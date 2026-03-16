Arsenal tiến sát ngôi vương Ngoại hạng Anh sau 22 năm ròng rã chờ đợi Thắng lợi kịch tính trước Everton kết hợp cùng cú sảy chân của Man City giúp Arsenal tạo khoảng cách 9 điểm, mở toang cánh cửa vô địch Premier League sau hai thập kỷ.

Cơn khát danh hiệu kéo dài hơn hai thập kỷ của Arsenal đang đi đến hồi kết sau những diễn biến đầy kịch tính tại vòng đấu bản lề của Ngoại hạng Anh 2025-2026. Với bản lĩnh kiên cường, "Pháo thủ" không chỉ vượt qua áp lực tâm lý đè nặng mà còn tận dụng tối đa sai lầm của đối thủ trực tiếp để chạm một tay vào chiếc cúp bạc danh giá.

Arsenal thể hiện bản lĩnh ở trận đấu với Everton.

Màn bùng nổ nghẹt thở tại Emirates

Trận đấu với Everton là hiện thân cho sự trưởng thành vượt bậc của thầy trò Mikel Arteta. Trước một hàng phòng ngự lùi sâu và chơi đầy kỷ luật của đối phương, Arsenal đã có những thời điểm bế tắc, làm dấy lên nỗi lo sợ về một kịch bản gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường như những mùa giải trước. Tuy nhiên, khác với quá khứ, tập thể này đã chọn cách chiến đấu đến cùng.

Bước ngoặt đến ở phút 89 khi Viktor Gyokeres thắp sáng hy vọng với pha đệm bóng cận thành chuẩn xác. Đỉnh điểm của cảm xúc là bàn thắng ấn định tỷ số của thần đồng Max Dowman ở phút bù giờ, khiến toàn bộ khán đài Emirates vỡ òa trong niềm vui sướng. Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm mà còn là lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh của một nhà vua tương lai.

Bước ngoặt 9 điểm và sự sa sút của Manchester City

Niềm vui của nửa đỏ thành London càng trở nên trọn vẹn hơn khi chỉ vài giờ sau, đối thủ bám đuổi Manchester City bất ngờ bị West Ham cầm hòa. Kết quả này chính thức nới rộng khoảng cách giữa hai đội lên thành 9 điểm trong khi mùa giải chỉ còn lại 7 vòng đấu. Với lợi thế khổng lồ này, Arsenal đang nắm quyền tự quyết tuyệt đối trong tay.

Sự khác biệt lớn nhất của Arsenal mùa này nằm ở chiều sâu đội hình và sự lì lợm về mặt tâm lý. Đội bóng của Arteta không còn là một tập thể trẻ tuổi dễ tổn thương, mà đã rèn giũa được sự tàn nhẫn cần thiết ở những giai đoạn nước rút. Việc vẫn đang bền bỉ theo đuổi cú ăn bốn lịch sử cho thấy tham vọng cực lớn của đội chủ sân Emirates.

Đoàn quân của Mikel Arteta đang tiến đến ngôi vương Ngoại hạng Anh.

Rũ bỏ ám ảnh quá khứ

Dù trên lý thuyết cuộc đua vẫn chưa kết thúc và các thử thách khó nhằn vẫn còn phía trước, nhưng bóng đá luôn có những điểm tới hạn của cục diện. Trận thắng Everton sẽ mãi được ghi nhớ như thời điểm Arsenal vượt qua chính cái dớp của bản thân mình. Sau 22 năm ròng rã với nhiều cay đắng, ngai vàng nước Anh cuối cùng cũng đã sẵn sàng để vinh danh đội bóng Bắc London một lần nữa.