Arsenal trước cơ hội đăng quang sớm, cuộc chiến trụ hạng nghẹt thở tại London Ngoại hạng Anh 2025/26 tiến tới 19 trận cầu sinh tử quyết định ngôi vương giữa Arsenal - Man City và cuộc đua trụ hạng khốc liệt của Tottenham, West Ham.

Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 đang trôi về những ngày cuối cùng đầy nghẹt thở. Trong tổng số 380 trận đấu, giờ đây chỉ còn 19 cuộc đối đầu mang tính chất quyết định để định hình toàn bộ cục diện bóng đá xứ sở sương mù. Từ cuộc đua song mã đến ngôi vương, cuộc chiến sinh tồn dưới đáy bảng xếp hạng cho đến những phép tính phức tạp cho tấm vé bước ra trời Âu, tất cả sẽ được định đoạt trong chưa đầy 10 ngày tới.

Ngôi vương gọi tên Arsenal hay bản lĩnh Man City?

Arsenal đang ở gần chức vô địch hơn bao giờ hết kể từ kỷ nguyên "Bất bại" 2003/04. Chiến thắng nghẹt thở trước West Ham giúp thầy trò Mikel Arteta duy trì lợi thế trước một Manchester City lỳ lợm. Dù City đã thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm sau chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace vào giữa tuần, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay "Pháo thủ".

Kịch bản đăng quang sớm nhất cho Arsenal có thể diễn ra vào rạng sáng thứ Ba tuần sau (giờ Việt Nam). Nếu Arsenal đánh bại đội bóng đã xuống hạng là Burnley, và sau đó 24 giờ, Man City trượt chân trên sân của Bournemouth, lễ ăn mừng rầm rộ sẽ chính thức được bắt đầu tại London.

Tuy nhiên, trong trường hợp Pep Guardiola và các học trò tiếp tục ca khúc khải hoàn tại Vitality, mọi thứ sẽ phải chờ đến ngày hạ màn 24/5. Khi đó, Arsenal tiếp đón Palace còn City đối đầu Aston Villa. Chỉ cần một sai lầm nhỏ nhất, chiếc cúp bạc sẽ đổi chủ ngay lập tức.

Trận chiến sinh tồn của hai đại diện thành London

Ở phía cuối bảng xếp hạng, một kịch bản nghiệt ngã đang bủa vây hai đội bóng là Tottenham Hotspur và West Ham United. Sau khi Nottingham Forest và Leeds United chính thức trụ hạng thành công, suất tránh xuống hạng cuối cùng chỉ còn là cuộc đấu tay đôi giữa Spurs và West Ham.

Tottenham hiện đang nắm lợi thế với 2 điểm nhiều hơn và hiệu số bàn thắng bại vượt trội. Đáng chú ý, phong độ tồi tệ trên sân nhà của "Gà trống" đang khiến các cổ động viên sống trong lo âu tột độ. Trong khi đó, West Ham sẽ có chuyến hành quân đầy giông bão đến sân của Newcastle với mục tiêu buộc phải thắng để duy trì hy vọng.

Biến số từ tấm vé châu Âu và ngày phán xét

Cuộc đua giành suất dự cúp châu Âu mùa này trở nên phức tạp do hệ thống điểm thưởng của UEFA. Hiện tại, top 5 đội dẫn đầu đã chắc suất tham dự Champions League. Tuy nhiên, cơ hội cho đội xếp thứ 6 vẫn còn bỏ ngỏ nếu Aston Villa giữ được vị trí thứ 5 và lên ngôi vô địch Europa League tại Istanbul vào tuần tới.

Sự đan xen giữa kết quả tại giải quốc nội và các trận chung kết cúp châu Âu biến tuần lễ cuối cùng của tháng 5 thành một bàn cờ chiến thuật đầy biến số. Bournemouth, Brighton và Brentford hiện đang cạnh tranh gay gắt cho vị trí thứ 6 và thứ 7 để đảm bảo suất dự Europa League. Vị trí thứ 8 mang lại tấm vé dự Conference League vẫn là mục tiêu bám đuổi của Chelsea, Everton và Sunderland.

Chủ nhật, ngày 24/5 sẽ là ngày phán xét cuối cùng. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trên khắp các sân cỏ nước Anh, danh tính của tân vương, kẻ xuống hạng và những đại diện chinh chiến tại châu Âu sẽ chính thức lộ diện, khép lại một mùa giải đầy biến động.