Arsenal và hồi chuông cảnh báo từ con số xG 0,09 tại Champions League Dù đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, Arsenal bộc lộ dấu hiệu hụt hơi với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) thấp kỷ lục trong trận đấu với Sporting Lisbon, đe dọa trực tiếp đến tham vọng vô địch mùa này.

Pháo thủ thành London vừa trải qua một hiệp đấu đáng báo động trước Sporting Lisbon tại tứ kết Champions League. Thống kê từ Squawka chỉ ra rằng Arsenal chỉ đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) vỏn vẹn 0,09 trong suốt 45 phút đầu tiên – mức thấp thứ hai của đội bóng kể từ đầu mùa giải. Điều này cho thấy sự bế tắc đáng kinh ngạc của hàng công vốn được đánh giá cao dưới thời HLV Mikel Arteta.

Arsenal vừa giành chiến thắng tối thiểu ở phút 90+1.

Sự bế tắc của hàng công tại đấu trường châu lục

Trên sân của Sporting Lisbon, Arsenal nhập cuộc chệch choạc và suýt phải nhận bàn thua ngay từ phút thứ 6 nếu pha dứt điểm của hậu vệ trái Maxi Araujo không đi trúng xà ngang. Dù có một số tình huống cố định gây áp lực, thực tế đoàn quân của Arteta gần như không thể tạo ra cơ hội rõ rệt nào trong hiệp một. So với trận đấu gặp Brighton vào tháng 3 (xG chỉ đạt 0,01), đây là màn trình diễn tấn công nghèo nàn nhất của họ trong năm nay.

Arsenal hiện sở hữu hệ thống phòng ngự được đánh giá là vững chãi bậc nhất châu Âu. Tuy nhiên, khả năng giải quyết trận đấu ở 1/3 cuối sân đang trở thành điểm yếu chí tử. Nếu tiến sâu vào bán kết để đối đầu với những đối thủ già rơ như Atletico Madrid hay Barcelona, việc không thể tạo ra đột biến khi bị dẫn bàn trước sẽ khiến Arsenal dễ dàng rơi vào bẫy phản công và tự khép lại cơ hội đi tiếp.

Lối chơi thực dụng của Arsenal hiện tại là con dao 2 lưỡi.

Áp lực tâm lý trong giai đoạn nước rút tại Ngoại hạng Anh

Mặc dù đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với khoảng cách 9 điểm, Arsenal vẫn chưa thể an tâm. Đối thủ bám đuổi trực tiếp là Manchester City hiện vẫn còn một trận chưa đấu và cả hai sẽ có cuộc đối đầu sinh tử tại sân Etihad trong tháng này. Nếu trắng tay trong trận đại chiến đó, quyền tự quyết sẽ không còn nằm trong tay thầy trò Arteta.

Tâm lý thi đấu của các cầu thủ đang lộ rõ vẻ căng cứng sau những kết quả không tốt tại các đấu trường cúp quốc nội như EFL Cup và FA Cup. Sự vô hại của hàng công trước Sporting Lisbon là lời cảnh báo đanh thép nhất cho Arteta. Nếu tuyến đầu không sớm lấy lại bản năng sát thủ, việc Arsenal tiếp tục phải nhận thêm những kết quả bất lợi trong 6 vòng đấu cuối cùng là điều hoàn toàn có thể dự báo trước.

Vào cuối tuần này, Pháo thủ sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Bournemouth. Đây là cơ hội để Arsenal tìm lại cảm hứng chiến thắng và củng cố niềm tin nơi người hâm mộ trước khi bước vào những trận đánh quyết định của mùa giải.