Arsenal thanh lọc 10 cầu thủ: Chiến dịch dọn dẹp đội hình của nhà vô địch Sau mùa giải 2025/26 lịch sử, Arsenal lập tức kích hoạt chiến dịch thanh lọc lực lượng với 10 cái tên rời đi, thu về hàng chục triệu bảng để chuẩn bị cho các thương vụ bom tấn mới.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2026 chuẩn bị chính thức mở cửa vào thứ Hai, ngày 15 tháng 6. Đối với Arsenal, đây không phải là thời điểm để nghỉ ngơi mà là lúc guồng quay bóng đá đỉnh cao phải hoạt động với công suất mạnh mẽ nhất. Đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta vừa bước lên bục vinh quang cao nhất, mang về chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên cho câu lạc bộ sau 22 năm chờ đợi, đồng thời lọt vào trận chung kết Champions League.

Tư duy của nhà vua: Không dừng lại ở vinh quang

HLV Mikel Arteta và đồng chủ tịch Arsenal Josh Kroenke.

Để duy trì đỉnh cao, Arsenal hiểu rằng họ bắt buộc phải tiếp tục nâng cấp đội hình. Đồng chủ tịch Arsenal, ông Josh Kroenke khẳng định: "Công việc kinh doanh không bao giờ dừng lại. Ngay lúc này đã có những đội bóng khác đang cố gắng tăng cường lực lượng và thách thức chúng tôi. Chúng tôi cần phải nhận thức được điều đó".

Sự đồng điệu trong tư tưởng giữa Josh Kroenke, Giám đốc thể thao Andrea Berta và Mikel Arteta đã cụ thể hóa bằng chiến lược thanh lọc lực lượng, giải phóng quỹ lương và thanh lý những nhân tố không còn nằm trong kế hoạch dài hạn.

Hai thương vụ bán đứt mang về lợi nhuận lớn

Bản hợp đồng đầu tiên được Arsenal hoàn tất là việc bán đứt trung vệ Jakub Kiwior cho Porto. Sau thời gian cho mượn thành công và giúp Porto vô địch Bồ Đào Nha, đội bóng này đã kích hoạt điều khoản mua đứt với mức phí ban đầu 14,7 triệu bảng, có thể tăng lên đến 19 triệu bảng dựa trên các điều khoản bổ sung.

Jakub Kiwior chính thức chia tay Arsenal sau mùa giải ấn tượng cùng Porto.

Đáng chú ý, Arsenal còn cài cắm thêm điều khoản được hưởng 1,7 triệu bảng trong bất kỳ thương vụ chuyển nhượng nào của Kiwior trong tương lai. Phía Porto cũng đặt mức phí giải phóng hợp đồng cho cầu thủ người Ba Lan lên tới 60,4 triệu bảng.

Thương vụ thứ hai mang tên Karl Hein. Sau khi đóng vai trò dự bị tại Werder Bremen, thủ thành người Estonia đã được đội bóng nước Đức mua đứt để trở thành người gác đền số một mới. Bremen chi trả cho Arsenal khoảng 2,6 triệu bảng (3 triệu euro) cho thương vụ này. Karl Hein đã chia tay sân Emirates sau 8 năm gắn bó với những lời tri ân đầy xúc động tới cộng đồng Gooner.

Cuộc cải tổ tại học viện Hale End

Bên cạnh các ngôi sao đội một, Arsenal cũng thông báo danh sách dài các cầu thủ trẻ sẽ rời câu lạc bộ sau khi hợp đồng hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2026. Đáng chú ý nhất là hậu vệ phải 19 tuổi Josh Nichols, người đã có màn ra mắt đội một vào tháng 9 năm 2024. Nichols sẽ chuyển tới Croatia để đầu quân cho NK Kustosija theo bản hợp đồng hai năm.

Josh Nichols cùng 7 cầu thủ trẻ khác của học viện chia tay Arsenal hè này.

Tổng cộng có 8 cầu thủ trẻ đồng loạt rời câu lạc bộ trong đợt này bao gồm: Sam Chapman, Harrison Dudziak, Seb Ferdinand, Cam’ron Ismail, Will Lannin-Sweet, Samuel Onyekachukwu, Alexei Rojas-Fedorushchenko và Josh Nichols. Ở chiều ngược lại, Arsenal đang nỗ lực đàm phán gia hạn với các tài năng tiềm năng khác là Aleksander Marciniak và Joshua Ogunnaike.

Việc sớm đẩy đi những cầu thủ không còn khả năng phát triển hoặc tận dụng tối đa giá trị của những cầu thủ cho mượn thành công là bước đệm hoàn hảo để Mikel Arteta kích nổ những "bom tấn" mới, phục vụ tham vọng bảo vệ ngai vàng Premier League mùa tới.