Arsenal thắng West Ham 1-0: Canh bạc mạo hiểm của Arteta và dấu ấn Odegaard Arsenal nới rộng khoảng cách với Man City lên 5 điểm sau chiến thắng nghẹt thở tại London. Những điều chỉnh nhân sự táo bạo của Mikel Arteta đã giúp Pháo thủ định đoạt trận đấu.

Arsenal vừa giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước West Ham tại Ngoại hạng Anh, qua đó nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai Man City lên thành 5 điểm. Kết quả này không chỉ đến từ sự hỗ trợ của công nghệ VAR mà còn ghi đậm dấu ấn chiến thuật đầy mạo hiểm, thậm chí là những sai lầm được sửa chữa kịp thời của huấn luyện viên Mikel Arteta.

Arteta để lại dấu ấn chiến thuật đậm nét.

Tranh cãi VAR tại London

Chiến thắng của Arsenal trở thành tâm điểm thảo luận với tình huống VAR từ chối bàn thắng gỡ hòa của Callum Wilson cho West Ham ở phút 95. Dưới góc nhìn chuyên môn, đây là một quyết định chính xác nhưng đầy khắc nghiệt. Phân tích kỹ thuật cho thấy thủ thành David Raya đã bị Pablo ngăn cản khả năng sải tay, đồng thời Jean-Clair Todibo có hành vi kéo áo từ phía sau khiến thủ môn này không thể bật nhảy.

Dù Wilson đã có pha dứt điểm đẳng cấp, nhưng thực tế có tới hai lỗi phạm quy diễn ra đồng thời trong vòng cấm. Arsenal đã gặp may mắn, nhưng cũng cần ghi nhận sự xuất sắc của hàng thủ, đặc biệt là pha cứu thua xuất thần của Raya trước Mateus Fernandes và tình huống bọc lót kịp thời của Gabriel.

Sai lầm thử nghiệm và sự quyết đoán của Arteta

Phẩm chất của một chiến lược gia hàng đầu nằm ở khả năng chấp nhận rủi ro và sửa sai. Trận đấu bắt đầu với sự áp đảo của Pháo thủ cho đến khi Ben White dính chấn thương ở phút 28. Tại đây, Arteta đã thực hiện một thử nghiệm táo bạo khi đưa Martin Zubimendi vào sân và kéo Declan Rice về đá hậu vệ phải.

Ý đồ của Arteta là tận dụng thể chất của Rice để kiềm tỏa Crysencio Summerville ở hành lang cánh. Tuy nhiên, ván bài này đã thất bại. Khi mất đi Rice ở vị trí "mỏ neo", Arsenal ngay lập tức đánh mất nhịp độ và để West Ham liên tục tạo ra các cơ hội nguy hiểm. Nhận ra lỗ hổng, Arteta lập tức đưa Cristhian Mosquera vào sân ngay sau giờ nghỉ, đẩy Rice trở lại trung tuyến để giành lại quyền kiểm soát.

Rice là hạt nhân tuyến giữa Arsenal.

Quân bài tẩy Martin Odegaard

Dù hàng thủ đã ổn định, Arsenal vẫn bế tắc trong việc xuyên phá khối đội hình thấp của West Ham. Phút 67, Arteta tiếp tục tung những quân bài tẩy cuối cùng là Martin Odegaard và Kai Havertz vào sân. Thậm chí, ông sẵn sàng rút ngôi sao Bukayo Saka để thay bằng Noni Madueke trong 10 phút cuối – một quyết định cực kỳ dũng cảm có thể dẫn đến chỉ trích nếu Arsenal không thắng.

Nhưng sự thay đổi này đã mang lại quả ngọt. Kể từ khi Odegaard xuất hiện, nhịp điệu tấn công của Arsenal trở nên sắc sảo hơn hẳn. Đội trưởng Pháo thủ liên tục thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến. Khoảnh khắc định đoạt đến từ pha phối hợp đập nhả giữa Odegaard và Rice, trước khi tiền vệ người Na Uy kiến tạo tinh tế để Leandro Trossard ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Odegaard tạo ra tác động khi vào sân.

Chiến thắng này khẳng định chiều sâu đội hình đáng gờm của Arsenal. Từ Eze, Madueke đến Havertz và nay là Odegaard cùng Trossard, Pháo thủ đang cho thấy họ không còn phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Sự kết hợp giữa bản lĩnh của các ngôi sao và những quyết định nhân sự nhạy bén của Arteta đang giúp Arsenal tiến những bước vững chắc đến ngôi vương Ngoại hạng Anh.