai thông bế tắc cho trận đấu.

Bản lĩnh của Gabriel Jesus và bước ngoặt hiệp hai

Trên hàng công, Gabriel Jesus là cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất. Tiền đạo người Brazil hoạt động năng nổ nhưng lại có khởi đầu khá vô duyên khi đưa bóng dội cột dọc ở phút thứ 5 và bỏ lỡ một tình huống đối mặt mười mươi. Tuy nhiên, phẩm chất của một ngôi sao lớn đã lên tiếng đúng lúc. Phút 42, sau pha phối hợp tam giác giữa Dowman và Gabriel Martinelli, Jesus thoát xuống dứt điểm lạnh lùng, khai thông bế tắc cho trận đấu.

Ngay đầu hiệp hai, Arsenal tiếp tục dội gáo nước lạnh vào nỗ lực của đội chủ nhà. Từ một tình huống phạt góc được dàn xếp bài bản ở phút 48, Noni Madueke có mặt đúng lúc để nhân đôi cách biệt. Bàn thắng này cho thấy ngay cả các cầu thủ dự bị của Arsenal cũng thấm nhuần triết lý tấn công và khả năng tận dụng tình huống cố định tuyệt vời của đội bóng.

Martinelli đã đóng góp kiến tạo cho đồng đội.

Kịch tính phút bù giờ và sự can thiệp của VAR

Tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với chiến thắng dễ dàng cho Arsenal, nhưng Crystal Palace đã vùng lên mạnh mẽ. Phút 89, Jean-Philippe Mateta thắp lại hy vọng cho chủ nhà bằng pha không chiến dũng mãnh rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Cao trào xảy ra ở phút 90+1 khi Pino tung cú sút tuyến hai đưa bóng vào lưới Kepa.

Cả cầu trường Selhurst Park vỡ òa trong niềm vui gỡ hòa, nhưng VAR đã nhanh chóng vào cuộc. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, trọng tài xác định Evann Guessand đã ở tư thế việt vị và trực tiếp cản trở tầm nhìn của thủ môn, khiến bàn thắng không được công nhận. Arsenal đứng vững trong những giây cuối cùng để khép lại mùa giải quốc nội một cách trọn vẹn.

Thống kê bàn thắng trận đấu

Cầu thủ ghi bàn Đội bóng Phút thi đấu Gabriel Jesus Arsenal 42' Noni Madueke Arsenal 48' Jean-Philippe Mateta Crystal Palace 89'

Chiến thắng này không chỉ có ý nghĩa về mặt điểm số mà còn giúp Arsenal duy trì mạch hưng phấn trước khi hướng tới danh hiệu châu lục. Với lực lượng được xoay tua hợp lý, Arteta đã sẵn sàng cho thử thách lớn nhất mùa giải tại chung kết Champions League.