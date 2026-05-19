Arsenal tiến sát ngôi vương Ngoại hạng Anh trước trận đấu định mệnh tại Selhurst Park Chiến thắng 1-0 trước Burnley giúp Arsenal nắm quyền tự quyết. Thầy trò Mikel Arteta chỉ cách chức vô địch đầu tiên sau hơn hai thập kỷ một trận thắng duy nhất.

Sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Burnley tại sân vận động Emirates, Arsenal đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Với 82 điểm hiện có, huấn luyện viên Mikel Arteta cùng các học trò đã nắm trọn quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Chỉ cần đánh bại Crystal Palace tại Selhurst Park ở vòng đấu cuối cùng, "Pháo thủ" sẽ chính thức bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá Anh, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ mùa giải bất bại 2004.

Bản lĩnh nhà vô địch và pháo đài Emirates

Kể từ sau thất bại trước Manchester City hồi tháng trước, Arsenal đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác biệt. Chuỗi bốn trận thắng liên tiếp và không để thủng lưới bàn nào là minh chứng cho bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch. Thay vì lối chơi hoa mỹ thường thấy, đội bóng của Mikel Arteta đang ưu tiên tính thực dụng, nơi kết quả cuối cùng được đặt lên hàng đầu.

Sân vận động Emirates đã thực sự trở thành một điểm tựa vững chắc cho tham vọng của câu lạc bộ. Với 15 chiến thắng sau 19 trận sân nhà mùa này, Arsenal đã san bằng thành tích tốt nhất kể từ khi rời sân Highbury. Tổng cộng 47 điểm giành được tại thánh địa của mình là con số áp đảo, khẳng định vị thế của họ tại Ngoại hạng Anh.

Đáng chú ý, hệ thống phòng ngự của Arsenal đã đạt được cột mốc 500 trận giữ sạch lưới trong lịch sử câu lạc bộ trên mọi đấu trường. Việc chỉ để lọt lưới 15 bàn tại sân nhà và có 32 trận sạch lưới trên khắp các mặt trận chính là nền tảng quan trọng nhất giúp họ trụ vững trước áp lực của cuộc đua vô địch đầy căng thẳng.

Bukayo Saka và những cột mốc lịch sử

Trong bối cảnh bế tắc, Bukayo Saka một lần nữa chứng minh tại sao anh là ngôi sao không thể thay thế. Pha kiến tạo từ chấm phạt góc để Kai Havertz đánh đầu ghi bàn duy nhất không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp Saka cán mốc 50 đường kiến tạo tại Ngoại hạng Anh.

Thành tích này đưa anh gia nhập hàng ngũ những huyền thoại của câu lạc bộ như Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Cesc Fabregas và Mesut Ozil. Ở tuổi 24 và 255 ngày, Saka trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử giải đấu sở hữu thông số 50 bàn thắng và 50 kiến tạo, chỉ xếp sau Wayne Rooney. Sự trưởng thành vượt bậc của cầu thủ chạy cánh người Anh là yếu tố then chốt trong vận hành chiến thuật của Arteta.

Sự thích nghi chiến thuật và chiều sâu đội hình

Một điểm nhấn quan trọng khác trong chiến thắng vừa qua là màn trình diễn của Cristhian Mosquera. Trong bối cảnh Ben White gặp chấn thương và Jurrien Timber chưa thể trở lại, hậu vệ người Tây Ban Nha đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi được trao cơ hội.

Dù không thường xuyên đá chính, Mosquera vẫn cho thấy sự đĩnh đạc trong phòng ngự và tích cực hỗ trợ tấn công biên phải. Việc giữ sạch lưới trước Burnley không chỉ ghi dấu ấn cá nhân của anh mà còn khẳng định giá trị của những nhân tố dự bị trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Arsenal hiện tại sở hữu một đội hình không chỉ mạnh mà còn có chiều sâu, sẵn sàng cho trận đánh cuối cùng tại Selhurst Park để hiện thực hóa giấc mơ vô địch sau 22 năm chờ đợi.