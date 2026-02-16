Arsenal trả giá đắt sau chiến thắng 4-0: Cơn bão chấn thương đe dọa tham vọng ăn 4 Dù hủy diệt Wigan để tiến vào vòng 5 FA Cup, Arsenal đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng khi danh sách bệnh binh tiếp tục kéo dài đáng báo động.

Arsenal vừa có màn phô diễn sức mạnh áp đảo tại Emirates khi đè bẹp Wigan Athletic với tỷ số 4-0, qua đó chính thức ghi tên mình vào vòng 5 FA Cup lần đầu tiên kể từ năm 2020. Tuy nhiên, đằng sau bảng tỷ số rực rỡ ấy là những cái nhíu mày đầy lo âu của HLV Mikel Arteta. Cơn bão chấn thương đang quét qua London với cường độ dữ dội, đặt tham vọng giành cú ăn bốn lịch sử của Pháo thủ vào tình thế báo động đỏ.

Cái giá đắt cho tấm vé đi tiếp tại FA Cup

Mặc dù kết quả 4-0 phản ánh hoàn toàn sự chênh lệch về đẳng cấp giữa Arsenal và Wigan, nhưng thực tế đội chủ sân Emirates đã phải trả một cái giá không hề rẻ. Ngay từ giai đoạn khởi động, kế hoạch nhân sự của Arteta đã sớm bị xáo trộn khi hậu vệ Riccardo Calafiori dính chấn thương bất ngờ và buộc phải rút lui vào phút chót. Vận đen chưa dừng lại ở đó khi trong hiệp hai, Ben White cũng phải rời sân sau khi nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ đội ngũ y tế.

Arsenal đối mặt cơn bão chấn thương.

Những tổn thất mới này đang làm trầm trọng thêm tình hình tại trung tâm huấn luyện London Colney. Trước đó, thủ quân Martin Odegaard đã phải ngồi ngoài trận thứ hai liên tiếp do dư chấn từ pha va chạm trong trận gặp Brentford. Danh sách vắng mặt còn bao gồm những cái tên then chốt như Kai Havertz (chấn thương cơ) và Mikel Merino, người vẫn đang trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật bàn chân. Việc thiếu vắng các trụ cột ở cả ba tuyến khiến chiều sâu đội hình của Arsenal bị thử thách hơn bao giờ hết.

Bài toán xoay tua và áp lực từ lịch thi đấu tử thần

HLV Mikel Arteta không giấu nổi sự quan ngại trong buổi họp báo sau trận đấu: "Tôi thực sự lo lắng. Ban đầu là các tiền đạo, sau đó đến hậu vệ và giờ là hàng tiền vệ. Chúng tôi đang nỗ lực xoay sở, nhưng đội bóng cần các cầu thủ trở lại thể trạng tốt nhất. Điều này không chỉ để đảm bảo quân số mà còn mang lại những lựa chọn chiến thuật cần thiết cho từng đối thủ khác nhau".

Dàn sao Arsenal đối mặt lịch thi đấu khốc liệt.

Giữa bối cảnh u ám, thông tin từ Ben White được xem như một liều thuốc an thần cho người hâm mộ. Hậu vệ người Anh đã nhanh chóng trấn an dư luận qua mạng xã hội với thông điệp khẳng định bản thân không gặp vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, áp lực phía trước vẫn cực kỳ nặng nề. Arsenal chuẩn bị bước vào giai đoạn khốc liệt nhất mùa giải với chuyến làm khách tới sân Molineux của Wolves, ngay trước khi bước vào trận derby Bắc London đầy rực lửa với Tottenham.

Điểm sáng từ những nhân tố dự phòng

Dù đối mặt với khó khăn về nhân sự, trận thắng Wigan cũng mang lại những tín hiệu lạc quan về mặt phong độ của các "kép phụ". Noni Madueke, Gabriel Martinelli và Gabriel Jesus đã tận dụng triệt để cơ hội đá chính để định đoạt trận đấu chỉ trong 30 phút đầu tiên. Đặc biệt, màn trình diễn tự tin của Christian Norgaard ở tuyến giữa cho thấy anh đủ khả năng gánh vác trọng trách khi các đàn anh vắng mặt.

Jesus ghi bàn cho Arsenal.

Bên cạnh đó, việc HLV Arteta mạnh dạn trao cơ hội ra mắt cho các tài năng trẻ từ học viện Hale End như Marli Salmon hay thủ thành Tommy Setford là minh chứng cho sự chuẩn bị dài hạn của câu lạc bộ. Tuy nhiên, để duy trì cuộc đua ở cả 4 đấu trường, Arsenal cần sự trở lại của các ngôi sao hàng đầu. Nếu bài toán tại phòng y tế không sớm được giải quyết, giấc mơ lịch sử của Pháo thủ có thể sẽ tan biến trong giai đoạn quyết định của mùa giải.