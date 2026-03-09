Arsenal và bài toán thanh lọc đội hình: Khi Martin Odegaard không còn là bất biến Để duy trì cán cân tài chính và tuân thủ quy định của UEFA, Arsenal có thể buộc phải chia tay những trụ cột như Martin Odegaard hay Gabriel Martinelli vào mùa hè tới.

Arsenal đang hướng đến một mùa giải lịch sử với tham vọng giành cú ăn bốn vô tiền khoáng hậu. Tuy nhiên, đằng sau những thành công rực rỡ dưới thời Mikel Arteta là một bài toán kinh tế đầy áp lực. Việc chi tiêu mạnh tay trong những năm qua đang đẩy đội chủ sân Emirates đến gần giới hạn của các quy định tài chính từ UEFA và Ngoại hạng Anh.

Odegaard vẫn có khả năng rời Arsenal.

Dù HLV Arteta sở hữu những nhân tố nòng cốt như Bukayo Saka, William Saliba hay Declan Rice, ban lãnh đạo CLB vẫn có thể phải thực hiện những quyết định bán người tàn nhẫn để cân bằng sổ sách. Dưới đây là 4 ngôi sao đang đứng trước nguy cơ phải chia tay Bắc London vào mùa hè tới.

4. Kai Havertz: Rủi ro từ bài toán thể trạng

Gia nhập Emirates với mức phí khổng lồ vào năm 2023, Kai Havertz hiện là cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Arsenal. Dù ban đầu được quy hoạch để khỏa lấp vị trí của Granit Xhaka, tuyển thủ người Đức đã tỏa sáng rực rỡ trong vai trò trung phong nhờ nguồn năng lượng dồi dào và khả năng tranh chấp ấn tượng. Arteta đánh giá cao Havertz hơn cả bản hợp đồng mới Viktor Gyokeres nhờ sự phù hợp tuyệt đối với triết lý vận hành.

Tuy nhiên, mùa giải 2025-26 của Havertz đang bị tàn phá bởi các chấn thương đầu gối và vấn đề cơ bắp dai dẳng. Những rủi ro về mặt y tế này, kết hợp với quỹ lương cồng kềnh, có thể khiến Arsenal cân nhắc một vụ bán tháo bất ngờ. Trong bối cảnh đội bóng cần tối ưu hóa nguồn lực cho Viktor Gyokeres, tương lai của Havertz đang trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

3. Myles Lewis-Skelly: Giá trị của lợi nhuận thuần

Trong kỷ nguyên của các quy định về lợi nhuận và bền vững (PSR), việc bán các cầu thủ từ học viện là cách nhanh nhất để tạo ra "lợi nhuận thuần" trên báo cáo tài chính. Arsenal từng rất thành công với công thức này thông qua các thương vụ Emile Smith Rowe, Eddie Nketiah hay Folarin Balogun.

Myles Lewis-Skelly có thể mang lại cho Arsenal khoản 'lợi nhuận thuần' hấp dẫn.

Hiện tại, cả Ethan Nwaneri và Myles Lewis-Skelly đều đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm suất đá chính. Trong khi Nwaneri được đem cho mượn tại Marseille để tích lũy kinh nghiệm, tương lai của Lewis-Skelly lại mờ mịt hơn tại Emirates. Việc không chiếm được lòng tin của Arteta ở vị trí tiền vệ sở trường, cùng sự chật chội ở hành lang trái, biến Lewis-Skelly thành món hàng tiềm năng trên thị trường chuyển nhượng nhằm cứu vãn ngân sách CLB.

2. Gabriel Martinelli: Sự chững lại của một tài năng

Hành lang cánh trái đang trở thành điểm yếu cần nâng cấp cấp thiết của Pháo thủ khi cả Gabriel Martinelli và Leandro Trossard đều có dấu hiệu sa sút phong độ. Sau mùa giải 2022-23 bùng nổ, đà phát triển của Martinelli dường như đã chạm trần. Lối chơi dựa nhiều vào tốc độ và khả năng đi bóng đơn điệu của anh đang dần bị các đối thủ bắt bài, trong khi tư duy chiến thuật chưa có nhiều cải thiện.

Ở tuổi 24, cầu thủ người Brazil vẫn là cái tên có giá trị cao trên thị trường quốc tế. Sự quan tâm từ các đội bóng tại Saudi Arabia có thể là cơ hội để Arsenal thu hồi một khoản kinh phí đáng kể, từ đó tái đầu tư vào một ngôi sao chạy cánh đẳng cấp hơn để hiện thực hóa tham vọng xưng vương.

1. Martin Odegaard: Khi biểu tượng dần lu mờ

Từng được xem là linh hồn không thể thay thế trong lối chơi của Mikel Arteta, nhưng vị thế của đội trưởng người Na Uy đang suy giảm rõ rệt. Những chấn thương liên miên buộc Arsenal phải tiến hóa thành một tập thể xù xì, thực dụng và phụ thuộc nhiều hơn vào sức mạnh thể chất cũng như các tình huống cố định. Hệ thống hiện tại của Arsenal dường như đã "vượt mặt" chính người đội trưởng của mình.

Lối chơi hoa mỹ nhưng thiếu sức mạnh trong các pha chuyển trạng thái nhanh khiến Odegaard dần trở nên lạc nhịp. Việc bán Odegaard, dù từng là điều cấm kỵ tại Bắc London, giờ đây đang được cân nhắc nghiêm túc khi những tài năng trẻ như Nwaneri hay Max Dowman đang sẵn sàng bứt phá. Dù vẫn là một tiền vệ đẳng cấp thế giới, nhưng mức giá chuyển nhượng cao có thể là rào cản duy nhất nếu Arsenal quyết định thực hiện cuộc cách mạng nhân sự triệt để này.