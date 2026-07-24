Arsenal và bài toán chuyển nhượng hè 2026: Kế hoạch của Andrea Berta đằng sau sự im lặng Dù để hụt Morgan Rogers vào tay Chelsea và đối mặt nỗi lo quá tải hậu World Cup, Arsenal vẫn giữ sự kiên định trong chiến lược tái thiết của Andrea Berta.

Hai tháng sau thất bại ở trận chung kết Champions League trước Paris Saint-Germain, HLV Mikel Arteta từng công khai kêu gọi ban lãnh đạo Arsenal phải hành động cực kỳ nhanh chóng, thông minh và đầy tham vọng trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại của phiên chợ hè 2026, sự tĩnh lặng tương đối tại đại bản doanh Emirates đang khiến không ít cổ động viên cảm thấy sốt ruột.

Andrea Berta được kỳ vọng mang về những tân binh chất lượng cho Arsenal. Ảnh: Sky Sports.

Liệu nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đang chậm chân trước các đối thủ trực tiếp, hay Giám đốc thể thao Andrea Berta cùng các cộng sự đang âm thầm chuẩn bị cho một kế hoạch tác chiến quy mô hơn?

Nỗi lo kiệt sức và bài toán nhân sự hậu World Cup

Đến lúc này, danh sách tân binh của Arsenal mới chỉ ghi nhận ba gương mặt: Christos Tzolis đến từ Club Brugge, Piero Hincapie được kích hoạt điều khoản mua đứt từ Bayer Leverkusen và thủ môn dự bị Illan Meslier cập bến theo dạng tự do. Dù câu lạc bộ vẫn duy trì sự quan tâm tới John Stones và Ezri Konsa, viễn cảnh thiếu vắng các hợp đồng bom tấn đang làm dấy lên những băn khoăn về chiều sâu đội hình.

Thách thức lớn nhất đối với Arsenal không chỉ nằm ở khâu thu hút ngôi sao, mà còn ở bài toán hồi phục thể lực cho dàn trụ cột. Sau chiến dịch marathon kéo dài 63 trận ở mùa giải trước, 13 cầu thủ thuộc đội một Pháo thủ tiếp tục phải cày ải tại kỳ World Cup diễn ra ở Bắc Mỹ. Đáng lo ngại hơn, 8 nhân tố chủ chốt bao gồm Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke, Eberechi Eze, David Raya, Mikel Merino, Martin Zubimendi và William Saliba đều phải thi đấu tới tận vòng bán kết và chung kết.

Saliba dính chấn thương lưng. Ảnh: Getty.

Theo chuyên gia Nick Wright của Sky Sports, việc thi đấu dưới điều kiện khắc nghiệt – từ độ cao 3.000m tại Mexico City đến độ ẩm 80% ở Miami – đã bào mòn đáng kể thể lực của các cầu thủ. Những tín hiệu cảnh báo đã xuất hiện khi Saka và Rice liên tục gặp vấn đề thể trạng, trong khi trung vệ trụ cột William Saliba đối mặt với nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn do chấn thương lưng.

Thất bại vụ Morgan Rogers và triết lý định giá kiên định

Sự lo lắng của người hâm mộ Arsenal càng gia tăng khi mục tiêu hàng đầu Morgan Rogers quyết định gia nhập Chelsea với mức giá 117 triệu bảng từ Aston Villa. Theo phóng viên Dharmesh Sheth, Arsenal đã tiêu tốn nhiều tuần đàm phán thông qua các bên trung gian nhưng vẫn không thể chốt hạ thương vụ.

Nguyên nhân xuất phát từ sự bùng nổ giá trị trên thị trường chuyển nhượng hè 2026. Các thương vụ đắt giá như Mateus Fernandes (85 triệu bảng), Sandro Tonali (100 triệu bảng) và Elliot Anderson (116 triệu bảng) đã thiết lập một mặt bằng giá mới, khiến Aston Villa kiên quyết đòi hỏi không dưới 100 triệu bảng cho Rogers. Trong khi Arsenal cân nhắc kỹ lưỡng về ngưỡng tài chính, Chelsea đã can thiệp chớp nhoáng với một lời đề nghị duy nhất để hoàn tất thỏa thuận.

Chiến lược đa mục tiêu của Andrea Berta

Tuy thất bại trong việc chiêu mộ Rogers mang lại nỗi thất vọng, điều đó lại phản ánh rõ triết lý chuyển nhượng kiên định của Arsenal: luôn thiết lập mức định giá cố định cho từng mục tiêu và sẵn sàng rút lui nếu đối tác đòi hỏi vô lý.

Nusa là mục tiêu được Arsenal nhắm đến. Ảnh: Getty.

Dưới sự quản trị của Andrea Berta, bộ phận tuyển trạch Arsenal không bao giờ phụ thuộc vào một cái tên duy nhất. Phương pháp vận hành của Berta là triển khai đồng thời 3 đến 4 phương án cho mỗi vị trí cần tăng cường, trước khi cùng HLV Mikel Arteta đánh giá toàn diện để chọn ra mẫu cầu thủ tối ưu nhất. Những mục tiêu tiềm năng như Antonio Nusa hoàn toàn có thể là phương án dự phòng chiến lược được kích hoạt trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, lịch thi đấu đầu mùa tương đối dễ chịu khi chỉ phải tiếp đón Coventry City trên sân nhà cũng cho phép Arsenal có thêm thời gian tính toán. Sự kiên nhẫn và quy trình tuyển trạch bài bản của Berta hứa hẹn sẽ mang lại những miếng ghép phù hợp, giúp Pháo thủ duy trì vị thế cạnh tranh trên cả hai mặt trận Ngoại hạng Anh và Champions League.