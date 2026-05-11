Arsenal tiến gần ngôi vương Ngoại hạng Anh: Siêu máy tính Opta dự báo xác suất vô địch 87%

Arsenal vừa vượt qua một trong những thử thách tâm lý lớn nhất trong cuộc đua vô địch Premier League mùa giải 2025/26. Chiến thắng tối thiểu trước West Ham không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn tạo ra một cú hích cực đại về mặt thống kê, biến thầy trò Mikel Arteta thành ứng viên số một cho danh hiệu mùa này.

Arsenal có chiến thắng vất vả trước West Ham.

Bước ngoặt từ đôi tay của David Raya và công nghệ VAR

Chuyến hành quân đến sân London của Arsenal diễn ra với kịch bản đầy nghẹt thở. Dù khởi đầu chủ động, Pháo thủ gặp không ít khó khăn trước lối đá áp sát của đội chủ nhà. Trong bối cảnh hàng công bế tắc, David Raya đã sắm vai người hùng với pha cứu thua xuất thần trước cú dứt điểm của Mateus Fernandes.

Nỗ lực của Raya đã làm tiền đề để Leandro Trossard ghi bàn thắng duy nhất ở những phút cuối trận. Kịch tính được đẩy lên cao trào trong thời gian bù giờ khi West Ham đưa được bóng vào lưới, nhưng VAR đã can thiệp kịp thời, xác định Pablo phạm lỗi với thủ thành Raya, giữ lại trọn vẹn 3 điểm cho đội khách.

Xác suất vô địch 87,2%: Arsenal áp đảo Manchester City

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, siêu máy tính của Opta đã cập nhật mô phỏng cho chặng đường còn lại. Những con số mới nhất cho thấy cơ hội đăng quang của Arsenal đã tăng vọt từ 79,7% lên mức 87,2%. Đây là con số cao nhất mà Pháo thủ đạt được kể từ đầu mùa giải.

Hiện tại, Arsenal đang dẫn đầu với 79 điểm và được dự báo sẽ kết thúc mùa giải ở mốc 83,37 điểm. Ngược lại, Manchester City dù vừa đánh bại Brentford 3-0 để đạt 74 điểm, nhưng cơ hội bảo vệ ngôi vương của thầy trò Pep Guardiola chỉ còn lại 12,8%. Khoảng cách về điểm số cùng phong độ ổn định đang nghiêng hẳn về phía đại diện Bắc London.

Lịch thi đấu thuận lợi hỗ trợ lộ trình đăng quang

Một trong những lý do khiến Opta đánh giá cao Arsenal chính là lịch thi đấu chặng cuối. Trong khi Manchester City phải đối mặt với chuyến làm khách đầy rủi ro trước Bournemouth - đội đang cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé dự cúp châu Âu - thì Arsenal lại có lộ trình tương đối "dễ thở".

Pháo thủ sẽ lần lượt chạm trán Burnley (đã rớt hạng) và Crystal Palace. Đáng chú ý, Crystal Palace dưới thời Oliver Glasner hiện đang dồn toàn lực cho đấu trường UEFA Conference League. Việc đối thủ này xoay tua đội hình để giữ sức cho trận chung kết châu lục được xem là cơ hội vàng để Arsenal gia tăng điểm số mà không tốn quá nhiều sức lực.

West Ham nhiều khả năng sẽ xuống hạng.

Biến động mạnh ở nhóm Champions League và trụ hạng

Kết quả trận đấu không chỉ tác động đến ngôi vương mà còn làm thay đổi cục diện các nhóm khác. Manchester United đã chính thức giành vé dự Champions League với vị trí thứ ba (65 điểm), theo sau là Liverpool với xác suất lên tới 96,98%. Aston Villa đứng thứ năm cũng nắm giữ 87,36% khả năng giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Ở chiều ngược lại, thất bại cay đắng khiến West Ham lún sâu vào khủng hoảng khi rơi xuống vị trí thứ 18 với 36 điểm. Tỷ lệ xuống hạng của đội bóng này đã tăng vọt lên 87,65%. Sự sa sút của West Ham vô tình trở thành tin vui cho Tottenham, khi kình địch của Arsenal thấy nguy cơ rớt hạng giảm xuống chỉ còn 12,35%. Tính đến thời điểm này, Leeds, Nottingham Forest và Crystal Palace đã chính thức trụ hạng, trong khi Wolves cùng Burnley là những cái tên đầu tiên phải chia tay Premier League.