Arsenal trước trận gặp Fulham: Odegaard bỏ ngỏ khả năng ra sân, Calafiori trở lại Buổi tập mới nhất của Arsenal tại trung tâm Sobha Realty chứng kiến sự vắng mặt của thủ quân Odegaard, đặt ra bài toán nhân sự hóc búa cho Mikel Arteta trước vòng đấu then chốt.

Arsenal đang bước vào giai đoạn quyết định của chiến dịch 2025/26 với tham vọng thâu tóm cả danh hiệu Ngoại hạng Anh lẫn Champions League. Trước thềm cuộc tiếp đón Fulham tại sân Emirates, mọi sự chú ý đang đổ dồn về sân tập Sobha Realty, nơi thầy trò Mikel Arteta thực hiện những điều chỉnh cuối cùng cho hệ thống chiến thuật.

Arsenal tập luyện chuẩn bị cho cuộc đại chiến với Fulham.

Nỗi lo từ vị trí thủ quân

Điểm nhấn đáng lưu ý nhất trong buổi tập ngày thứ Sáu là sự vắng mặt của Martin Odegaard. Nhạc trưởng người Na Uy không xuất hiện trong các khung hình tập luyện cùng đồng đội, làm dấy lên lo ngại về mức độ nghiêm trọng của chấn thương mà anh gặp phải trong trận hòa 1-1 với Atletico Madrid tại bán kết lượt đi Champions League hồi giữa tuần.

Trong buổi họp báo, Mikel Arteta đã chọn cách tiếp cận thận trọng khi nói về tình trạng của cậu học trò cưng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết đội bóng cần thêm thời gian đánh giá và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào sáng thứ Bảy. Sự thiếu vắng Odegaard chắc chắn sẽ để lại khoảng trống lớn trong khả năng điều tiết lối chơi của "Pháo thủ", đặc biệt khi họ đang cần một chiến thắng để duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Sự trở lại quan trọng của Riccardo Calafiori

Bên cạnh nỗi lo về Odegaard, Arsenal nhận được tín hiệu tích cực từ Riccardo Calafiori. Hậu vệ người Ý đã hoàn toàn sung sức sau giai đoạn ngồi ngoài từ đầu tháng 4. Việc Calafiori xuất hiện năng nổ trong các bài tập đối kháng cho thấy anh đã sẵn sàng tái xuất đội hình xuất phát.

Sự hiện diện của cựu sao Bologna mang lại cho Arteta thêm giải pháp xoay tua quý giá trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc. Sự đa năng và khả năng tịnh tiến bóng của Calafiori sẽ giúp hàng thủ Arsenal trở nên linh hoạt hơn trước lối chơi phản công khó chịu của Fulham. Arteta cũng bày tỏ hy vọng về việc mở rộng quy định đăng ký cầu thủ trong tương lai để có thể tận dụng tối đa chiều sâu đội hình mà ông đang sở hữu.

Cơ hội cho thế hệ kế cận

Josh Ogunnaike được tập luyện cùng các cầu thủ đội một.

Đáng chú ý, buổi tập lần này còn có sự góp mặt của tài năng trẻ 18 tuổi Josh Ogunnaike. Hậu vệ trái này đã có một chiến dịch ấn tượng trong màu áo đội U21 với 35 lần ra sân, đóng góp 1 bàn thắng và 3 đường kiến tạo.

Việc triệu tập Ogunnaike lên tập luyện cùng các đàn anh như Cristhian Mosquera cho thấy Arteta vẫn kiên định với triết lý trẻ hóa, đồng thời sẵn sàng đặt niềm tin vào nguồn lực từ học viện Hale End khi đội một gặp khủng hoảng nhân sự. Đây là bước đệm quan trọng để các cầu thủ trẻ hít thở bầu không khí ở đội một và chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn.

Với khoảng cách 3 điểm nhiều hơn Manchester City, nhiệm vụ của Arsenal là giành trọn 3 điểm trước Fulham để nới rộng cách biệt lên thành 6 điểm, tạo áp lực lên đoàn quân của Pep Guardiola trước khi họ đối đầu với Everton. Trong bối cảnh trận bán kết lượt về Champions League đang cận kề, khả năng quản trị nhân sự của Arteta sẽ là chìa khóa định đoạt thành bại của cả mùa giải.