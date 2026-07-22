Arsenal tìm người thay thế William Saliba: Tại sao Jon Martin và Jacobo Ramon là chìa khóa? Arsenal đối mặt khủng hoảng hàng thủ khi William Saliba chấn thương lưng dài hạn. Giám đốc Andrea Berta cần những phương án trẻ trung thay vì mạo hiểm với John Stones.

Sân Emirates đang bao trùm bởi bầu không khí lo âu khi trụ cột hàng phòng ngự William Saliba dính chấn thương lưng nghiêm trọng. Với khả năng phải thực hiện phẫu thuật và ngồi ngoài ít nhất đến đầu năm mới, Arsenal đang đứng trước bài toán nhân sự nan giải nhất kể từ đầu mùa giải. Khoảng trống mà trung vệ người Pháp để lại không chỉ là một vị trí trên sơ đồ, mà là cả một hệ thống phòng ngự vốn dựa trên sự điềm tĩnh và khả năng đọc tình huống thượng thừa của anh.

Saliba chấn thương buộc Arsenal phải tìm kiếm phương án thay thế. Ảnh: Getty Images.

Cạm bẫy mang tên John Stones

Trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngắn hạn, cái tên John Stones đã xuất hiện trong danh sách của Giám đốc thể thao Andrea Berta. Việc Stones đang là cầu thủ tự do mang lại lợi thế lớn về mặt thủ tục và ngân sách. Tuy nhiên, nhìn sâu vào những con số và thực tế phũ phàng, đây có thể là một thương vụ đầy rủi ro cho đội bóng Bắc London.

Tiền sử chấn thương dày đặc cùng sự sa sút phong độ rõ rệt trong thời gian qua khiến hậu vệ người Anh không còn là phương án đảm bảo. Bên cạnh đó, đòi hỏi về mức lương cao cho một cầu thủ ở bên kia sườn dốc sự nghiệp có thể phá vỡ cấu trúc tài chính mà Arsenal đang nỗ lực xây dựng. Thay vì đặt cược vào một cái tên đã cũ, Mikel Arteta cần những dòng máu trẻ trung và bền bỉ hơn để duy trì tham vọng vô địch.

Jon Martin: Tòa tháp từ xứ Basque

Một trong những lựa chọn tiềm năng nhất chính là Jon Martin của Real Sociedad. Ở tuổi 20, Martin không chỉ là một tài năng triển vọng mà đã khẳng định được năng lực tại La Liga. Điểm mạnh nhất của trung vệ này chính là khả năng không chiến – một yếu tố cực kỳ quan trọng trong hệ thống phòng ngự của Arsenal.

Thống kê cho thấy Jon Martin sở hữu trung bình 3,36 tình huống thắng tranh chấp trên không mỗi 90 phút. Con số này, kết hợp với sự điềm tĩnh khi cầm bóng, biến anh thành một bản sao tiềm năng của Saliba. Việc sở hữu một trung vệ có khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới và tận dụng tốt các tình huống cố định sẽ giúp Arsenal không bị lệch nhịp trong lối chơi kiểm soát bóng mà Arteta đang áp dụng.

Jacobo Ramon: Chất sáng tạo từ nước Ý

Nếu Martin là biểu tượng của sự chắc chắn, thì Jacobo Ramon lại mang đến sự đột biến trong cách triển khai lối chơi. Dưới bàn tay nhào nặn của Cesc Fabregas tại Como, trung vệ 21 tuổi này đã góp công lớn đưa đội bóng Italy giành vé dự Champions League một cách thần kỳ.

Jacobo Ramon là điểm tựa chắc chắn giúp Como giành vé dự Champions League. Ảnh: Getty Images.

Điểm khác biệt của Ramon nằm ở những đường chuyền xuyên tuyến mang tính sát thương cao. Anh không chỉ phòng ngự mà còn là một "trạm trung chuyển" bóng hiệu quả, giúp đội nhà chuyển đổi trạng thái cực nhanh. Dù Como đang kiên quyết giữ chân ngôi sao của mình, nhưng một lời đề nghị đủ sức nặng từ Arsenal có thể thay đổi cục diện, mang về cho Arteta một quân bài chiến thuật đa năng.

Nathan Collins và giải pháp thực dụng tại Ngoại hạng Anh

Đối với những người ưu tiên sự an toàn và kinh nghiệm tại môi trường bóng đá Anh, Nathan Collins của Brentford là cái tên không thể bỏ qua. Ở tuổi 25, trung vệ người Ireland đã có đủ bản lĩnh để ngay lập tức khỏa lấp vị trí mà Saliba để lại mà không cần thời gian thích nghi.

Với mức giá dự kiến dưới 40 triệu bảng, Collins là một thương vụ thực dụng. Anh sở hữu thể hình lý tưởng, khả năng đọc trận đấu tốt và quan trọng nhất là sự ổn định đã được kiểm chứng qua nhiều mùa giải tại Premier League. Sự hiện diện của Collins sẽ mang lại sự an tâm tức thì cho hàng thủ Arsenal, đồng thời không gây áp lực quá lớn lên ngân sách chuyển nhượng, cho phép đội bóng vẫn có thể đầu tư vào các tài năng trẻ khác như Cristhian Mosquera trong tương lai.

Việc mất đi William Saliba là một tổn thất không thể đong đếm, nhưng đây cũng là thời điểm để bản lĩnh quản trị của Andrea Berta và tầm nhìn của Mikel Arteta được thể hiện. Lựa chọn giữa sức trẻ của Jon Martin, sự đột biến của Jacobo Ramon hay tính thực dụng của Nathan Collins sẽ quyết định trực tiếp đến thành bại của Arsenal trong cuộc đua vô địch đầy khốc liệt sắp tới.