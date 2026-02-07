Arsenal và bài toán Viktor Gyokeres: Vì sao bom tấn 65 triệu euro bị cô lập? Dù Arsenal đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với khoảng cách 6 điểm, tiền đạo Viktor Gyokeres vẫn đang chật vật tìm tiếng nói chung với các vệ tinh xung quanh sau chuỗi phong độ thất thường.

Cập bến Emirates với mức giá kỷ lục 65 triệu euro từ Sporting CP, Viktor Gyokeres được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo để giải quyết bài toán trung phong của Arsenal. Tuy nhiên, thực tế sau 31 lần ra sân trên mọi đấu trường đang vẽ nên một bức tranh tương phản: Pháo thủ bay cao trên đỉnh bảng xếp hạng, nhưng số 9 của họ lại đang dần trở nên lạc lõng trong hệ thống tấn công của Mikel Arteta.

Viktor Gyokeres cần tỏa sáng để xua tan áp lực.

Sự cô lập tại Emirates: Khi những bước chạy bị ngó lơ

Thống kê cho thấy Gyokeres mới chỉ có 11 bàn thắng mùa này, trong đó vỏn vẹn 6 pha lập công tại Ngoại hạng Anh – con số khiến anh rơi xuống vị trí thứ 20 trong danh sách vua phá lưới. Vấn đề không hẳn nằm ở kỹ năng dứt điểm, mà dường như nằm ở sợi dây liên kết giữa tiền đạo người Thụy Điển và các đồng đội.

Huyền thoại Paul Merson của Arsenal nhận định rằng sự thiếu tin tưởng là rào cản lớn nhất. Theo Merson, dù Gyokeres rất tích cực di chuyển và chủ động xin bóng, các vệ tinh xung quanh thường xuyên bỏ qua anh. Minh chứng rõ nét nhất là trong trận đại chiến với Chelsea, nơi tiền đạo này chỉ chạm bóng đúng một lần duy nhất trong suốt 25 phút đầu tiên.

"Cậu ấy di chuyển xuống đáy biên, xin bóng, nhưng họ không chuyền. Đôi khi chỉ cần đưa bóng vào đó, cậu ấy có thể kiếm về một quả ném biên và từ đó lấy lại sự tự tin", Merson phân tích trên Sky Sports.

Dữ liệu đáng báo động về hiệu suất thi đấu

Viktor Gyokeres thi đấu thất thường.

Mặc dù được đánh giá cao về thái độ thi đấu chuyên nghiệp và sự cần cù, các chỉ số chuyên sâu lại không đứng về phía Gyokeres. Theo phân tích từ SciSports, chân sút này hiện nằm trong nhóm những trung phong có màn trình diễn kém hiệu quả nhất tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/2026.

Việc thiếu đi sự hỗ trợ cần thiết dẫn đến sự sụt giảm về mặt tâm lý. "Nếu có thể đóng chai sự tự tin, mọi cầu thủ chuyên nghiệp đều muốn sở hữu nó. Khi có sự tự tin, đó là một cuộc chơi hoàn toàn khác", Merson nhấn mạnh. Ông cho rằng Mikel Arteta cần có những điều chỉnh để hàng tiền vệ "mớm" bóng nhiều hơn cho Gyokeres, thay vì để anh phải tự xoay xở trong tình trạng đói bóng.

Chìa khóa cho mục tiêu vô địch

Arteta cần giúp Gyokeres tìm lại bản năng sát thủ.

Arsenal đang đứng trước cơ hội lịch sử để chấm dứt cơn khát danh hiệu vô địch nước Anh sau ba mùa giải liên tiếp về nhì. Với khoảng cách 6 điểm so với Manchester City, quyền tự quyết đang nằm trong tay đội bóng thành London. Tuy nhiên, để duy trì lợi thế trong giai đoạn nước rút, họ cần một số 9 thực thụ biết tỏa sáng đúng lúc.

Trận đấu sắp tới với Sunderland được xem là cơ hội vàng để Gyokeres giải tỏa cơn khát bàn thắng và chứng minh giá trị của một bản hợp đồng bom tấn. Nếu Arteta có thể khơi dậy bản năng sát thủ của tiền đạo này, Arsenal sẽ sở hữu một vũ khí cực kỳ đáng gờm cho cuộc đua đến ngai vàng.