Arsenal thắng Tottenham 4-1: Những hạt sạn cá nhân đe dọa tham vọng vô địch Dù duy trì khoảng cách 5 điểm với Man City sau trận thắng Spurs, Arsenal vẫn bộc lộ lỗ hổng từ các trụ cột như Declan Rice và David Raya, buộc Arteta phải chấn chỉnh tâm lý.

Chiến thắng áp đảo 4-1 trước Tottenham Hotspur đã giúp Arsenal lấy lại thể diện sau cú vấp ngã trước Wolves, đồng thời duy trì khoảng cách 5 điểm với Manchester City trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đằng sau tỷ số bùng nổ đó, những sai lầm cá nhân đang trở thành một bài toán đáng ngại đe dọa trực tiếp đến tham vọng lên ngôi của thầy trò Mikel Arteta trong giai đoạn khốc liệt nhất của Ngoại hạng Anh.

Arsenal đang mắc khá nhiều sai lầm cá nhân trong những vòng đấu gần đây.

Sự mất tập trung khó hiểu của Declan Rice

Cái tên gây chú ý nhất trong danh sách các sai lầm gần đây là Declan Rice. Đáng chú ý, chỉ 24 giây sau khi tập hợp đồng đội để nhắc nhở về sự tập trung, chính Rice lại để mất bóng hớ hênh, tạo điều kiện cho Randal Kolo Muani ghi bàn gỡ hòa cho đối thủ. Dù đang là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm, nhưng những khoảnh khắc bộc phát cảm xúc quá đà và thiếu hiệu quả thực tế là điều tiền vệ này cần nghiêm túc nhìn nhận.

Lỗ hổng từ hệ thống phòng ngự và thủ môn

Ở hàng phòng ngự, trung vệ Gabriel Magalhaes tiếp tục bộc lộ những thói quen nguy hiểm. Cầu thủ cao 1m9 này thường xuyên có xu hướng "ngã vờ" khi chịu tác động nhỏ để tìm kiếm sự bảo vệ từ trọng tài và VAR. Thói quen này từng khiến Arsenal trả giá bằng bàn thua trước Nick Woltemade của Newcastle hồi tháng 9. Thay vì tận dụng tiểu xảo, Gabriel cần tập trung vào khả năng phòng ngự tự nhiên để đảm bảo sự chắc chắn cho khung thành của David Raya.

Gabriel có một vài tình huống khiến NHM thót tim bởi những 'tiểu xảo' của anh.

Về phía David Raya, dù xuất sắc trong các tình huống không chiến, thủ môn này lại để lộ điểm yếu về chiều cao (1m83) trước những cú dứt điểm từ xa. Các bàn thua trước Hugo Bueno (Wolves) hay Matheus Cunha (Man Utd) cho thấy đối thủ hoàn toàn có thể xuyên thủng mành lưới Pháo thủ từ ngoài vòng cấm nếu Raya không cải thiện khả năng phản xạ và vị trí.

Áp lực tâm lý và hiệu suất hàng công

Bên cạnh lỗi kỹ thuật, tâm lý "về nhì" đang đè nặng lên các cầu thủ Arsenal. Những tiếng vang "lại về nhì" từ khán đài đối phương như một đòn tâm lý đánh vào ký ức buồn của đội bóng. Ngay cả HLV Mikel Arteta cũng bộc lộ sự nhạy cảm trước áp lực khi dễ bị kích động bởi các thông tin trên mạng xã hội trong các buổi họp báo gần đây.

Về mặt thống kê, Arsenal hiện đã ghi được 56 bàn thắng, ngang bằng với Man City. Tuy nhiên, chất lượng hàng công vẫn cần được kiểm chứng khi so sánh với những sát thủ như Erling Haaland. Niềm hy vọng hiện đang được đặt lên vai Viktor Gyokeres – người vừa lập cú đúp vào lưới Spurs – và Bukayo Saka trong quá trình tìm lại phong độ đỉnh cao.

Trước mắt Arsenal là trận derby quan trọng với Chelsea. Đây là cơ hội để Arteta củng cố niềm tin, nhưng trên hết, các cầu thủ phải tự bảo vệ mình trước những sai lầm cá nhân nếu không muốn giấc mơ vô địch một lần nữa tan vỡ vì những hạt sạn không đáng có.