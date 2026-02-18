Arsenal và bài toán phá khối bê tông Wolves: Thử thách bản lĩnh tại Molineux Hành quân đến sân của Wolves mà không có sự phục vụ của Odegaard và Havertz, Arsenal buộc phải tìm phương án xuyên phá hàng thủ lùi sâu để duy trì vị thế trong cuộc đua vô địch.

Arsenal hành quân đến sân Molineux của Wolves với một tâm thế vừa hưng phấn sau chiến thắng 4-0 trước Wigan, nhưng cũng đầy thận trọng bởi những bài học đắt giá từ quá khứ. Trận đấu này không chỉ là cuộc săn tìm 3 điểm để duy trì vị thế, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh về khả năng xuyên phá những hàng phòng ngự lùi sâu - "tử huyệt" từng khiến đoàn quân của Mikel Arteta suýt phải trả giá ở lượt đi.

Bài học từ sự bế tắc tại Emirates

Nhìn lại cuộc đối đầu tại Emirates hồi đầu mùa, Arsenal đã kiểm soát tới 70% thời lượng bóng và tung ra 16 cú sút, nhưng chỉ có đúng 2 lần bóng đi trúng đích. Chiến thắng 2-1 ngày hôm đó mang đậm dấu ấn của sự may mắn với hai tình huống phản lưới nhà từ phía đối thủ, thay vì những pha dàn xếp tấn công sắc nét.

Arsenal từng nhọc nhằn đánh bại Wolves ở trận lượt đi.

Lối chơi chuyền bóng luẩn quẩn, thiếu đột biến khi đối diện "khối bê tông" mà Wolves giăng ra là điều mà huấn luyện viên Mikel Arteta buộc phải thay đổi trong lần tái đấu này. Để không lặp lại kịch bản bế tắc, đại diện Bắc London cần một hoặc hai bàn thắng sớm để kéo Wolves ra khỏi vỏ bọc phòng ngự, buộc đội chủ nhà phải mạo hiểm dâng cao và lộ ra những khoảng trống phía sau.

Giải bài toán sáng tạo khi vắng Odegaard và Havertz

Điểm sáng lớn nhất từ trận thắng Wigan chính là sự quyết liệt trong lối chơi. Cách Kepa luân chuyển bóng nhanh hơn cùng tinh thần pressing tầm cao được duy trì bền bỉ cho thấy Arsenal đang nỗ lực rũ bỏ vẻ uể oải thường thấy trước các đối thủ lùi sâu. Tuy nhiên, thử thách tại Ngoại hạng Anh sẽ lớn hơn gấp bội khi "Pháo thủ" thiếu vắng cả Martin Odegaard và Kai Havertz trong đội hình xuất phát.

Dù cả hai có khả năng trở lại ở trận derby với Tottenham Hotspur, nhưng khoảng trống sáng tạo tại trung lộ hiện tại là một bài toán hóc búa. Sự kỳ vọng lúc này đổ dồn vào Viktor Gyokeres. Tiền đạo này đang dần hình thành sợi dây liên kết hứa hẹn với các đồng đội, và việc thiếu đi những đối tác ăn ý sẽ buộc anh phải tự mình xoay sở nhiều hơn trước các hậu vệ thực dụng của Wolves.

Arsenal cần tránh mắc sai lầm giống như lượt đi.

Điểm tựa hàng thủ và mục tiêu 3 điểm

Ở tuyến dưới, sự trở lại kịp thời của Ricardo Calafiori và phong độ ổn định của Ben White sẽ là điểm tựa để hàng thủ Arsenal đứng vững trước những đợt phản công chớp nhoáng vốn là đặc sản của "Bầy sói". Arsenal hiện tại không thể hài lòng với những chiến thắng nhọc nhằn dựa vào sai lầm của đối thủ. họ cần chứng minh sự trưởng thành và khả năng định đoạt trận đấu bằng chính thực lực của mình.

Một chiến thắng thuyết phục tại Molineux không chỉ giúp Arsenal tích lũy điểm số quan trọng mà còn là lời khẳng định sức mạnh trước khi bước vào trận Derby Bắc London rực lửa. Tại Molineux, nhiệm vụ của thầy trò Arteta là chơi nhanh hơn, dứt điểm chính xác hơn và duy trì một cái đầu lạnh xuyên suốt 90 phút thi đấu.