Arsenal và bài toán 2027: Kế hoạch xử lý 5 ngôi sao sau bản hợp đồng của Saka Sau khi trói chân Bukayo Saka đến năm 2031, Arsenal đối mặt với quyết định quan trọng dành cho Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus và 3 cầu thủ sẽ đáo hạn hợp đồng vào mùa hè 2027.

Việc Bukayo Saka cam kết tương lai lâu dài tại Emirates là một cú hích lớn, nhưng bài toán nhân sự của Arsenal vẫn chưa có lời giải hoàn chỉnh. Ban lãnh đạo đội bóng thành London đang bước vào giai đoạn then chốt khi 5 cái tên quan trọng trong đội hình sẽ bước vào hai năm cuối của hợp đồng vào mùa hè tới. HLV Mikel Arteta và các cộng sự buộc phải cân nhắc giữa việc gia hạn để bảo vệ giá trị tài sản hay bán đi để tối ưu hóa ngân sách chuyển nhượng.

Gabriel Martinelli: Bài toán phong độ và giá trị

Ở tuổi 24, Gabriel Martinelli đang là trường hợp gây chia rẽ nhất trong đội hình Pháo thủ. Tiền đạo người Brazil thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược trong mùa giải năm nay. Tại đấu trường quốc nội, anh đánh mất sự sắc bén thường thấy với chỉ 1 bàn thắng sau 21 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, sân chơi Champions League lại chứng kiến một Martinelli bùng nổ với 6 pha lập công sau 8 trận. Với sự cạnh tranh gay gắt từ Leandro Trossard và mục tiêu chuyển nhượng Eberechi Eze, vị trí của ngôi sao trị giá 6 triệu bảng này không còn là bất khả xâm phạm. Dẫu vậy, Arsenal nhiều khả năng sẽ chọn phương án ký hợp đồng mới để tránh mất giá một cầu thủ vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển.

Martinelli vẫn chưa được đảm bảo tương lai tại Arsenal.

Gabriel Jesus và áp lực từ những tân binh

Tương lai của Gabriel Jesus tại Emirates đang trở nên lung lay hơn bao giờ hết kể từ khi Viktor Gyokeres cập bến với mức giá 64 triệu bảng. Sự xuất hiện của tiền đạo từ Sporting CP đã đẩy Jesus xuống vị trí dự phòng. Dù vậy, cựu sao Man City vẫn biết cách nhắc nhở mọi người về đẳng cấp của mình với 5 bàn thắng sau 18 trận, nổi bật là cú đúp vào lưới Inter Milan tại đấu trường châu lục.

Jesus khẳng định mong muốn ở lại để cạnh tranh danh hiệu, nhưng thực tế phũ phàng cho thấy nếu Arsenal tiếp tục bổ sung hỏa lực trong mùa hè, tiền đạo người Brazil có thể là cái tên đầu tiên bị đưa lên thị trường chuyển nhượng để thu hồi vốn.

Arsenal có thể bán Jesus hè này.

Nhóm cầu thủ dự phòng và những bản hợp đồng cho mượn

Bên cạnh hai ngôi sao Brazil, tương lai của 3 cầu thủ khác cũng đang nằm trong vòng nghi vấn:

Leandro Trossard: Dù vừa được tăng lương và có hiệu suất ghi bàn ổn định (5 bàn/26 trận), nhưng ở độ tuổi 31, Arsenal khó lòng đưa ra một bản hợp đồng dài hạn tiếp theo cho tiền đạo người Bỉ.

Fabio Vieira: Đang thi đấu tại Bundesliga cho Hamburger SV, tiền vệ người Bồ Đào Nha khó có cửa quay lại đội một. Với điều khoản mua đứt khoảng 20 triệu euro, một cuộc chia tay vĩnh viễn là kịch bản khả thi nhất cho cả hai bên.

Đang thi đấu tại Bundesliga cho Hamburger SV, tiền vệ người Bồ Đào Nha khó có cửa quay lại đội một. Với điều khoản mua đứt khoảng 20 triệu euro, một cuộc chia tay vĩnh viễn là kịch bản khả thi nhất cho cả hai bên. Reiss Nelson: Chuyến cho mượn tại Brentford đang trở thành thảm họa với vỏn vẹn 50 phút thi đấu. Arsenal gần như chắc chắn sẽ tìm cách thanh lý Nelson ngay khi anh trở lại Emirates để cắt giảm quỹ lương.

Nhìn chung, mùa hè 2025 sẽ là thời điểm Arsenal thực hiện cuộc thanh lọc lực lượng mạnh mẽ. Việc xử lý khéo léo các bản hợp đồng đáo hạn năm 2027 sẽ quyết định đến sự ổn định và chiều sâu đội hình của Pháo thủ trong tham vọng chinh phục các danh hiệu lớn.