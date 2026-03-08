Arsenal tiến gần Bruno Guimaraes: Cuộc cách mạng tuyến giữa của Mikel Arteta Thương vụ Bruno Guimaraes với mức giá 80 triệu bảng hứa hẹn mang đến sự biến ảo chiến thuật và nâng cấp toàn diện hàng tiền vệ Arsenal cho mùa giải tới.

Arsenal đang ở rất gần chữ ký của tiền vệ Bruno Guimaraes từ Newcastle United với mức giá lên tới 107,5 triệu USD (tương đương 80 triệu bảng Anh). Sự xuất hiện của ngôi sao người Brazil hứa hẹn tạo nên bước ngoặt lớn trong cách vận hành lối chơi của HLV Mikel Arteta tại sân Emirates.

Bruno Guimaraes hứa hẹn giúp nâng cấp hàng tiền vệ Arsenal.

Thương vụ bom tấn và sự quyết tâm của Arsenal

Sau khi bị Newcastle từ chối hai lời đề nghị ban đầu, Arsenal đã quyết định gia tăng áp lực bằng việc nâng mức giá hỏi mua lên 80 triệu bảng. Những động thái quyết liệt từ ban lãnh đạo Pháo thủ nhanh chóng mang lại tín hiệu tích cực. Bản thân Bruno Guimaraes cũng tỏ ra hào hứng trước kịch bản chuyển sang thi đấu tại Bắc London.

Đáng chú ý, tiền vệ này đã không góp mặt trong danh sách chuyến tập huấn tiền mùa giải của Newcastle tại Tây Ban Nha. Đây được coi là chỉ dấu rõ ràng cho thấy thương vụ đang tiến vào những khâu hoàn tất cuối cùng, với cuộc kiểm tra y tế dự kiến diễn ra trong ít ngày tới.

Sở hữu Guimaraes, HLV Arteta sẽ có trong tay một mẫu tiền vệ đa năng hàng đầu giải đấu. Cầu thủ người Brazil không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mỏ neo hay nhà tổ chức lùi sâu, mà còn hoạt động như một động cơ box-to-box bền bỉ, giúp Arsenal dễ dàng linh hoạt thay đổi hệ thống chiến thuật.

Phương án 1: Cặp song sát Bruno Guimaraes và Declan Rice

Trong hành trình xưng vương tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26, Arsenal thường xuyên vận hành sơ đồ 4-2-3-1 với cặp tiền vệ trung tâm Declan Rice và Martin Zubimendi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Guimaraes có thể thay đổi cục diện này.

Rice cần thêm người chia lửa ở mùa giải mới.

Với vị thế khó lay chuyển của Declan Rice, Martin Zubimendi nhiều khả năng sẽ là người phải nhường vị trí đá chính. Khi kết hợp cùng Rice, Guimaraes mang đến khả năng gây bùng nổ cao hơn ở tuyến giữa. Mùa trước trong màu áo Newcastle, dù sát cánh cùng Sandro Tonali, tiền vệ người Brazil vẫn ghi dấu ấn đậm nét với 9 bàn thắng cùng 5 đường kiến tạo tại giải quốc nội.

Dù vậy, thách thức đặt ra cho HLV Arteta là cả Rice và Guimaraes đều sở hữu xu hướng dâng cao tấn công. Việc phân vai và duy trì tính kỷ luật vị trí giữa hai ngôi sao này sẽ là yếu tố then chốt để tránh tạo ra khoảng trống nơi trung lộ.

Phương án 2: Bộ ba tiền vệ và bài toán Martin Odegaard

Bruno Guimares có thể mang đến sự cơ động cho tuyến giữa Arsenal.

Bên cạnh phương án dùng bộ đôi tiền vệ trụ, HLV Arteta có thể tính đến giải pháp táo bạo hơn: từ bỏ tiền vệ sáng tạo truyền thống để chuyển sang sơ đồ 3 tiền vệ gồm Zubimendi, Rice và Guimaraes. Lựa chọn này giúp kiểm soát không gian và tăng khả năng tranh chấp tuyến giữa lên mức tối đa nhờ khả năng thoát pressing ấn tượng của Zubimendi.

Trong kịch bản này, đội trưởng Martin Odegaard nhiều khả năng sẽ phải ngồi dự bị. Tầm ảnh hưởng của ngôi sao người Na Uy đang có dấu hiệu suy giảm, khi anh chỉ đóng góp 1 bàn thắng và 7 đường kiến tạo sau 24 lần ra sân ở mùa giải vừa qua. Sự kết hợp giữa Guimaraes, Rice và Zubimendi hứa hẹn mang lại sự cân bằng, sức thép và lượng bàn thắng đồng đều hơn từ tuyến sau.

Bên cạnh đó, việc sở hữu các nhân tố chạy cánh giàu tốc độ như Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Noni Madueke hay tân binh Christos Tzolis vẫn giúp Arsenal duy trì đủ độ rộng trong các phương án tiếp cận khung thành đối phương.