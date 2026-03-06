Arsenal và 8 trận chung kết hướng tới cú ăn 4 lịch sử mùa giải 2026 Đánh bại Brighton để củng cố ngôi đầu, Arsenal của Mikel Arteta chỉ còn cách thiên đường 8 trận đấu trong nỗ lực chinh phục cú ăn 4 vô tiền khoáng hậu.

Chiến thắng tối thiểu trước Brighton ngay tại sân Amex đã giúp Arsenal củng cố vững chắc ngôi đầu bảng, đồng thời gửi đi thông điệp đanh thép về tham vọng thống trị. Với 8 trận đấu còn lại tại Ngoại hạng Anh, đoàn quân của Mikel Arteta đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử để chấm dứt hơn 20 năm chờ đợi danh hiệu vô địch quốc gia.

Mikel Arteta và các học trò chỉ còn cách chiến thắng 8 trận đấu nữa.

Quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch

Bàn thắng sớm của Bukayo Saka không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp Pháo thủ duy trì khoảng cách 7 điểm đầy hy vọng với Manchester City. Dù đối thủ bám đuổi vẫn còn một trận chưa đấu, quyền tự quyết hoàn toàn thuộc về đội chủ sân Emirates. Arsenal phiên bản 2026 đang cho thấy một diện mạo hoàn toàn khác: lì lợm, thực dụng và đầy tính toán trong những thời điểm then chốt nhất.

Lần cuối cùng Bắc London mở hội ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh đã là từ mùa giải 2003/2004. Suốt hai thập kỷ, sự hoài nghi luôn bám đuổi đội bóng này, nhưng hiện tại, sự ổn định đang là vũ khí tối thượng của Arteta. Những thử thách cực đại vẫn còn phía trước, bao gồm cuộc đối đầu trực tiếp với Manchester City, chuyến làm khách tại West Ham và cuộc tiếp đón Newcastle United.

Chiều sâu đội hình và sự trỗi dậy của những người hùng mới

Một điểm sáng rực rỡ trong chiến dịch năm nay chính là chiều sâu đội hình, khắc phục hoàn toàn điểm yếu kinh niên của Arsenal trong quá khứ. Ngay cả khi những trụ cột như Martin Odegaard, Kai Havertz hay Gabriel Jesus phải ngồi ngoài vì chấn thương, hệ thống của Arteta vẫn vận hành trơn tru nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự.

Sự trỗi dậy của những người hùng thầm lặng như Piero Hincapie, Christian Norgaard hay Cristhian Mosquera đã giúp Pháo thủ vượt qua giông bão. Đặc biệt, khả năng đa năng của tuyển thủ Colombia - Mosquera - đã khỏa lấp hoàn hảo những khoảng trống nơi hàng thủ, cho thấy tầm nhìn chiến lược của ban lãnh đạo trong các kỳ chuyển nhượng gần đây.

Thử thách từ tham vọng ăn bốn vĩ đại

Thách thức lớn nhất đối với Arsenal lúc này chính là bài toán phân phối thể lực. Đội bóng Bắc London không chỉ tập trung cho Ngoại hạng Anh mà còn đang chiến đấu trên ba mặt trận khác: FA Cup, Champions League (đối đầu Leverkusen) và trận chung kết EFL Cup đang cận kề. Việc căng sức ở bốn đấu trường là con dao hai lưỡi, đòi hỏi sự xoay tua nhân sự khoa học.

Bất kỳ một sai lầm nhỏ nào hoặc chấn thương của các trụ cột như Bukayo Saka hay Declan Rice cũng có thể dẫn đến hiệu ứng domino tồi tệ. Tuy nhiên, với phương châm giải quyết từng trận một, tập thể này đang cho thấy họ đã sẵn sàng để trở thành những huyền thoại mới tại Emirates.

Arsenal cần phải chạm tay vào giấc mơ danh hiệu ở mùa giải năm nay.

8 trận đấu cuối cùng tại Ngoại hạng Anh sẽ là 8 trận chung kết cuộc đời. Nếu duy trì được bản lĩnh như cách họ vừa vượt qua Brighton, Mikel Arteta và các học trò sẽ chính thức ghi danh vào lịch sử bóng đá Anh với một mùa giải vô tiền khoáng hậu.