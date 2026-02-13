Arsenal và bài toán bản lĩnh: Liệu Pháo thủ có lặp lại kịch bản sụp đổ ở chặng nước rút? Trận hòa Brentford khiến Arsenal lỡ cơ hội bứt phá trước sức ép nghẹt thở từ Man City. Những thống kê về sự vắng mặt của Saliba và lịch sử sa sút đang trở thành nỗi ám ảnh thực sự.

Trận hòa 1-1 trước Brentford không chỉ là một cú sảy chân về mặt điểm số, mà còn là hồi chuông cảnh báo về bản lĩnh của Arsenal trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Dù vẫn đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với khoảng cách 4 điểm, đoàn quân của Mikel Arteta đang phải đối mặt với bóng ma quá khứ và sức ép khủng khiếp từ nhà đương kim vô địch Manchester City.

Arsenal bỏ lỡ cơ hội bứt phá.

Áp lực từ sự bám đuổi của Manchester City

Vị thế của Arsenal hiện tại vẫn tương đối khả quan khi họ chỉ mới nhận 3 thất bại từ đầu mùa. Tuy nhiên, khi đối thủ bám đuổi là một Manchester City vốn nổi tiếng với những chuỗi thắng không tưởng ở giai đoạn cuối, khoảng cách 4 điểm bỗng trở nên vô cùng mong manh. Nếu đánh bại được Brentford, Arsenal đã có thể nới rộng cách biệt lên 6 điểm, thậm chí là 9 điểm nếu thắng tiếp Wolves vào giữa tuần tới.

Thực tế khắc nghiệt chỉ ra rằng Man City luôn biết cách chứng minh bản lĩnh của nhà vua đúng thời điểm, trong khi Arsenal lại thường xuyên mang trên vai gánh nặng của những lần về nhì trong lịch sử.

Nỗi ám ảnh từ những con số thống kê

Khi Ngoại hạng Anh chỉ còn 12 vòng đấu, những dữ liệu lịch sử đang không ủng hộ đội chủ sân Emirates. Trong 5 mùa giải gần nhất, chỉ duy nhất một lần Arsenal giành chiến thắng 10 trên 12 trận cuối cùng. Đáng lo ngại hơn, số điểm mà Pháo thủ tích lũy được trong chặng nước rút chưa bao giờ vượt qua được đội bóng lên ngôi vô địch sau đó.

Vấn đề nhân sự đang trở thành tử huyệt của Arteta. Việc thiếu vắng trung vệ trụ cột William Saliba do bị ốm đã ngay lập tức bộc lộ những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự. Thống kê chuyên sâu cho thấy sự tương phản rõ rệt: Arsenal đạt tỷ lệ thắng lên tới 68,6% khi có Saliba, nhưng con số này tụt dốc thảm hại xuống còn 42,1% khi anh vắng mặt.

Hàng thủ Arsenal mỏng manh khi vắng Saliba.

Rủi ro từ việc xoay tua đội hình

Bên cạnh sự vắng mặt của Kai Havertz do chấn thương, việc Mikel Arteta thực hiện những thay đổi nhân sự lớn cũng mang lại nhiều rủi ro. Việc đưa Viktor Gyokeres hay Piero Hincapie vào đội hình xuất phát dường như chưa mang lại hiệu quả tức thì. Dữ liệu thực tế chứng minh Arsenal chỉ thắng 2 trong 7 trận gần nhất khi họ thay đổi từ 4 vị trí trở lên trong đội hình chính.

Dẫu vậy, nội bộ đội bóng vẫn duy trì sự lạc quan. HLV Arteta khẳng định toàn đội sẽ tập trung nâng cao trình độ tập thể và bỏ qua những áp lực bên ngoài. Tiền vệ Declan Rice cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh trong giai đoạn "tàu lượn siêu tốc" này.

Theo quan điểm của cựu danh thủ Peter Crouch, đây là cơ hội tốt nhất để Arsenal lên ngôi vô địch khi các đối thủ lớn khác đều đang có dấu hiệu suy yếu. Câu hỏi lớn nhất lúc này là liệu bản lĩnh của các cầu thủ trẻ có đủ vững vàng để vượt qua cú vấp này và khẳng định vị thế tân vương hay không.