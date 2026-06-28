Arsenal từ chối Atletico Madrid: Viktor Gyokeres là hạt nhân không thể đụng đến Chuyên gia Fabrizio Romano xác nhận Arsenal đã khước từ sự tiếp cận của Atletico Madrid dành cho Viktor Gyokeres, khẳng định tiền đạo này là nhân tố then chốt.

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng mùa hè đang nóng lên từng ngày, Arsenal đã gửi đi một thông điệp đanh thép tới toàn châu Âu: Viktor Gyokeres không phải để bán. Bất chấp những nỗ lực tiếp cận từ Atletico Madrid, đội bóng thành London vẫn kiên định bảo vệ ngôi sao sáng giá nhất trên hàng công của mình.

Lập trường kiên định của Pháo thủ

Theo xác nhận từ chuyên gia tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Atletico Madrid đã trực tiếp liên hệ với Arsenal để đặt vấn đề về trường hợp của Viktor Gyokeres. Tuy nhiên, câu trả lời mà đội bóng Tây Ban Nha nhận được là một cái lắc đầu dứt khoát. Arsenal không chỉ từ chối đàm phán mà còn khẳng định chân sút người Thụy Điển là phần không thể tách rời trong kế hoạch chinh phục danh hiệu mùa tới.

Gyokeres đang chinh chiến tại World Cup cùng ĐT Thụy Điển. Ảnh: Getty Images.

Fabrizio Romano tiết lộ thêm: "Tôi có thể khẳng định rằng Atletico Madrid không phải là câu lạc bộ duy nhất theo sát Gyokeres. Đã có nhiều ông lớn hỏi về khả năng chiêu mộ cậu ấy từ tháng Năm, nhưng phản hồi từ phía Arsenal luôn đồng nhất: 'Chúng tôi tin tưởng Viktor, cậu ấy là hạt nhân trong dự án này'".

Đập tan những hoài nghi về tài chính

Trước đó, nhiều nguồn tin từ Anh, bao gồm cả BBC Sport, từng dấy lên nghi vấn Arsenal có thể phải hy sinh Gyokeres hoặc Kai Havertz để dọn đường đón bom tấn Julian Alvarez từ chính Atletico Madrid. Những tin đồn này cho rằng áp lực về Luật Công bằng tài chính buộc huấn luyện viên Mikel Arteta phải đưa ra lựa chọn đau đớn.

Tuy nhiên, những diễn biến thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Việc từ chối Atletico Madrid cho thấy Arsenal hiện tại không còn ở vị thế của một đội bóng phải bán trụ cột để mua ngôi sao. Thay vào đó, họ đang xây dựng một đội hình có chiều sâu và tính ổn định cực cao.

Số liệu ấn tượng củng cố niềm tin

Tầm ảnh hưởng: Gyokeres không chỉ đóng góp bàn thắng mà còn là điểm nổ quan trọng trong hệ thống pressing tầm cao của Arteta.

Gyokeres không chỉ đóng góp bàn thắng mà còn là điểm nổ quan trọng trong hệ thống pressing tầm cao của Arteta. Sự đa năng: Khả năng độc lập tác chiến và kết nối với các vệ tinh xung quanh khiến anh trở thành mẫu trung phong hiện đại hiếm có.

Khả năng độc lập tác chiến và kết nối với các vệ tinh xung quanh khiến anh trở thành mẫu trung phong hiện đại hiếm có. Cam kết: Ban lãnh đạo Arsenal coi việc giữ chân Gyokeres là ưu tiên hàng đầu, vượt trên cả việc tìm kiếm các tân binh đắt giá.

Dự án dài hạn tại Emirates

Quyết định giữ chân Gyokeres cho thấy sự nhất quán trong chiến lược phát triển của Arsenal. Thay vì chạy theo những thương vụ chuyển nhượng hào nhoáng nhưng đầy rủi ro, Pháo thủ ưu tiên việc duy trì bộ khung đã giúp họ cạnh tranh sòng phẳng tại Premier League mùa giải vừa qua.

Dù Romano cũng lưu ý rằng thị trường chuyển nhượng luôn chứa đựng những bất ngờ, đặc biệt nếu có một lời đề nghị "điên rồ" xuất hiện vào phút chót, nhưng hiện tại, tương lai của Gyokeres vẫn gắn chặt với sắc đỏ thành London. Với việc đang bận rộn thực hiện nghĩa vụ quốc gia tại World Cup cùng đội tuyển Thụy Điển, sự tập trung của tiền đạo này hoàn toàn dành cho sân cỏ, trong khi Arsenal đã dựng lên một "bức tường thép" trước mọi sự dòm ngó từ bên ngoài.