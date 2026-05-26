Arsenal thu gần 200 triệu bảng sau chức vô địch: Kỷ nguyên mới tại sân Emirates Khoản thưởng kỷ lục 198,7 triệu bảng giúp Arsenal giải quyết gánh nặng Luật Công bằng tài chính, tạo tiền đề để thầy trò Mikel Arteta thay thế Man City thống trị giải đấu.

Chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng khi chấm dứt 22 năm ròng rã chờ đợi của Arsenal, mà còn là một cú hích kinh tế mang tính bước ngoặt. Với số tiền thưởng khổng lồ vừa nhận được, đội bóng phía bắc London đang sở hữu nền tảng tài chính vững chắc để thiết lập một triều đại thống trị mới trong bối cảnh cục diện bóng đá Anh đang có những chuyển dịch lớn.

Sau nhiều năm đầu tư, gia đình Kroenke đã hái được quả ngọt.

Doanh thu kỷ lục từ ngôi vương Premier League

Theo dữ liệu phân tích từ The Athletic, việc cán đích ở vị trí số một đã mang về cho ngân quỹ của Arsenal con số kỷ lục 198,7 triệu bảng. Khoản thu này được tổng hợp từ ba nguồn chính: tiền thưởng theo thứ hạng, phí cơ sở vật chất từ các trận đấu truyền hình trực tiếp và tỷ lệ chia sẻ bản quyền truyền hình quốc tế.

Cụ thể, riêng danh hiệu vô địch đã đóng góp 75,2 triệu bảng vào tổng thu nhập, cao hơn mức thưởng của đội vô địch mùa trước tới 22,1 triệu bảng. Bên cạnh đó, Pháo thủ nhận được 88 triệu bảng từ quỹ phân chia bản quyền truyền hình chung và 11,5 triệu bảng từ các hoạt động thương mại tập trung. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này phản ánh giá trị thương mại ngày càng lớn của Arsenal trên quy mô toàn cầu.

Chiếc chìa khóa gỡ bỏ rào cản tài chính

Điểm quan trọng nhất trong gói tài chính này là toàn bộ 198,7 triệu bảng sẽ được tính vào doanh thu hoạt động chính thức. Trong kỷ nguyên quản lý bóng đá hiện đại, nơi Luật Công bằng tài chính (FFP) siết chặt việc các ông chủ bơm tiền túi trực tiếp, nguồn thu tự thân trở thành yếu tố sống còn.

Dù gia đình Kroenke sở hữu khối tài sản tỷ đô, họ cũng không thể tùy ý chi tiêu nếu không có doanh thu tương ứng. Khoản tiền thưởng kỷ lục này chính là lời giải cho bài toán ngân sách, giúp HLV Mikel Arteta có thể mạnh tay mua sắm trên thị trường chuyển nhượng mà không lo ngại các án phạt vi phạm tài chính từ ban tổ chức giải đấu.

Sẵn sàng cho khoảng trống quyền lực sau thời Pep Guardiola

Pep rời đi sẽ để lại một khoảng trống lớn tại Man City.

Thời điểm Arsenal vươn mình trở lại đỉnh cao cũng trùng hợp với thời khắc chuyển giao quyền lực tại Manchester City. Việc HLV Pep Guardiola chính thức chia tay đội chủ sân Etihad đã để lại một khoảng trống lớn về mặt chiến thuật và vị thế tại Ngoại hạng Anh.

Để tận dụng tối đa cơ hội này, Arsenal cần một sự khẳng định mạnh mẽ về sức mạnh đội hình. Nguồn lực tài chính dồi dào từ chức vô địch sẽ là bệ phóng hoàn hảo để ban lãnh đạo đội bóng đưa về những ngôi sao đẳng cấp thế giới, nhằm cụ thể hóa tham vọng biến Arsenal thành thế lực thống trị tuyệt đối trong những năm tới.