Arsenal và bài toán thực dụng: Thử thách tàn khốc mang tên Atletico Madrid tại bán kết Dù lập kỳ tích hai năm liên tiếp lọt vào bán kết Champions League, Arsenal đang đối mặt hoài nghi về lối chơi thực dụng trước thềm đại chiến với Atletico Madrid.

Arsenal vừa thiết lập một cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên ghi tên mình vào vòng bán kết Champions League trong hai mùa giải liên tiếp. Tuy nhiên, thay vì những lời tán tụng, thầy trò Mikel Arteta đang phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội vì phong độ nhạt nhẽo và sự thực dụng đến mức cực đoan.

Sự tương phản giữa hai bộ mặt của Pháo thủ

Chỉ mới tháng Mười năm ngoái, Arsenal còn là nỗi khiếp sợ của cả châu Âu. Chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Atletico Madrid tại vòng phân hạng đã vẽ nên chân dung một ứng cử viên vô địch toàn diện với sự bùng nổ của Gabriel Martinelli và hiệu suất ghi bàn đáng nể của Viktor Gyokeres. Đó là thời điểm mà đại diện Bắc London chơi thứ bóng đá tấn công quyến rũ và đầy hiệu quả.

Tuy nhiên, những gì diễn ra tại Emirates trong trận lượt về với Sporting CP vừa qua lại hoàn toàn trái ngược. Dù tung ra tới 15 cú sút, Arsenal không một lần xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Kết quả hòa 0-0 giúp họ đi tiếp nhờ lợi thế mong manh từ bàn thắng của Kai Havertz ở lượt đi, nhưng đồng thời cũng phơi bày một hệ thống đang trở nên xơ cứng và thiếu sáng tạo.

Truyền thông châu Âu, đặc biệt là các tờ báo lớn từ Tây Ban Nha và Pháp, đã không ngần ngại dùng từ "nhạt nhẽo" để mô tả về Arsenal hiện tại. Đáng chú ý nhất là bầu không khí nguội lạnh ngay tại sân nhà. Những hàng ghế trống và sự im lặng đáng sợ trong khoảnh khắc đội nhà giành vé đi tiếp là minh chứng rõ nhất cho sự bất an của những người hâm mộ trung thành nhất.

Lối đá thực dụng để bảo toàn lực lượng cho cuộc đua song mã tại Ngoại hạng Anh dường như đang phản tác dụng về mặt cảm xúc. Sporting CP, dù bị loại, đã chơi một trận sòng phẳng và chỉ ra rằng sự tính toán quá mức của Mikel Arteta đang trở thành rào cản cho sự sáng tạo của các cầu thủ.

Thử thách tàn khốc mang tên Diego Simeone

Vòng bán kết sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất cho bản lĩnh của Arsenal khi họ tái đấu Atletico Madrid. Khác với thất bại ở vòng phân hạng, đội quân của Diego Simeone đang sở hữu tâm lý hưng phấn cực độ sau khi loại Barcelona. Atletico Madrid vốn là "bậc thầy" của lối chơi thực dụng và phản công, một đối thủ có thể trừng phạt bất kỳ sự lơ là nào từ hệ thống của Arsenal.

Để chạm tay vào giấc mơ chung kết tại Budapest, Arsenal không thể chỉ dựa vào sự may mắn hay những tính toán an toàn. Pháo thủ cần tìm lại bản sắc tấn công vốn có để vượt qua áp lực tâm lý và chứng minh rằng họ xứng đáng với vị thế của một đội bóng hàng đầu châu lục. Cuộc đối đầu sắp tới không chỉ là trận chiến giành vé vào chung kết, mà còn là lời khẳng định cho triết lý bóng đá mà Mikel Arteta đang theo đuổi.