Arsenal trước chung kết Champions League: 4 bài toán nhân sự cân não của Mikel Arteta Để hiện thực hóa giấc mơ vô địch châu Âu trước PSG, Mikel Arteta phải đưa ra những quyết định mang tính lịch sử về hàng công và sự lựa chọn nhân sự ở các vị trí trọng yếu.

Arsenal đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử tại Champions League sau khi vừa đăng quang tại đấu trường Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, để vượt qua thử thách cuối cùng mang tên Paris Saint-Germain (PSG), huấn luyện viên Mikel Arteta đang phải đối mặt với những bài toán nhân sự vô cùng phức tạp. Trong một đội hình mà David Raya, William Saliba, Gabriel, Declan Rice và Bukayo Saka là 5 cái tên gần như không thể thay thế, 6 vị trí còn lại đang là những cuộc cạnh tranh gay gắt.

Arteta sẽ đưa ra sân đội hình nào đấu PSG?

1. Tiền đạo cắm: Bản năng sát thủ hay bản lĩnh trận cầu lớn?

Vị trí số 9 là nơi khiến Arteta đau đầu nhất. Viktor Gyokeres, bản hợp đồng bom tấn với 21 bàn thắng mùa này, là lựa chọn ưu tiên để xuyên phá hàng thủ đối phương. Khả năng chạy chỗ thông minh của anh từng giúp Arsenal đánh bại Fulham hay Atletico Madrid.

Ngược lại, Kai Havertz lại sở hữu kinh nghiệm dày dặn trong các trận cầu đinh. Với "ADN vô địch" từng thể hiện trong màu áo Chelsea năm 2021, Havertz mang lại sự đảm bảo về tâm lý và khả năng liên kết lối chơi linh hoạt hơn. Việc cả hai đều được cất trên băng ghế dự bị ở vòng đấu cuối Ngoại hạng Anh cho thấy Arteta đang cố gắng giữ bí mật đến phút chót trước đối thủ PSG.

Arteta sẽ chọn Havertz hay Gyokeres?

2. Hành lang cánh trái: Leandro Trossard chiếm ưu thế

Từng là lựa chọn số một, nhưng phong độ sa sút gần đây khiến Gabriel Martinelli mất điểm trong mắt ban huấn luyện. Thay vào đó, Leandro Trossard đang trở thành nhân tố không thể thiếu. Sự ăn ý giữa Trossard, Gyokeres và Saka đã được kiểm chứng qua màn lội ngược dòng trước Atletico Madrid ở bán kết. Dù Eberechi Eze là một phương án giàu đột biến, Trossard vẫn được dự báo sẽ xuất phát ngay từ đầu nhờ sự điềm tĩnh và khả năng dứt điểm sắc bén.

3. Tuyến giữa: Sự trỗi dậy của Myles Lewis-Skelly

Đội trưởng Martin Odegaard chắc chắn sẽ lĩnh xướng hàng tiền vệ nhờ khả năng pressing tầm cao và tổ chức lối chơi thượng hạng. Tuy nhiên, vị trí số 6 bên cạnh Declan Rice lại là một dấu hỏi lớn. Martin Zubimendi đang có dấu hiệu quá tải sau khi cày ải 56 trận mùa này, dẫn đến những sai sót không đáng có.

Đây là cơ hội để tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly bước ra ánh sáng. Với tinh thần thi đấu rực lửa và nguồn năng lượng dồi dào, sao trẻ người Anh hoàn toàn có thể là quân bài tẩy để đối chọi với hàng tiền vệ giàu sức mạnh của PSG.

4. Hàng thủ: Sự biến ảo từ đôi cánh

Cặp trung vệ thép Saliba - Gabriel là điểm tựa vững chắc nhất của Pháo thủ. Tuy nhiên, ở hai biên, Arteta vẫn còn nhiều trăn trở. Bên cánh phải, nếu Jurrien Timber chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất, Cristhian Mosquera có thể được tin dùng.

Tại cánh trái, cuộc đối đầu giữa Riccardo Calafiori và Piero Hincapie mang đến hai sắc thái khác nhau. Trong khi Hincapie thiên về sự chắc chắn và quyết liệt, thì Calafiori lại mang đến sự khó đoán trong các tình huống dâng cao hỗ trợ tấn công. Thống kê chỉ ra rằng Arsenal đã thắng 10 trên 11 trận gần nhất khi có Calafiori trong đội hình, một con số đủ để hậu vệ người Ý chiếm ưu thế.

Hincapie mang đến sức mạnh, lối đá phòng ngự quyết liệt cho Arsenal.

Mikel Arteta đang đứng trước những quyết định có thể thay đổi cả mùa giải. Dù chọn lối đá tấn công vũ bão hay sự chắc chắn thực dụng, Arsenal đã sẵn sàng để viết nên chương mới trong lịch sử CLB tại sân chơi danh giá nhất châu Âu.