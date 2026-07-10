Arsenal theo đuổi Gilberto Mora: Viên ngọc 17 tuổi của Mexico lọt tầm ngắm Pháo thủ Sau màn trình diễn lịch sử tại World Cup 2026, tiền vệ trẻ Gilberto Mora đang trở thành mục tiêu ưu tiên của Arsenal nhờ tư duy chơi bóng hiện đại và khả năng điều tiết ấn tượng.

Arsenal đang bắt đầu những bước đi chiến lược trong kế hoạch trẻ hóa đội hình bằng việc đưa Gilberto Mora, tài năng sáng giá nhất của bóng đá Mexico hiện nay, vào danh sách theo dõi đặc biệt. Sau một kỳ World Cup 2026 bùng nổ, tiền vệ 17 tuổi thuộc biên chế Club Tijuana đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ các chuyên gia tuyển trạch tại Emirates.

Kỷ lục gia trẻ tuổi của El Tri

Gilberto Mora không chỉ là một cái tên triển vọng; anh đã đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo đội tuyển quốc gia Mexico tham dự một kỳ World Cup. Dù mới bước sang tuổi 17, Mora đã thể hiện một phong thái thi đấu đĩnh đạc, khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu và tư duy chiến thuật vượt xa độ tuổi của mình.

Arsenal đang theo dõi tình hình của Mora. Ảnh: Getty Images.

Tại giải đấu lớn nhất hành tinh vừa qua, ngôi sao của Club Tijuana đã chiếm trọn niềm tin của ban huấn luyện để giành một suất đá chính thường xuyên. Những con số thống kê về tỷ lệ chuyền bóng chính xác và khả năng thoát pressing của Mora đã thuyết phục hoàn toàn bộ phận tuyển trạch của Arsenal, biến anh thành ưu tiên hàng đầu trong danh sách các tài năng trẻ cần chiêu mộ.

Rào cản pháp lý và nước đi của Mikel Arteta

Mặc dù Arsenal đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của thần đồng này, nhưng đội bóng thành London vẫn phải đối mặt với những quy định khắt khe về chuyển nhượng quốc tế. Theo quy định của FIFA và Premier League, Gilberto Mora không thể hoàn tất thủ tục gia nhập một đội bóng Anh khi chưa đủ 18 tuổi.

Đáng chú ý, Mora sẽ chính thức bước sang tuổi 18 vào tháng 10 tới. Đây được coi là thời điểm then chốt để Arsenal có thể cụ thể hóa sự quan tâm của mình bằng một bản hợp đồng chính thức. Trong thời gian chờ đợi, ban lãnh đạo "Pháo thủ" đã sớm thiết lập các mối liên hệ với người đại diện của cầu thủ này nhằm đảm bảo lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ lớn khác tại châu Âu.

Tầm nhìn dài hạn tại Emirates

Kế hoạch hiện tại của Arsenal là tiếp tục cử các tuyển trạch viên giám sát chặt chẽ quá trình phát triển của Mora trong màu áo Club Tijuana tại giải vô địch quốc gia Mexico. Việc sớm tiếp cận và đặt vấn đề cho thấy tham vọng của Arsenal trong việc sở hữu những "viên ngọc thô" trước khi giá trị của họ tăng vọt trên thị trường chuyển nhượng.

Nếu tiếp tục duy trì đà thăng tiến như hiện tại, kịch bản Gilberto Mora cập bến sân Emirates vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông đầu năm sau là hoàn toàn khả thi. Đây sẽ là sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa của Arsenal, phù hợp với triết lý xây dựng đội ngũ dựa trên những cầu thủ trẻ tài năng mà HLV Mikel Arteta đang theo đuổi.