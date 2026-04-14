Arsenal và Chelsea tranh mua Lewis Hall, Liverpool đối đầu MU vì David Raum Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh nóng lên với cuộc đua giành chữ ký các hậu vệ Lewis Hall và David Raum, trong khi Juventus gây bất ngờ với kế hoạch bán Lois Openda.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những cuộc đối đầu căng thẳng giữa các ông lớn tại Ngoại hạng Anh. Tâm điểm đổ dồn vào hàng phòng ngự khi cả Arsenal, Chelsea, Liverpool và Manchester United đều đang nỗ lực tìm kiếm những mảnh ghép chất lượng để gia cố hành lang cánh, báo hiệu một kỳ chuyển nhượng đầy biến động.

Arsenal và Chelsea đại chiến vì chữ ký Lewis Hall

Hai gã khổng lồ thành London, Arsenal và Chelsea, đang dẫn đầu cuộc đua giành hậu vệ cánh tài năng Lewis Hall từ Newcastle. Ở tuổi 21, Hall đã khẳng định mình là một trong những trụ cột quan trọng tại St James' Park nhờ khả năng lên công về thủ nhịp nhàng và tư duy chiến thuật hiện đại.

Dù Newcastle không có ý định để ngôi sao trẻ của mình ra đi, nhưng áp lực từ các đề nghị hấp dẫn của Arsenal và Chelsea có thể làm thay đổi cục diện. Cả hai đội bóng thành London đều coi Lewis Hall là khoản đầu tư dài hạn cho vị trí hậu vệ trái, nơi họ vẫn đang tìm kiếm sự ổn định tuyệt đối.

Liverpool và Manchester United cùng nhắm đến David Raum

Bên cạnh cuộc đua tại London, hành lang cánh trái cũng là khu vực mà Liverpool và Manchester United đang đặc biệt quan tâm. Cả hai đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh đều đã đưa David Raum, thủ quân của RB Leipzig, vào danh sách mục tiêu hàng đầu.

Tuyển thủ Đức 27 tuổi sở hữu khả năng tạt bóng ấn tượng và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại Bundesliga cũng như Champions League. Với việc Liverpool cần một phương án dự phòng chất lượng cao và Manchester United muốn nâng cấp chiều sâu đội hình, David Raum được dự báo sẽ là tâm điểm của một cuộc đấu thầu cạnh tranh trong thời gian tới.

Sự ổn định của Alisson và tương lai của Bart Verbruggen

Tại vùng Merseyside, Liverpool đang ưu tiên duy trì sự ổn định nơi khung gỗ bằng việc cân nhắc gia hạn hợp đồng với Alisson Becker. Dù đã 33 tuổi, thủ thành người Brazil vẫn là chốt chặn không thể thay thế và là điểm tựa tinh thần cho hàng thủ The Kop. Việc giữ chân Alisson được xem là quyết định chiến lược để đảm bảo sức mạnh cho đội bóng mùa tới.

Trái ngược với sự ổn định tại Liverpool, Brighton có thể phải đối mặt với sự thay đổi lớn khi thủ môn số một của đội tuyển Hà Lan, Bart Verbruggen, đang cân nhắc việc rời đi. Ở tuổi 23, Verbruggen muốn tìm kiếm một thử thách lớn hơn tại các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Ban lãnh đạo Brighton hiện đã bắt đầu chuẩn bị các phương án thay thế nếu người gác đền này quyết tâm dứt áo ra đi.

Kế hoạch nhân sự gây sốc của Juventus và Real Madrid

Tại Ý, Juventus đang tạo nên một kịch bản chuyển nhượng kỳ lạ với Lois Openda. Đội bóng thành Turin buộc phải thực hiện điều khoản mua đứt tiền đạo này từ RB Leipzig, nhưng ngay lập tức đưa anh vào danh sách rao bán. Đây được coi là bước đi nhằm cân bằng ngân sách tài chính và tạo nguồn lực để tái đầu tư vào các vị trí cấp thiết khác trong đội hình của huấn luyện viên.

Trong khi đó, Real Madrid đang thể hiện sự nhất quán trong chính sách phát triển tài năng trẻ. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng để tiền đạo Gonzalo Garcia ra đi nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. Tuy nhiên, họ tuyệt đối nói không với bất kỳ sự quan tâm nào dành cho Endrick, người hiện đang thi đấu cho Lyon theo dạng cho mượn. Real Madrid khẳng định chân sút trẻ người Brazil là nhân tố không thể đụng đến và là tương lai của câu lạc bộ.

Các thương vụ tiềm năng khác

