Arsenal thua sốc Bournemouth 1-2: Vết nứt đe dọa tham vọng vô địch của Arteta Thất bại 1-2 ngay tại Emirates trước Bournemouth khiến Arsenal đối mặt nguy cơ mất ngôi đầu vào tay Manchester City khi những sai lầm cá nhân và sự hụt hơi của hàng thủ lộ rõ.

Cơn địa chấn đã xảy ra ngay tại sân vận động Emirates khi Arsenal bất ngờ phơi áo với tỷ số 1-2 trước Bournemouth. Kết quả này không chỉ chấm dứt chuỗi phong độ ổn định của "Pháo thủ" mà còn mở toang cánh cửa vô địch cho kình địch Manchester City, biến những lợi thế tích lũy suốt thời gian qua trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Arsenal của Arteta nguy cơ bị Man City lật ngược thế cờ.

Canh bạc Lewis-Skelly và cái giá phải trả

Quyết định nhân sự gây tranh cãi nhất của Mikel Arteta trong trận này là việc điền tên Myles Lewis-Skelly vào đội hình xuất phát ở vị trí hậu vệ trái. Đối mặt với một Rayane tốc độ và lắt léo bên phía Bournemouth, cầu thủ 19 tuổi tỏ ra hoàn toàn bị ngợp trong lần thứ hai đá chính tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Hệ quả đến ngay ở phút 17, sai lầm trong việc theo người của Lewis-Skelly đã tạo điều kiện cho Kroupi Jr băng xuống dứt điểm cận thành từ quả tạt của Adrien Truffert, mở tỷ số cho đội khách. Sự lúng túng của tài năng trẻ này cho thấy những rủi ro khi Arteta thực hiện xoay tua đội hình ở những thời điểm nhạy cảm của mùa giải.

Arsenal ngã ngựa trước Bournemouth.

Nỗ lực trong bế tắc và sai lầm chí mạng của David Raya

Arsenal tìm được bàn gỡ hòa ở phút 35 nhờ công của Viktor Gyokeres trên chấm phạt đền, sau tình huống Ryan Christie để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, bàn thắng này không thể che lấp sự thiếu đột biến trong cách triển khai bóng của đội chủ nhà. Hiệp hai chứng kiến một Arsenal kiệt quệ về mặt ý tưởng, dù Arteta đã tung cả Eberechi Eze, Leandro Trossard và Max Dowman vào sân để cứu vãn tình hình.

Áp lực tâm lý đè nặng dẫn đến sai lầm chí mạng ở phút 74. Từ một pha phát bóng hỏng của thủ thành David Raya, Bournemouth tổ chức phản công chớp nhoáng. Alex Scott có pha xử lý đẳng cấp vượt qua hàng thủ Arsenal trước khi dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Arsenal có dấu hiệu hụt hơi.

Quyền tự quyết dần tuột khỏi tay Pháo thủ

Thất bại này khiến vị thế dẫn đầu của Arsenal lung lay dữ dội. Dù vẫn đang hơn Manchester City 9 điểm, nhưng đoàn quân của Pep Guardiola thi đấu ít hơn 2 trận và hai đội vẫn còn một cuộc đối đầu trực tiếp tại Etihad. Với Bournemouth, chiến thắng lịch sử này kéo dài chuỗi trận bất bại của họ lên con số 12, đưa đội bóng này áp sát nhóm dự Champions League.

Đối với Arsenal, đây là bài học đắt giá về việc quản trị áp lực và xoay tua đội hình. Nếu không thể gượng dậy ngay lập tức, Pháo thủ rất có thể sẽ phải chứng kiến một mùa giải trắng tay nữa khi quyền tự quyết đang dần chuyển sang nửa xanh thành Manchester.