Arsenal trả giá đắt vì chiến thuật chuyển nhượng thiếu quyết đoán trên thị trường Dù đặt tham vọng lớn sau chung kết Champions League, Arsenal lại rơi vào bế tắc khi liên tục bị các đối thủ nẫng tay trên do chiến thuật mua sắm chậm chạp.

Ngay sau thất bại cay đắng trước Paris Saint-Germain ở trận chung kết Champions League, huấn luyện viên Mikel Arteta đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về định hướng của câu lạc bộ. Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng Arsenal cần vươn lên một tầm cao mới, đồng thời đòi hỏi bộ phận tuyển trạch phải cực kỳ tham vọng, nhanh chóng và thông minh trên thị trường chuyển nhượng.

Tuy nhiên, thực tế diễn ra trong kỳ chuyển nhượng mùa hè lại đang đi ngược lại với kỳ vọng đó. Sự chậm chạp và thiếu quyết đoán đang khiến đội bóng chủ sân Emirates rơi vào thế yếu trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Khoảng cách lớn giữa tuyên bố của Arteta và thực tế mua sắm

So với các đại diện còn lại trong nhóm "Big Six", Arsenal hiện là đội bóng hoạt động thiếu hiệu quả nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, danh sách tân binh của nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh mới chỉ dừng lại ở hai cái tên: tiền đạo cánh Christos Tzolis đến từ bản hợp đồng trị giá 34 triệu bảng và thủ thành dự bị Illan Meslier theo dạng chuyển nhượng tự do.

Tzolis là một trong hai tân binh Arsenal tính đến thời điểm hiện tại. (Ảnh: Getty Images)

Sự tĩnh lặng này nhanh chóng chuyển thành nỗi lo ngại khi Pháo thủ liên tục thất bại trong các cuộc đua giành chữ ký quan trọng. Bất chấp việc đã dành nhiều tháng đàm phán với tài năng trẻ Jeremy Monga của Leicester City, Arsenal vẫn để Manchester City nẫng tay trên vào phút chót. Đáng chú ý hơn, mục tiêu mà Arteta theo đuổi suốt một năm qua là Morgan Rogers cũng vừa gia nhập Chelsea, sau khi đội bóng này chấp nhận chi ra khoản kinh phí lên tới 117 triệu bảng.

Cơn sốt giá cầu thủ và đòn giáng từ các đối thủ trực tiếp

Thị trường chuyển nhượng hè năm nay ghi nhận sự lạm phát giá trị cầu thủ trầm trọng, bắt đầu từ thời điểm Manchester City chi 116 triệu bảng để chiêu mộ Elliot Anderson. Cột mốc này vô tình tạo tiền lệ cho các câu lạc bộ như Aston Villa hay Newcastle United đẩy giá ngôi sao của họ lên mức kỷ lục.

Arteta chứng kiến các mục tiêu như Rogers hay Tonali gia nhập CLB đối thủ. (Ảnh: Getty Images)

Trong bối cảnh đó, Arsenal tỏ ra lúng túng. Họ dừng lại khi mức giá của Morgan Rogers vượt quá 80 triệu bảng. Tương tự, Pháo thủ đành ngậm ngùi nhìn Sandro Tonali và Mateus Fernandes cập bến Tottenham Hotspur với mức giá lần lượt là 100 triệu bảng và 85 triệu bảng.

Sự bế tắc tiếp tục kéo dài ở thương vụ trọng điểm Bruno Guimaraes, khi Newcastle United kiên quyết đòi hỏi một con số tương đương vụ Tonali. Thương vụ Ezri Konsa từ Aston Villa cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Giới chuyên môn đánh giá bộ máy lãnh đạo gồm Giám đốc thể thao Andrea Berta và Josh Kroenke đã thiếu sự nhạy bén cần thiết để thích ứng với biến động giá cả thực tế trên thị trường.

Hệ lụy từ bài toán thanh lý cầu thủ và chiến thuật xoay nhiều đĩa

Bên cạnh việc chậm chân ở khâu mua vào, khả năng thanh lý nhân sự yếu kém đang trở thành rào cản lớn đối với ngân sách của Arsenal. Trái ngược với khả năng bán người hiệu quả của Chelsea hay Manchester City để tái đầu tư, Arsenal thường xuyên chịu lỗ. Mùa hè năm ngoái, họ chi tới 270 triệu bảng nhưng chỉ thu về 9 triệu bảng từ việc bán cầu thủ.

Ở kỳ chuyển nhượng này, dù việc chia tay Leandro Trossard và Jakub Kiwior giúp đội bóng thu về 30 triệu bảng, con số này vẫn quá nhỏ bé nếu so với khoản ngân sách cần thiết để kích nổ những thương vụ lớn như Julian Alvarez.

Ngoài ra, chiến thuật "xoay nhiều đĩa" mà Andrea Berta áp dụng — đàm phán song song với nhiều mục tiêu cho cùng một vị trí — đang bộc lộ mặt trái rõ rệt. Phương pháp này không những kéo dài thời gian hoàn tất thương vụ mà còn khiến các mục tiêu hàng đầu hoài nghi về mức độ ưu tiên mà Arsenal dành cho họ. Nếu không sớm thay đổi cách tiếp cận, tham vọng duy trì vị thế đỉnh cao của thầy trò Mikel Arteta sẽ đứng trước thách thức rất lớn.