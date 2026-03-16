Arsenal tiến gần chức vô địch Ngoại hạng Anh trong khi Manchester United xây chắc vị thế trong top 3 Dự báo từ siêu máy tính Opta cho thấy Arsenal nắm giữ 97,46% cơ hội đăng quang, trong khi Manchester United bứt phá mạnh mẽ để đảm bảo suất dự Champions League.

Phân tích dữ liệu mới nhất từ siêu máy tính Opta cho thấy cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 đang dần đi đến hồi kết với sự thống trị tuyệt đối của Arsenal. Sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Everton, đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta đã nâng xác suất lên ngôi vương lên con số kỷ lục 97,46%, biến cuộc đua song mã với Manchester City trở nên lệch cán cân hơn bao giờ hết.

Cơn ác mộng của Manchester City và sự thống trị của Pháo thủ

Trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước West Ham United đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng bảo vệ ngôi vương của Manchester City. Chỉ trong vòng một vòng đấu, tỷ lệ vô địch của "The Citizens" đã lao dốc xuống còn 2,54%. Huấn luyện viên Pep Guardiola không giấu nổi vẻ bi quan khi thừa nhận rằng mọi sai lầm vào thời điểm này đều phải trả giá bằng cả mùa giải. Mặc dù chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn nỗ lực duy trì tinh thần chiến đấu, nhưng các mô hình thống kê cho thấy cơ hội lật đổ Arsenal hiện chỉ còn tồn tại trên lý thuyết.

Sự hồi sinh mạnh mẽ của Manchester United dưới thời Michael Carrick

Trong khi cuộc đua vô địch dần ngã ngũ, cuộc chiến giành vé dự Champions League lại chứng kiến sự vươn mình mạnh mẽ của Manchester United. Dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, "Quỷ đỏ" đang thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác biệt với lối chơi ổn định và hiệu quả. Chiến thắng 3-1 trước Aston Villa không chỉ giúp đội chủ sân Old Trafford củng cố vị trí thứ ba mà còn nâng tỷ lệ góp mặt tại đấu trường châu Âu mùa tới lên mức 78,07%.

MU xây chắc top 3 Ngoại hạng Anh mùa này.

Khoảng cách giữa Manchester United và Manchester City hiện đã được thu hẹp xuống còn 7 điểm. Đáng chú ý, giới chuyên môn bắt đầu đánh giá cao khả năng đội bóng của Michael Carrick sẽ đánh chiếm vị trí á quân nếu Manchester City tiếp tục chuỗi phong độ bất ổn. Sự lột xác về phong độ này đã tạo ra cách biệt an toàn với nhóm bám đuổi phía sau, khẳng định vị thế của Man Utd trong nhóm dẫn đầu.

Khủng hoảng bủa vây Liverpool và Chelsea

Trái ngược với sự thăng hoa tại Old Trafford, hai gã khổng lồ Liverpool và Chelsea đang lún sâu vào khủng hoảng niềm tin. Trận hòa nhạt nhòa trước Tottenham Hotspur ngay tại thánh địa Anfield khiến niềm tin dành cho The Kop sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, Chelsea gây thất vọng lớn khi để thua Newcastle United 0-1 ngay trên sân nhà Stamford Bridge. Thất bại này khiến cơ hội chen chân vào nhóm dự Champions League của "The Blues" hiện chỉ còn 23,21%, một con số báo động cho tham vọng của đội bóng thành London.

Cục diện nhóm cuối bảng dần ngã ngũ

Ở chiều ngược lại của bảng xếp hạng, kịch bản xuống hạng dường như đã được định đoạt cho Wolves và Burnley. Dựa trên phong độ hiện tại và các chỉ số thống kê chuyên sâu, siêu máy tính dự báo xác suất phải xuống chơi tại Championship của hai đội bóng này đã chạm ngưỡng xấp xỉ 100%. Cuộc chiến trụ hạng đang trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết khi giai đoạn nước rút của mùa giải không còn chỗ cho những sai lầm.