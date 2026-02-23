Arsenal tiến sát ngôi vương Ngoại hạng Anh, Tottenham đối mặt nguy cơ trụ hạng Chiến thắng 4-1 tại derby Bắc London giúp Arsenal bứt phá với 82,33% tỷ lệ vô địch, trong khi siêu máy tính Opta cảnh báo Tottenham về nguy cơ rớt xuống nhóm cuối.

Arsenal vừa tạo ra một cú hích cực lớn trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh sau chiến thắng áp đảo 4-1 trước kình địch Tottenham. Màn trình diễn rực sáng của Viktor Gyokeres không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp đội bóng của Mikel Arteta tái lập khoảng cách 5 điểm trên đỉnh bảng xếp hạng, đồng thời thay đổi hoàn toàn các dự báo thống kê từ giới chuyên môn.

Eze lại thể hiện duyên ghi bàn khi gặp Tottenham.

Arsenal thống trị dự báo vô địch từ siêu máy tính Opta

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc tại derby Bắc London, siêu máy tính của Opta đã cập nhật thuật toán và đưa ra con số gây sốc: tỷ lệ vô địch của Arsenal hiện đã vọt lên mức 82,33%. Đây là sự ghi nhận cho sự ổn định đáng kinh ngạc của thầy trò Mikel Arteta, đặc biệt là cách họ đứng dậy sau thất bại trước Wolves hồi giữa tuần.

Cú đúp của Viktor Gyokeres đánh dấu chiến thắng đậm nhất của Pháo thủ trên sân khách trước Tottenham kể từ năm 1978. Trái ngược với đà thăng hoa của Arsenal, đương kim vô địch Manchester City chỉ còn được đánh giá có 16,92% cơ hội bảo vệ ngôi vương. Dù Pep Guardiola vẫn tỏ ra bình thản sau trận thắng Newcastle 2-1, giới phân tích cho rằng hàng thủ của Man City đang bộc lộ những lỗ hổng mà đối thủ có thể khai thác.

Cuộc đua Top 4: Aston Villa vững chãi, Liverpool hồi sinh hy vọng

Bên cạnh cuộc đua vô địch, nhóm dự Champions League cũng đang chứng kiến sự phân hóa rõ rệt. Aston Villa hiện là ứng viên nặng ký nhất cho vị trí thứ ba với tỷ lệ dự cúp châu Âu lên tới 88,68%. Sự kỷ luật và lối chơi sắc sảo dưới thời Unai Emery đang giúp đội bóng này tách tốp thành công.

Trong khi đó, Liverpool đã tận dụng tối đa sai lầm của các đối thủ để vươn lên. Dù giành chiến thắng 1-0 trước Nottingham Forest một cách khá nhọc nhằn và phải chịu tới 18 cú dứt điểm, Arne Slot và các học trò vẫn có được điều mình cần. Theo Opta, cơ hội lọt vào top 4 của The Kop đã tăng lên 51,63%, vượt xa Manchester United (32,10%) và Chelsea (23,80%). Với Chelsea, tấm thẻ đỏ của Wesley Fofana trong trận hòa Burnley đang trở thành gánh nặng tâm lý lẫn lực lượng cho giai đoạn then chốt.

Cơn ác mộng của Tottenham và cuộc chiến sinh tồn ở đáy bảng

Đáng chú ý nhất trong báo cáo mới nhất là vị thế của Tottenham. Dù sở hữu tiềm lực tài chính hùng mạnh, Spurs được dự báo sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 16, xếp dưới cả tân binh Leeds United. Khoảng cách giữa họ và nhóm xuống hạng hiện chỉ còn là 4 điểm, một con số báo động cho đoàn quân của Igor Tudor.

Tottenham chỉ hơn nhóm xuống hạng 4 điểm.

Dưới đáy bảng xếp hạng, số phận của một số đội bóng gần như đã được định đoạt. Wolves với phong độ nghèo nàn (chỉ thắng 1 trận từ đầu mùa) bị đánh giá 100% khả năng xuống hạng. Burnley cũng đang ở tình thế ngặt nghèo với 97,76% nguy cơ rớt đài. Cuộc cạnh tranh suất ở lại Ngoại hạng Anh thực tế nhất hiện nay diễn ra giữa West Ham và Nottingham Forest, trong đó West Ham bị gán tỷ lệ xuống hạng 71,66% bất chấp phong độ đang có dấu hiệu cải thiện dưới thời Nuno Espírito Santo.

Bảng thống kê tỷ lệ dự báo cuối mùa (theo Opta):