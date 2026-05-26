Arsenal thiết lập kỷ lục tài chính gần 200 triệu bảng sau chức vô địch Ngoại hạng Anh Tân vương Arsenal dẫn đầu mùa giải lịch sử khi doanh thu toàn giải đấu lần đầu vượt mốc 3 tỷ bảng, xô đổ mọi kỷ lục tiền thưởng trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-26 không chỉ chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hơn hai thập kỷ của Arsenal mà còn mang lại một cú hích tài chính vô tiền khoáng hậu. Theo phân tích từ giới chuyên gia dựa trên dữ liệu của các câu lạc bộ, đội bóng thành London dự kiến thu về tổng cộng 198,7 triệu bảng từ tiền thưởng và bản quyền truyền hình.

Kỷ lục doanh thu trong mùa giải lịch sử

Chiến tích của thầy trò Mikel Arteta đã chính thức xô đổ kỷ lục cũ 176,2 triệu bảng do Manchester City thiết lập ở mùa giải 2022-23. Con số 198,7 triệu bảng của Arsenal tăng tới 27,2 triệu bảng so với doanh thu của chính họ mùa trước và vượt xa khoản thu của Liverpool khi lên ngôi vào năm 2025.

Đáng chú ý, Arsenal không phải là cái tên duy nhất hưởng lợi từ sự bùng nổ tài chính của giải đấu. Các đội bóng trong nhóm đầu như Manchester City, Manchester United, Aston Villa và Liverpool cũng được dự báo sẽ vượt qua mốc doanh thu kỷ lục cũ. Lần đầu tiên trong lịch sử, tổng số tiền thưởng và bản quyền truyền hình mà Ngoại hạng Anh chi trả cho 20 đội bóng thành viên vượt mốc 3 tỷ bảng, tăng mạnh so với mức 2,8 tỷ bảng của các mùa giải trước.

Giá trị của từng bậc xếp hạng

Sự gia tăng đột biến này phần lớn đến từ các khoản thanh toán dựa trên thứ hạng. Trong mùa giải 2025-26, mỗi bậc trên bảng xếp hạng có giá trị khoảng 3,76 triệu bảng, cao hơn đáng kể so với mức 2,65 triệu bảng của năm ngoái. Nhờ đó, riêng chức vô địch đã mang về cho Arsenal 75,2 triệu bảng tiền thưởng thứ hạng, tăng 42% so với mức thưởng của đội vô địch mùa trước.

Biểu đồ cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ tiền thưởng theo mỗi thứ hạng tại Ngoại hạng Anh, dự kiến đạt gần 4 triệu bảng vào mùa giải 2025-26.

Sức hấp dẫn về tiền bạc đã biến vòng đấu cuối cùng thành một cuộc chiến khốc liệt. Sáu câu lạc bộ gồm Chelsea, Brentford, Sunderland, Newcastle United, Everton và Fulham bước vào ngày hạ màn với khả năng biến động vị trí có thể chênh lệch tới 18,8 triệu bảng tiền thưởng. Điển hình như Sunderland, chiến thắng 2-1 trước Chelsea không chỉ giúp họ giành vé dự Europa League mà còn mang về tổng cộng 168,2 triệu bảng, nhiều hơn 11,3 triệu bảng nếu họ kết thúc ở vị trí thứ 10.

Bản quyền truyền hình và sự mất cân đối với EFL

Về cơ cấu doanh thu, sự tăng trưởng từ bản quyền truyền hình quốc tế hiện đóng góp tới 50% tổng số tiền chi trả cho các đội bóng. Ngoại hạng Anh vẫn duy trì tính cạnh tranh bằng cách giới hạn tỷ lệ thu nhập giữa đội cao nhất (Arsenal) và thấp nhất (Wolves) ở mức 1.688:1.

Manchester United, dù chỉ xếp thứ ba, lại là đội hưởng lợi lớn nhất từ "phí cơ sở vật chất" với 23,9 triệu bảng nhờ có 34 trận đấu được truyền hình trực tiếp – con số cao nhất giải đấu. Đội bóng của Michael Carrick ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng nhất (không tính các tân binh) khi nhận tổng cộng 191,5 triệu bảng, tăng 55,3 triệu bảng so với mùa giải họ đứng thứ 15.

Tuy nhiên, bức tranh tài chính rực rỡ của Ngoại hạng Anh lại tương phản với thực trạng tại các giải đấu cấp dưới (EFL). Chỉ có 362,5 triệu bảng được chuyển xuống hệ thống EFL, trong đó phần lớn thuộc về nhóm đội đang nhận khoản hỗ trợ rớt hạng (parachute payments). Điều này cho thấy khoảng cách giàu nghèo trong bóng đá Anh vẫn là bài toán chưa có lời giải khi các cuộc đàm phán chia sẻ doanh thu giữa Ngoại hạng Anh và EFL vẫn đang bế tắc.