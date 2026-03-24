Arsenal và cơ hội giành cú đúp Champions League lịch sử trong một mùa giải Sau khi lỡ hẹn với cú ăn bốn, Arsenal đang hướng tới cột mốc vô tiền khoáng hậu: trở thành CLB đầu tiên vô địch Champions League cả nam và nữ trong cùng một năm.

Thất bại trước Manchester City tại chung kết Carabao Cup có thể đã chấm dứt giấc mơ "ăn bốn" của Arsenal, nhưng đội bóng thành London vẫn đang đứng trước một ngưỡng cửa lịch sử vĩ đại hơn. Tại cả hai đấu trường Champions League dành cho nam và nữ, đoàn quân đỏ-trắng đều đang tiến sâu và thể hiện phong độ ấn tượng.

Hành trình chinh phục đỉnh cao châu Âu của Pháo thủ

Đội nam Arsenal hiện được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch Champions League mùa này. Lợi thế lớn nhất của thầy trò HLV trưởng nằm ở sơ đồ nhánh đấu. Họ hoàn toàn tránh được các đối thủ sừng sỏ như Bayern Munich, Real Madrid, Paris Saint-Germain hay Liverpool ở các nhánh đối diện.

Cụ thể, sau khi vượt qua Bayer Leverkusen ở vòng 1/8, Arsenal sẽ đối đầu với Sporting CP tại tứ kết. Với phong độ ổn định và lối chơi gắn kết, đội bóng thành London đang nắm giữ cơ hội lớn để lần đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp tai voi danh giá.

Trong khi đó, đội nữ Arsenal cũng đang trên hành trình bảo vệ vị thế tại đấu trường châu lục. Thử thách tiếp theo của nhà đương kim vô địch là trận derby nước Anh đầy duyên nợ với Chelsea tại tứ kết Women's Super League. Cuộc chạm trán lượt đi sẽ diễn ra tại thánh địa Emirates, nơi hứa hẹn tạo nên một bầu không khí rực lửa để tiếp sức cho các cô gái nhà Arsenal.

Lời nguyền lịch sử và những lần lỡ hẹn

Nếu cả hai đội đều lên ngôi vương, Arsenal sẽ ghi danh vào sử sách với tư cách là câu lạc bộ đầu tiên giành cả chức vô địch Champions League nam và nữ (UWCL) trong cùng một mùa giải. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên một đội bóng tiến gần đến cột mốc này.

Mùa giải năm ngoái, Arsenal đã suýt làm nên chuyện. Trong khi đội nữ dưới sự dẫn dắt của HLV Renee Slegers gây chấn động khi đánh bại Barcelona ở chung kết, thì đội nam lại gục ngã trước Paris Saint-Germain ở vòng bán kết, khiến giấc mơ cú đúp tan thành mây khói.

Ngược lại, vào năm 2021, Chelsea cũng từng chạm một tay vào lịch sử. Đội nam của Thomas Tuchel đã đánh bại Manchester City để lên ngôi vô địch, nhưng đội nữ Chelsea lại nhận thất bại nặng nề 0-4 trước một Barcelona quá hùng mạnh trong trận chung kết.

Những đối trọng trực tiếp trên con đường lịch sử

Không chỉ Arsenal, các cường quốc bóng đá như Barcelona, Real Madrid và Bayern Munich cũng đang nuôi hy vọng thâu tóm cả hai danh hiệu Champions League mùa này. Tuy nhiên, các đối thủ này sẽ phải loại nhau trong những cuộc đối đầu trực diện.

Tại giải nữ, hai đại diện Tây Ban Nha là Barcelona và Real Madrid sẽ tái hiện trận El Clasico tại tứ kết. Trong lần gặp nhau gần nhất ở sân chơi này, đội bóng xứ Catalan đã phô diễn sức mạnh tuyệt đối với tổng tỷ số 8-3 sau hai lượt trận. Bayern Munich cũng đối mặt thử thách không nhỏ khi chạm trán tân binh Manchester United.

Ở giải nam, Barcelona sẽ đối đầu với Atlético Madrid, còn Real Madrid có cuộc đại chiến với Bayern Munich tại tứ kết. Đáng lưu ý, Bayern Munich đang cho thấy sức mạnh hủy diệt khi vừa đè bẹp Atalanta với tỷ số tổng cộng 10-2 ở vòng 1/8. Trong khi đó, Real Madrid cũng vừa thể hiện bản lĩnh khi loại bỏ đương kim vô địch Manchester City.

Cuộc đua đến ngôi vương Champions League đang bước vào giai đoạn kịch tính nhất. Với việc cả hai đội hình đều đang đạt điểm rơi phong độ, Arsenal đang nắm trong tay cơ hội vàng để biến mùa giải này trở thành một chương huy hoàng nhất trong lịch sử 138 năm của câu lạc bộ.