Arsenal thất bại 1-2 trước Man City: Niềm tin hồi sinh từ bản sắc tấn công Dù khoảng cách điểm số bị thu hẹp, màn trình diễn sòng phẳng tại Etihad cho thấy Arsenal đã sẵn sàng cho cuộc đua vô địch đầy kịch tính trong 5 vòng đấu cuối.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Etihad, khép lại thất bại 1-2 của Arsenal trước Manchester City, một hình ảnh đầy cảm xúc đã xuất hiện trên khán đài. Thay vì chỉ trích hay rời đi sớm, những cổ động viên đội khách đã nán lại để vỗ tay tán thưởng thầy trò HLV Mikel Arteta. Trận thua này khiến khoảng cách 9 điểm trước đó giờ chỉ còn vỏn vẹn 3 điểm, giáng một đòn nặng nề vào tham vọng xưng vương, nhưng bản sắc mà Arsenal thể hiện đã thắp lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Sự thay đổi về vị thế và tư duy chiến thuật

Trái ngược hoàn toàn với những màn trình diễn bạc nhược trước Bournemouth hay tại chung kết Carabao Cup, Arsenal tại Etihad là một tập thể dám chơi bóng sòng phẳng. HLV Mikel Arteta không yêu cầu các học trò lùi sâu phòng ngự thụ động. Thay vào đó, sự trở lại của Martin Odegaard và Kai Havertz đã giúp "Pháo thủ" mạnh dạn dâng cao pressing ngay trên phần sân đối phương.

Arsenal đã thi đấu một trận sòng phẳng với Man City.

Việc đẩy Eberechi Eze sang hành hành lang cánh trái đã giúp Arsenal kiểm soát bóng vượt trội ở các khu vực hẹp. Trong khi đó, vai trò lùi sâu của Odegaard giúp đội khách thoát pressing mượt mà – một bước tiến lớn so với sự bế tắc mà họ từng thể hiện tại sân Wembley. Đội bóng thành London đã dồn ép và tạo ra vô số cơ hội từ các tình huống bóng sống, thay vì chỉ biết trông chờ vào các pha cố định như những trận đấu trước.

Bài toán dứt điểm và sự khác biệt mang tên Erling Haaland

Tuy nhiên, ranh giới giữa một trận hòa hay thắng với một thất bại tại đỉnh cao Ngoại hạng Anh chính là sự sắc bén trong vòng cấm. Trong khi Arsenal phung phí những cơ hội ngon ăn, Manchester City lại thể hiện sự lạnh lùng đáng sợ. Erling Haaland một lần nữa chứng minh đẳng cấp của một kẻ kết liễu trận đấu, tương phản hoàn toàn với những pha bỏ lỡ của Kai Havertz.

Arsenal vẫn chưa có cầu thủ nào đủ khả năng kết liễu như Haaland.

Thực tế này phơi bày lỗ hổng trong đội hình của Arteta. Havertz rất xuất sắc trong việc kết nối lối chơi nhưng lại thiếu bản năng sát thủ. Ngược lại, những mục tiêu như Gyokeres – một tay săn bàn bẩm sinh – lại chưa thể cập bến Emirates. Việc không có một trung phong toàn diện đang khiến Arsenal phải trả giá đắt trong những trận cầu đinh có tính chất định đoạt mùa giải.

Cục diện giải đấu mới trong 5 vòng cuối

Dù trắng tay rời Etihad, bầu không khí trong phòng thay đồ Arsenal vẫn giữ được sự lạc quan cần thiết. HLV Arteta nhấn mạnh rằng cuộc đua vô địch hiện tại giống như một giải đấu hoàn toàn mới. Dù Man City thi đấu ít hơn một trận, Arsenal vẫn đang nắm giữ lợi thế 3 điểm và quyền tự quyết trong tay.

Thử thách tiếp theo của "Pháo thủ" sẽ là chuỗi 5 trận đấu với Newcastle United, Fulham, West Ham United, Burnley và Crystal Palace. Nếu duy trì được cường độ chơi bóng và tinh thần chiến đấu như tại Etihad, nhiệm vụ giành trọn vẹn điểm số là hoàn toàn khả thi. Thất bại có vị đắng, nhưng cách Arsenal dám dâng cao dồn ép nhà đương kim vô địch cho thấy họ đã trưởng thành và sẵn sàng chiến đấu đến những giây cuối cùng của mùa giải.