Arsenal thua sốc Bournemouth 1-2 ngay tại Emirates: Bước ngoặt cuộc đua vô địch Thất bại 1-2 trước Bournemouth tại vòng 32 Ngoại hạng Anh khiến Arsenal đứng trước nguy cơ bị tụt lại phía sau trong cuộc đua giành ngôi vương đầy kịch tính.

Arsenal vừa nhận một gáo nước lạnh vào tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh khi để thua Bournemouth 1-2 ngay trên sân nhà Emirates tại vòng 32. Trận đấu chứng kiến sự bế tắc của hàng công "Pháo thủ" trong ngày thiếu vắng ngôi sao Bukayo Saka, đồng thời phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự trước lối chơi phản công sắc sảo của đội khách.

Kịch bản bất ngờ và kỷ lục của Junior Kroupi

Dù nhập cuộc với thế trận chủ động nhằm nới rộng khoảng cách với Manchester City, Arsenal lại bất ngờ bị dội gáo nước lạnh ngay từ phút 17. Xuất phát từ nỗ lực tạt bóng của Truffert, bóng chạm chân Saliba đổi hướng tìm đến Junior Kroupi. Cầu thủ trẻ này đã không bỏ lỡ thời cơ với cú vô lê cận thành hạ gục David Raya.

Bàn thắng này không chỉ giúp Bournemouth vượt lên dẫn trước mà còn đưa Kroupi đi vào lịch sử. Anh trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên ghi được 10 bàn thắng trong mùa giải ra mắt Ngoại hạng Anh kể từ thời của danh thủ Robbie Keane. Sự hưng phấn của đội khách đã gây ra vô vàn khó khăn cho các phương án triển khai bóng của HLV Mikel Arteta.

Điểm sáng Viktor Gyokeres và sự bế tắc của hàng công

Hy vọng được thắp lại cho đội chủ nhà ở phút 35 sau tình huống Ryan Christie để bóng chạm tay trong vòng cấm từ một quả phạt góc. Trên chấm 11 mét, tiền đạo Viktor Gyokeres đã thể hiện bản lĩnh với cú dứt điểm sấm sét vào góc trái khung thành, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì Arsenal làm được. Sang hiệp hai, sự thiếu vắng Bukayo Saka trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết khi Gabriel Martinelli và Noni Madueke hoàn toàn bị chia cắt. Dù Arteta đã tung vào sân hàng loạt quân bài chiến lược như Leandro Trossard, Eberechi Eze và tài năng trẻ 16 tuổi Max Dowman, thế trận tấn công của Arsenal vẫn thiếu đi sự đột biến cần thiết.

Nhát dao chí mạng từ phản công

Phút 74, kịch bản tồi tệ nhất đã đến với người hâm mộ Arsenal. Tận dụng sự dâng cao của hàng thủ chủ nhà, Evanilson thực hiện đường kiến tạo tinh tế cho Alex Scott băng xuống đối mặt với thủ môn. Tiền vệ người Anh dứt điểm cực kỳ bình tĩnh vào góc thấp, tái lập thế dẫn bàn cho Bournemouth.

Trong những phút cuối, Arsenal dồn toàn lực tấn công, thậm chí đẩy trung vệ Gabriel lên đá tiền đạo cắm. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Djordje Petrovic bên phía Bournemouth với pha cứu thua xuất thần trước cú đánh đầu của Gabriel Jesus ở phút 86 đã bảo toàn chiến thắng cho đội khách.

Thống kê trận đấu Arsenal 1-2 Bournemouth

Thông số Arsenal Bournemouth Tỷ số 1 2 Người ghi bàn Viktor Gyokeres (35' P) Junior Kroupi (17'), Alex Scott (74') Kiểm soát bóng 62% 38% Số cú sút 14 8

Thất bại này khiến Arsenal dậm chân tại chỗ và đối mặt với nguy cơ lớn bị các đối thủ trực tiếp vượt mặt. Ngược lại, Bournemouth tiếp tục khẳng định vị thế "kẻ ngáng đường" khó chịu dưới thời HLV Andoni Iraola.